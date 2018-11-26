Афганская война ждёт объективной исторической оценки
В минувшую среду в Малом зале Государственной Думы прошли парламентские слушания, посвященные 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Инициатором этого мероприятия стал председатель думского Комитета по обороне Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов.
Под покровом полутайны
Слушания в Думе стали знаковым событием, отразившем изменения оценок в отношении участия Ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Демократической Республики Афганистан. Как отметил выступивший на слушаниях сенатор Франц Клинцевич, лично ему не удалось устроить такие слушания в Думе ни к 20-летию вывода советских войск из Афганистана, ни к 25-летию. Больше того, когда в декабре 2014 года Франц Клинцевич выступил с инициативой пересмотреть решение Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан, он не нашёл поддержки у коллег, депутатов Думы.
На нынешних слушаниях рассмотрели много вопросов. Обсудили возможное повышение социального статуса ветеранов войны в ДРА, гражданского персонала, членов семей погибших. Рассмотрели целесообразность введения дополнительных социальных льгот. Оценили, как представлена афганская война 1979-1989 годов в школьных учебниках истории и т.д.
Однако ключевым моментом слушаний стало обсуждение роли Вооружённых Сил СССР в обеспечении безопасности Демократической Республики Афганистан, её экономического и политического развития. Участники слушаний предложили Государственной Думе принять специальное постановление к 30-летию вывода войск из Афганистана, в котором была бы дана «объективная политическая оценка пребывания и вывода Ограниченного контингента советских войск из ДРА».
Пятно на афганскую войну в декабре 1989 года поставил Второй съезд народных депутатов СССР. Под влиянием «демократических сил» он принял Постановление, в котором решение Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан получило «политическое и моральное осуждение».
Надо признать, афганская война была в Советском Союзе крайне непопулярна. Прежде всего, потому, что впервые за послевоенные годы страна вступила в военный конфликт с большими людскими потерями. Их признавали полулегально. Вплоть до 1987 года цинковые гробы с телами погибших хоронили без воинских почестей, а на памятниках не указывали, что в захоронении лежит погибший в Афганистане солдат.
Замалчивались не только потери, но и подлинные цели введения советских войск в ДРА. Формулировка «оказание интернациональной помощи» в глазах простых людей не оправдывала вмешательство Советского Союза в кровавый гражданский конфликт соседней страны.
Это отношение мало изменилось даже тогда, когда в советских СМИ появился подробный анализ реальных и потенциальных стратегических угроз, которые нёс для нашей страны внутриафганский вооружённый конфликт. У людей оставалось стойкое ощущение неоправданного участия СССР в этой войне и неоправданных понесённых потерь.
К началу Второго съезда народных депутатов картина афганской войны прояснилась окончательно. Войска из Афганистана выведены. Получили широкую известность факты беспримерного мужества и самоотверженности наших воинов, настоящего боевого братства советских солдат. Многим стало ясно: так можно воевать только за свою страну.
Казалось, люди начали позитивно воспринимать участие советских солдат в афганском конфликте. Но тут вмешалась политика. Новые партийные руководители постарались отмежеваться от эпохи Брежнева, и непопулярное решение Политбюро по вводу войск в Афганистан подходило для этого как нельзя лучше. Так появилось Постановление съезда народных депутатов, на многие годы заклеймившее Афганскую войну, как политическую ошибку советских руководителей.
Время исправлять ошибки
На слушаниях в Думе сенатор Клинцевич благодарил генерала Шаманова за его работу по пересмотру оценки участия советской армии в афганской войне. Наверное, Владимир Анатольевич Шаманов действительно заслуживает такой похвалы от одного из участников афганских событий, коим является полковник Клинцевич.
Другое дело, что и в самом обществе изменилось отношение к участию советских войск в афганском конфликте. Много чего произошло с тех пор. Было, например, две чеченских войны… Весной жизнь привела меня в здание, где, в том числе, квартирует региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана.
В фойе офиса ветеранской организации обустроили мемориальный уголок. Там прописаны имена всех погибших в Афганистане и Чечне. Посмотрел на списки и испытал культурный шок. Мемориал погибших в Чечне был вдвое больше афганского. Дома полез в справочную литературу, посмотрел. В Афганистане погибли 15 031 человек. В двух чеченских войнах – 13 184 (5731 и 7425).
По официальной статистике получилось, что в Чечне погибло меньше. Наверное, регион, мемориальный уголок которого поверг меня в шок, не характерный для страны. Может быть, на его призывников выпала большая доля участия в этих конфликтах. Как бы там ни было, потери нового времени приучили общество к тому, что солдаты, защищая интересы страны, могут массово гибнуть и в локальных конфликтах.
