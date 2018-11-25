ВМС Украины направили подкрепление своим кораблям в Чёрном море

Я думаю, что они получат по зубам, и на этом всё закончится. С Россией им никто играть не позволит,

Несколько судов ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива, туда, где в воскресенье утром украинские бронированные артиллерийские катера устроили провокацию, передает РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ.Ранее сообщалось, что в воскресенье около 7 часов утра государственную границу РФ нарушили три украинских судна – два бронекатера и один рейдовый буксир. В 11:30 из Бердянска (порт на Азовском море) вышли ещё два бронированных артиллерийских катера проекта «Гюрза».Российские пограничники принимают необходимые меры для недопущения незаконных действий украинской стороной.Ранее стало известно, что Россия была вынуждена закрыть проход гражданских судов через Керченский пролив в связи с провокацией, устроенной военно-морскими силами Украины.Заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс, комментируя произошедшее, отметил, что действия украинских военных судов не останутся без ответа.По его словам, у РФ достаточно сил, чтобы «отрезвить зарвавшихся деятелей», считающих, что поддержка США позволяет им делать всё, что заблагорассудится.сказал депутат.Для справки: бронекатера "Гюрза" относятся к так называемому "москитному флоту" Украины. Ранее в ВМСУ обсуждали стратегию осуществления атак на корабли российского Черноморского флота с применением именно "москитного флота". Вооружение таких бронекатеров состоит из 30-мм пушки, пулемётов калибров 7,62 мм и 14,5 мм, также катера могут вести огонь с применением ракетного комплекса "Фагот". Максимальная скорость хода - 28 узлов.