В РФ рассматривается вопрос о создании танка с рельсотроном
Российские ученые прорабатывают вопрос о создании беспилотной гусеничной машины, оснащенной принципиально новым оружием, передает Интерфакс сообщение источника в оборонном комплексе.
По словам источника, концепция идеи такова: гусеничная платформа, способная нести перспективные виды вооружений, с возможностью управления в беспилотном режиме.
Он отметил, что важнейшей задачей первого этапа является создание мощной системы электроснабжения боевой машины, которая позволит ей нести «энергоемкую полезную нагрузку».
В будущем такой танк сможет получить не только «электротермохимическую артиллерийскую систему», но и электромагнитную пушку (рельсотрон), и боевой лазер, добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что разработка рельсотронов также активно ведется в ряде других стран, в том числе США и Китае.
Ранее о разработке беспилотных танков сообщали в корпорации «Уралвагонзавод». По словам гендиректора компании Александра Потапова, работа идет над беспилотным вариантом «Арматы».
В начале прошлого года замминистра обороны (ныне вице-премьер) Юрий Борисов заявлял, что военное ведомство ожидает в ближайшее время прорыва в сфере электромагнитного и лазерного оружия в результате взаимодействия между академией наук (РАН) и Минобороны.
В августе нынешнего года СМИ со ссылкой на главу автобронетанкового управления МО РФ Сергея Маева сообщили, что новейшие российские боевые машины, в том числе на платформе «Армата», могут получить микроволновую пушку, рельсотрон или лазерное оружие.
По словам источника, концепция идеи такова: гусеничная платформа, способная нести перспективные виды вооружений, с возможностью управления в беспилотном режиме.
Он отметил, что важнейшей задачей первого этапа является создание мощной системы электроснабжения боевой машины, которая позволит ей нести «энергоемкую полезную нагрузку».
В будущем такой танк сможет получить не только «электротермохимическую артиллерийскую систему», но и электромагнитную пушку (рельсотрон), и боевой лазер, добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что разработка рельсотронов также активно ведется в ряде других стран, в том числе США и Китае.
Ранее о разработке беспилотных танков сообщали в корпорации «Уралвагонзавод». По словам гендиректора компании Александра Потапова, работа идет над беспилотным вариантом «Арматы».
В начале прошлого года замминистра обороны (ныне вице-премьер) Юрий Борисов заявлял, что военное ведомство ожидает в ближайшее время прорыва в сфере электромагнитного и лазерного оружия в результате взаимодействия между академией наук (РАН) и Минобороны.
В августе нынешнего года СМИ со ссылкой на главу автобронетанкового управления МО РФ Сергея Маева сообщили, что новейшие российские боевые машины, в том числе на платформе «Армата», могут получить микроволновую пушку, рельсотрон или лазерное оружие.
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