Теперь у нас есть ещё и Сирия. Говорят, любое сравнение не точное. Однако некоторые параллели всё-таки напрашиваются. В Сирию, как и в Афганистан, наших воинов пригласило законное правительство страны. На ближнем Востоке российские солдаты гасят очаг терроризма, откуда доморощенные исламисты реально угрожают нашей безопасности.
В Афганистане на стороне антиправительственных сил воевали этнические таджики полевого командира Ахмад Шаха Масуда, по обе стороны конфликта в боях участвовали этнические узбеки и туркмены. Их кровнородственные связи не заканчивались границей Афганистана и были дестабилизирующим фактором для республик советской Средней Азии.
Наконец, войдя в прибрежные сирийские воды, российский флот вытеснил американцев из восточного Средиземноморья и примерно на тысячу миль отодвинул опасность их ракетной атаки. В Афганистане подлётное расстояние ракет США волновало советское командование ничуть ни меньше, чем этнически близкие моджахеды.
Можно вспомнить и другие факторы. Но уже приведённых примеров достаточно, чтобы с высоты нового времени объективно оценить геополитическую значимость афганской войны. Три года назад это впервые сделал президент России Владимир Путин.
В феврале 2015-го года, встречаясь с «ветеранами-афганцами» по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Путин отметил: «Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан».
Впервые руководитель страны говорил не о «никому не нужной и ничем не оправданной авантюре брежневского Политбюро», а о купировании реальных угроз Советскому Союзу, исходящих в 1979 году из Афганистана. Весной нынешнего года Владимир Путин вновь вернулся к переосмыслению оценок афганской войны. Президент поддержал предложение председателя Комитета по обороне Госдумы Владимира Шаманова подвести к 30-летию вывода советских войск политический итог войны в Афганистане, оформив его специальным решением или заявлением российского парламента.
На депутатских слушаниях, состоявшихся в минувшую среду, такое заявление было фактически согласовано. Вот как его представил основной докладчик, депутат Николай Харитонов: «Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979-го, выраженное в постановлении съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году».
Всё идёт к тому, что через тридцать лет после вывода советских войск из Афганистана этот период нашей истории получит объективную политическую оценку. В преддверии юбилейной даты её сформулируют не только в стенах парламента. Люди ждут, что своё видение афганских событий выскажут все значимые политические персоны России и президент Владимир Путин в первую очередь.
Под покровом полутайны
Слушания в Думе стали знаковым событием, отразившем изменения оценок в отношении участия Ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Демократической Республики Афганистан. Как отметил выступивший на слушаниях сенатор Франц Клинцевич, лично ему не удалось устроить такие слушания в Думе ни к 20-летию вывода советских войск из Афганистана, ни к 25-летию. Больше того, когда в декабре 2014 года Франц Клинцевич выступил с инициативой пересмотреть решение Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан, он не нашёл поддержки у коллег, депутатов Думы.
На нынешних слушаниях рассмотрели много вопросов. Обсудили возможное повышение социального статуса ветеранов войны в ДРА, гражданского персонала, членов семей погибших. Рассмотрели целесообразность введения дополнительных социальных льгот. Оценили, как представлена афганская война 1979-1989 годов в школьных учебниках истории и т.д.
Однако ключевым моментом слушаний стало обсуждение роли Вооружённых Сил СССР в обеспечении безопасности Демократической Республики Афганистан, её экономического и политического развития. Участники слушаний предложили Государственной Думе принять специальное постановление к 30-летию вывода войск из Афганистана, в котором была бы дана «объективная политическая оценка пребывания и вывода Ограниченного контингента советских войск из ДРА».
Пятно на афганскую войну в декабре 1989 года поставил Второй съезд народных депутатов СССР. Под влиянием «демократических сил» он принял Постановление, в котором решение Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан получило «политическое и моральное осуждение».
Надо признать, афганская война была в Советском Союзе крайне непопулярна. Прежде всего, потому, что впервые за послевоенные годы страна вступила в военный конфликт с большими людскими потерями. Их признавали полулегально. Вплоть до 1987 года цинковые гробы с телами погибших хоронили без воинских почестей, а на памятниках не указывали, что в захоронении лежит погибший в Афганистане солдат.
Замалчивались не только потери, но и подлинные цели введения советских войск в ДРА. Формулировка «оказание интернациональной помощи» в глазах простых людей не оправдывала вмешательство Советского Союза в кровавый гражданский конфликт соседней страны.
