ВКС РФ уничтожили террористов, обстрелявших Алеппо
В результате ударов российской авиации в Сирии уничтожены террористы, обстрелявшие в субботу мирных жителей Алеппо химическими боеприпасами, передает ТАСС сообщение представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.
По словам Конашенкова, позиции боевиков и огневые средства, из которых велся обстрел с применением отравляющих веществ, были выявлены в Идлибской демилитаризованной зоне. Также разведка выявила «признаки подготовки к их повторному применению», добавил представитель военного ведомства.
Он также отметил, что турецкая сторона была оповещена о воздушном ударе заблаговременно по линии «горячей связи».
Напомним, в субботу террористы из миномётов обстреляли боеприпасами, начиненными отравляющими веществами, торговую улицу Нил, где вечером прогуливались семьи горожан. Мины упали также в соседних кварталах Алеппо – Джамият-эз-Захра и Эль-Халидия. По последним данным, количество пострадавших возросло до 107 человек. Среди них много женщин и детей. Все они испытывают удушье и другие симптомы, типичные для отравления.
Полицейское управление города возложило ответственность за атаку на группировку, аффилированную с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ).
В пострадавшие районы города прибыли российские военные химики со специальным оборудованием.
Ранее Минобороны РФ обращало внимание международной общественности на попытки «Белых касок» совместно с боевиками организовать химическую провокацию в Идлибской демилитаризованной зоне с целью обвинить в этом правительственные войска САР.
По словам Конашенкова, позиции боевиков и огневые средства, из которых велся обстрел с применением отравляющих веществ, были выявлены в Идлибской демилитаризованной зоне. Также разведка выявила «признаки подготовки к их повторному применению», добавил представитель военного ведомства.
Он также отметил, что турецкая сторона была оповещена о воздушном ударе заблаговременно по линии «горячей связи».
Напомним, в субботу террористы из миномётов обстреляли боеприпасами, начиненными отравляющими веществами, торговую улицу Нил, где вечером прогуливались семьи горожан. Мины упали также в соседних кварталах Алеппо – Джамият-эз-Захра и Эль-Халидия. По последним данным, количество пострадавших возросло до 107 человек. Среди них много женщин и детей. Все они испытывают удушье и другие симптомы, типичные для отравления.
Полицейское управление города возложило ответственность за атаку на группировку, аффилированную с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ).
В пострадавшие районы города прибыли российские военные химики со специальным оборудованием.
Ранее Минобороны РФ обращало внимание международной общественности на попытки «Белых касок» совместно с боевиками организовать химическую провокацию в Идлибской демилитаризованной зоне с целью обвинить в этом правительственные войска САР.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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