Афганская война ждёт объективной исторической оценки

В минувшую среду в Малом зале Государственной Думы прошли парламентские слушания, посвященные 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Инициатором этого мероприятия стал председатель думского Комитета по обороне Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов.Слушания в Думе стали знаковым событием, отразившем изменения оценок в отношении участия Ограниченного контингента советских войск в военном конфликте на территории Демократической Республики Афганистан. Как отметил выступивший на слушаниях сенатор Франц Клинцевич, лично ему не удалось устроить такие слушания в Думе ни к 20-летию вывода советских войск из Афганистана, ни к 25-летию. Больше того, когда в декабре 2014 года Франц Клинцевич выступил с инициативой пересмотреть решение Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан, он не нашёл поддержки у коллег, депутатов Думы.На нынешних слушаниях рассмотрели много вопросов. Обсудили возможное повышение социального статуса ветеранов войны в ДРА, гражданского персонала, членов семей погибших. Рассмотрели целесообразность введения дополнительных социальных льгот. Оценили, как представлена афганская война 1979-1989 годов в школьных учебниках истории и т.д.Однако ключевым моментом слушаний стало обсуждение роли Вооружённых Сил СССР в обеспечении безопасности Демократической Республики Афганистан, её экономического и политического развития. Участники слушаний предложили Государственной Думе принять специальное постановление к 30-летию вывода войск из Афганистана, в котором была бы дана «объективная политическая оценка пребывания и вывода Ограниченного контингента советских войск из ДРА».Пятно на афганскую войну в декабре 1989 года поставил Второй съезд народных депутатов СССР. Под влиянием «демократических сил» он принял Постановление, в котором решение Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан получило «политическое и моральное осуждение».Надо признать, афганская война была в Советском Союзе крайне непопулярна. Прежде всего, потому, что впервые за послевоенные годы страна вступила в военный конфликт с большими людскими потерями. Их признавали полулегально. Вплоть до 1987 года цинковые гробы с телами погибших хоронили без воинских почестей, а на памятниках не указывали, что в захоронении лежит погибший в Афганистане солдат.Замалчивались не только потери, но и подлинные цели введения советских войск в ДРА. Формулировка «оказание интернациональной помощи» в глазах простых людей не оправдывала вмешательство Советского Союза в кровавый гражданский конфликт соседней страны.Это отношение мало изменилось даже тогда, когда в советских СМИ появился подробный анализ реальных и потенциальных стратегических угроз, которые нёс для нашей страны внутриафганский вооружённый конфликт. У людей оставалось стойкое ощущение неоправданного участия СССР в этой войне и неоправданных понесённых потерь.К началу Второго съезда народных депутатов картина афганской войны прояснилась окончательно. Войска из Афганистана выведены. Получили широкую известность факты беспримерного мужества и самоотверженности наших воинов, настоящего боевого братства советских солдат. Многим стало ясно: так можно воевать только за свою страну.Казалось, люди начали позитивно воспринимать участие советских солдат в афганском конфликте. Но тут вмешалась политика. Новые партийные руководители постарались отмежеваться от эпохи Брежнева, и непопулярное решение Политбюро по вводу войск в Афганистан подходило для этого как нельзя лучше. Так появилось Постановление съезда народных депутатов, на многие годы заклеймившее Афганскую войну, как политическую ошибку советских руководителей.На слушаниях в Думе сенатор Клинцевич благодарил генерала Шаманова за его работу по пересмотру оценки участия советской армии в афганской войне. Наверное, Владимир Анатольевич Шаманов действительно заслуживает такой похвалы от одного из участников афганских событий, коим является полковник Клинцевич.Другое дело, что и в самом обществе изменилось отношение к участию советских войск в афганском конфликте. Много чего произошло с тех пор. Было, например, две чеченских войны… Весной жизнь привела меня в здание, где, в том числе, квартирует региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана.В фойе офиса ветеранской организации обустроили мемориальный уголок. Там прописаны имена всех погибших в Афганистане и Чечне. Посмотрел на списки и испытал культурный шок. Мемориал погибших в Чечне был вдвое больше афганского. Дома полез в справочную литературу, посмотрел. В Афганистане погибли 15 031 человек. В двух чеченских войнах – 13 184 (5731 и 7425).По официальной статистике получилось, что в Чечне погибло меньше. Наверное, регион, мемориальный уголок которого поверг меня в шок, не характерный для страны. Может быть, на его призывников выпала большая доля участия в этих конфликтах. Как бы там ни было, потери нового времени приучили общество к тому, что солдаты, защищая интересы страны, могут массово гибнуть и в локальных конфликтах.Теперь у нас есть ещё и Сирия. Говорят, любое сравнение не точное. Однако некоторые параллели всё-таки напрашиваются. В Сирию, как и в Афганистан, наших воинов пригласило законное правительство страны. На ближнем Востоке российские солдаты гасят очаг терроризма, откуда доморощенные исламисты реально угрожают нашей безопасности.В Афганистане на стороне антиправительственных сил воевали этнические таджики полевого командира Ахмад Шаха Масуда, по обе стороны конфликта в боях участвовали этнические узбеки и туркмены. Их кровнородственные связи не заканчивались границей Афганистана и были дестабилизирующим фактором для республик советской Средней Азии.Наконец, войдя в прибрежные сирийские воды, российский флот вытеснил американцев из восточного Средиземноморья и примерно на тысячу миль отодвинул опасность их ракетной атаки. В Афганистане подлётное расстояние ракет США волновало советское командование ничуть ни меньше, чем этнически близкие моджахеды.Можно вспомнить и другие факторы. Но уже приведённых примеров достаточно, чтобы с высоты нового времени объективно оценить геополитическую значимость афганской войны. Три года назад это впервые сделал президент России Владимир Путин.В феврале 2015-го года, встречаясь с «ветеранами-афганцами» по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Путин отметил: «Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан».Впервые руководитель страны говорил не о «никому не нужной и ничем не оправданной авантюре брежневского Политбюро», а о купировании реальных угроз Советскому Союзу, исходящих в 1979 году из Афганистана. Весной нынешнего года Владимир Путин вновь вернулся к переосмыслению оценок афганской войны. Президент поддержал предложение председателя Комитета по обороне Госдумы Владимира Шаманова подвести к 30-летию вывода советских войск политический итог войны в Афганистане, оформив его специальным решением или заявлением российского парламента.На депутатских слушаниях, состоявшихся в минувшую среду, такое заявление было фактически согласовано. Вот как его представил основной докладчик, депутат Николай Харитонов: «Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979-го, выраженное в постановлении съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году».Всё идёт к тому, что через тридцать лет после вывода советских войск из Афганистана этот период нашей истории получит объективную политическую оценку. В преддверии юбилейной даты её сформулируют не только в стенах парламента. Люди ждут, что своё видение афганских событий выскажут все значимые политические персоны России и президент Владимир Путин в первую очередь.