Это отношение мало изменилось даже тогда, когда в советских СМИ появился подробный анализ реальных и потенциальных стратегических угроз, которые нёс для нашей страны внутриафганский вооружённый конфликт. У людей оставалось стойкое ощущение неоправданного участия СССР в этой войне и неоправданных понесённых потерь.
К началу Второго съезда народных депутатов картина афганской войны прояснилась окончательно. Войска из Афганистана выведены. Получили широкую известность факты беспримерного мужества и самоотверженности наших воинов, настоящего боевого братства советских солдат. Многим стало ясно: так можно воевать только за свою страну.
Казалось, люди начали позитивно воспринимать участие советских солдат в афганском конфликте. Но тут вмешалась политика. Новые партийные руководители постарались отмежеваться от эпохи Брежнева, и непопулярное решение Политбюро по вводу войск в Афганистан подходило для этого как нельзя лучше. Так появилось Постановление съезда народных депутатов, на многие годы заклеймившее Афганскую войну, как политическую ошибку советских руководителей.
Время исправлять ошибки
На слушаниях в Думе сенатор Клинцевич благодарил генерала Шаманова за его работу по пересмотру оценки участия советской армии в афганской войне. Наверное, Владимир Анатольевич Шаманов действительно заслуживает такой похвалы от одного из участников афганских событий, коим является полковник Клинцевич.
Другое дело, что и в самом обществе изменилось отношение к участию советских войск в афганском конфликте. Много чего произошло с тех пор. Было, например, две чеченских войны… Весной жизнь привела меня в здание, где, в том числе, квартирует региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана.
В фойе офиса ветеранской организации обустроили мемориальный уголок. Там прописаны имена всех погибших в Афганистане и Чечне. Посмотрел на списки и испытал культурный шок. Мемориал погибших в Чечне был вдвое больше афганского. Дома полез в справочную литературу, посмотрел. В Афганистане погибли 15 031 человек. В двух чеченских войнах – 13 184 (5731 и 7425).
По официальной статистике получилось, что в Чечне погибло меньше. Наверное, регион, мемориальный уголок которого поверг меня в шок, не характерный для страны. Может быть, на его призывников выпала большая доля участия в этих конфликтах. Как бы там ни было, потери нового времени приучили общество к тому, что солдаты, защищая интересы страны, могут массово гибнуть и в локальных конфликтах.
Теперь у нас есть ещё и Сирия. Говорят, любое сравнение не точное. Однако некоторые параллели всё-таки напрашиваются. В Сирию, как и в Афганистан, наших воинов пригласило законное правительство страны. На ближнем Востоке российские солдаты гасят очаг терроризма, откуда доморощенные исламисты реально угрожают нашей безопасности.
В Афганистане на стороне антиправительственных сил воевали этнические таджики полевого командира Ахмад Шаха Масуда, по обе стороны конфликта в боях участвовали этнические узбеки и туркмены. Их кровнородственные связи не заканчивались границей Афганистана и были дестабилизирующим фактором для республик советской Средней Азии.
Наконец, войдя в прибрежные сирийские воды, российский флот вытеснил американцев из восточного Средиземноморья и примерно на тысячу миль отодвинул опасность их ракетной атаки. В Афганистане подлётное расстояние ракет США волновало советское командование ничуть ни меньше, чем этнически близкие моджахеды.
Можно вспомнить и другие факторы. Но уже приведённых примеров достаточно, чтобы с высоты нового времени объективно оценить геополитическую значимость афганской войны. Три года назад это впервые сделал президент России Владимир Путин.
В феврале 2015-го года, встречаясь с «ветеранами-афганцами» по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Путин отметил: «Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан».
Впервые руководитель страны говорил не о «никому не нужной и ничем не оправданной авантюре брежневского Политбюро», а о купировании реальных угроз Советскому Союзу, исходящих в 1979 году из Афганистана. Весной нынешнего года Владимир Путин вновь вернулся к переосмыслению оценок афганской войны. Президент поддержал предложение председателя Комитета по обороне Госдумы Владимира Шаманова подвести к 30-летию вывода советских войск политический итог войны в Афганистане, оформив его специальным решением или заявлением российского парламента.
На депутатских слушаниях, состоявшихся в минувшую среду, такое заявление было фактически согласовано. Вот как его представил основной докладчик, депутат Николай Харитонов: «Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979-го, выраженное в постановлении съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году».
Всё идёт к тому, что через тридцать лет после вывода советских войск из Афганистана этот период нашей истории получит объективную политическую оценку. В преддверии юбилейной даты её сформулируют не только в стенах парламента. Люди ждут, что своё видение афганских событий выскажут все значимые политические персоны России и президент Владимир Путин в первую очередь.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- commons.wikimedia.org
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