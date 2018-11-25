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На Украине опубликован первый отчёт о причинах взрыва «Молота»

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Украинская военная прокуратура опубликовала первый отчет по результатам экспертизы, связанной со взрывом миномета «Молот» на Ровенском полигоне в июле 2018 года, повлекшего за собой гибель трех военнослужащих, сообщает блог Дианы Михайловой.

На Украине опубликован первый отчёт о причинах взрыва «Молота»



Согласно документу, в ходе исследований установлен ряд несоответствий между проектной документацией и фактической конструкцией миномета. Попавшие в отчет данные, основаны на результатах совместной работы военной прокуратуры и Киевского НИИ судебных экспертиз, а также других профильных учреждений.

Сообщается, что в ходе следственного эксперимента и последующих экспертиз установлены «определенные несоответствия» между рабочей проектной документацией и фактической конструкцией «Молота». Это касается, в частности, «конструкции предохранителя от двойного заряжания».

Кроме того, по словам сотрудников прокуратуры, имеется множество вопросов к другим узлам этого оружия. В ведомстве подчеркнули, что проводимые исследования являются «абсолютно независимыми». Так, экспертизу состава металла, из которого изготовлен миномет, дополнительно осуществляют три не связанных с собой учреждения, основная деятельность которых связана исключительно с исследованиями различных металлов.

Из документа следует, что это не окончательный отчет. Содержащиеся в нем выводы следует воспринимать как предварительную информацию.

Напомним, ранее военная прокуратура заявляла, что не нашла нарушений в производстве минометов «Молот». Отмечалось, что разрыв ствола мог произойти по вине военнослужащих.
Использованы фотографии:
https://diana-mihailova.livejournal.com
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