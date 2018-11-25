СМИ Украины: Российский корабль "Дон" после тарана - в аварийном состоянии

В результате агрессивных действий ПСКР "Дон" получил пробоину выше миделя. Также на борту образовалась вмятина два на два метра. «Дон» потерял ход и возвращается на базу в аварийном состоянии.

Россияне не просто протаранили буксир Военно-морских сил Украины, что привело к потере им части управляемости, но и блокировали все корабли группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь этому судну. Эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову хоть в чем-то полезном для Украины.

В связи с резким обострением ситуации в районе Керченского пролива, вызванного явной провокацией украинского командования, стоит обратить внимание на освещение ситуации в украинской прессе и на заявления украинских ведомств. Напомним, что сегодня примерно в 7:00 (мск) два украинских артиллерийских бронекатера «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир нарушили морские границы России в районе порта Керчь. Осуществляя опасное маневрирование, экипажи украинских «кораблей» игнорировали призывы российской стороны прекратить провокацию. В итоге российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», нанеся тому повреждения главного двигателя, обшивки и леерного ограждения.Украинский ресурс «Информационное сопротивление» (InfoResist) заявляет о том, что после совершённого тарана российский погранкорабль «Дон» якобы «получил значительные повреждения и борется за живучесть».Из украинской публикации:В Погрануправлении ФСБ России эта информация на данный момент не подтверждается.Ранее сообщалось о вынужденной мере по перекрытию Керченского пролива. При этом украинская сторона объявила, что буксир "Яны Капу" "продолжает движение в сторону Мариуполя".Борис Бабин, находящийся на Украине в должности «постпреда президента по Крыму», заявил о том, что «российские корабли всячески провоцировали бронекатера Украины на открытие огня на поражение».Бабин заявил, что более нет смысла соблюдать соглашение от 2003 года по Азовскому морю.Из заметки украинского чиновника:Между тем, командование ВМСУ на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в направлении Керченского пролива движется пара ударных вертолётов Ка-52 ВС РФ.А в ведомстве г-на Климкина заявили, что приступают к "безотлагательному информированию партнёров о ситуации".На телеканале РЕН показали полёт российских истребителей, заявив, что они летят в направлении Керченского пролива.