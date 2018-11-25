Ситуация в районе Керченского пролива стабилизировалась

Украинские военно-морские силы находятся в полной боевой готовности к отражению российского десанта, заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, комментируя ситуацию с двумя артиллерийскими катерами, которые так и не посмели пересечь российскую границу, не смотря на громкие заявления Киева, что они уже находятся в районе Крымского моста.Командующий ВМСУ видимо полностью уверен, что Россия уже выслала десант, который готовится высадится на территории Украины, поэтому "катера находятся в состоянии боевой готовности к отражению возможной атаки.Напомним, что ранее заявлялось, что на помощь трем украинским катерам, пытающимся незаконно пересечь Керченский пролив, из Бердянска направились еще два украинских артиллерийских катера "Гюрза", но до места они не дошли, остановившись перед российской морской границей. В данный момент, по словам Воронченко, катера "ждут высадку десанта."Между тем появилась информация, что обстановка в районе Керченского пролива стабилизировалась. Сухогруз, перекрывший проход под аркой Крымского моста, отошел в сторону, а украинские катера отправились в Керчь за лоцманом и разрешением на проход через российскую территорию. В тоже время воздушное пространство над проливом продолжают патрулировать российские Су-25 и Ка-52, в районе моста находятся военные катера ВМФ РФ.Российские военные эксперты в один голос утверждают, что провокация с украинскими катерами была придумана заранее, все роли в ней были уже расписаны. Задачей провокации стало вовлечение России в конфликт с дальнейшим обвинением в нападении на украинские катера, "которые мирно проходили мимо." По мнению некоторых специалистов, Киев провоцировал российских военнослужащих на открытие огня, но грамотные действия пограничников не позволили Порошенко реализовать задумку, явно придуманную его кураторами из Вашингтона.