Пока "контора пишет", Россия вымирает

Как и прогнозировали специалисты, Россию накрыла очередная волна демографической депрессии. Рождаемость резко упала, и очень сомнительно, что в настоящее время есть ресурсы для перелома ситуации.За первые девять месяцев текущего года у нас родилось 1,2 миллиона младенцев. Много это или мало? Наиболее корректно на это можно ответить так: при общей численности населения примерно в 140 миллионов человек и продолжительности жизни примерно в 70 лет для воспроизводства популяции на прежнем уровне нужно рожать примерно два миллиона младенцев ежегодно. Причем если попытаться обмануть природу и «улучшать» демографию исключительно за счет роста продолжительности жизни, в итоге мы получим проблемы, связанные с избытком людей пенсионного возраста, нехваткой сравнительно молодых рабочих рук, пенсионных фондов и т.п. Что, собственно, наблюдается уже сейчас, и недавнее увеличение пенсионного возраста было вызвано в значительной степени именно подобными перспективами.То есть можно с уверенность сказать: даже по итогам всего года мы не перешагнем рубеж в два миллиона новорожденных россиян. И демографическая яма, в которую мы падаем, станет за год немножечко глубже. Но в нашем случае это усугубляется ещё и тем, что растет в стране и смертность. За аналогичный период умерло почти 1,4 миллиона россиян, то есть на двести тысяч больше, чем родилось. Причем нужно отдавать себе отчет: умирают, к сожалению, не только глубокие старики: в этом списке сотни тысяч людей вполне трудоспособного (а часто и репродуктивного) возраста.Однако было бы наивно думать, что демографические проблемы страны связаны исключительно с последствиями ВОВ. Да, они действительно все ещё сильно сказываются на нас, но также верно и то, что существует масса других причин, заставляющих наших женщин откладывать рождение детей на как можно более поздний срок. И прежде всего это, конечно, бедность и личная неустроенность.Увы, экономическая ситуация в современной России не улучшается. Более того, даже наблюдая некоторый рост экономики (по крайней мере, в отчетах Минэкономразвития), мы не ощущаем его на своих зарплатах. Реальные доходы населения падают уже почти пять лет кряду, и постепенно это бремя начинает все сильнее давить на рядового россиянина.И в первую очередь это сказывается на демографических показателях. Да, современные семьи не торопятся заводить детей, не обеспечив себе и им более-менее пристойных условий существования, и с этим, наверное, уже ничего нельзя поделать.О том, что финансовый и жилищный вопросы негативно сказываются на демографической ситуации в России, недавно заявила и Татьяна Голикова. А она, как бы кто к ней ни относился, все-таки вице-премьер правительства, отвечающий как раз за социальную политику. Наверное, можно спорить о том, правильно ли она понимает суть проблемы, но бесспорно, что она транслирует ту позицию, на которой стоит правительство.Так вот, Татьяна Голикова в интервью заявила, что главным условием для роста рождаемости в России является повышение доступности жилья. По мнению вице-премьера, эта тема важна настолько, что она поставила бы её на первое место в списке приоритетов. А современные данные по рождаемости вызывают у неё тревогу.На самом деле вопрос роста благосостояния является важным, но отнюдь не единственным в комплексе проблем, связанных с демографическим спадом в той или иной стране. Ведь если бы все зависело только от благосостояния, мы были бы свидетелями продолжительного демографического бума в Швейцарии, Швеции, Германии, Норвегии, США, Канаде и ещё многих странах «золотого миллиарда». Но мы наблюдаем обратную картину: рост благосостояния не только не сопровождается стремительным всплеском рождаемости, но обычно ведет именно к её снижению и к общему старению населения. Скорее, мы можем говорить об обратной зависимости: чем выше уровень доходов, тем ниже рождаемость. И нет особых оснований надеяться, что в России будет как-то иначе.Очень сложно сделать однозначный вывод о том, почему же так происходит. Возможно, дело именно в том, что рост благосостояния становится возможен только через большую вовлеченность женщины в процесс создания прибавленной стоимости и социальных благ. Не работаешь, не делаешь карьеру, и вот ты уже не настолько обеспеченная, а семья уже не может позволить себе затраты на рождение ещё одного ребенка.Делает свое черное дело и пропаганда потребления как единственно правильной модели поведения. Увы, ребенок мешает потреблять, отнимает твое время, молодость, красоту и сексуальную привлекательность, лишает свободы и зачастую перспектив. Он требует совершенно другой модели поведения, даже принципиально другой. И очень немногие находят в себе силы отказаться от навязанных стереотипов в пользу рождения хотя бы двух детей, что уж там говорить о многодетности!..Россия, к сожалению, как губка, впитала в себя западную культуру со всеми её стереотипами. И сейчас, когда на них накладываются ещё и экономические проблемы, становится очевидным, что демографическая депрессия у нас может оказаться более жесткой и катастрофичной, чем на Западе. А самое печальное, что преодоление экономических трудностей вовсе не сулит нам демографического взрыва: в лучшем случае мы опять выйдем на полуобморочное «воспроизводство», не сулящее особых перспектив ни народу, ни государству.Опять же, доступность абортов только растет с повышением уровня жизни. Правда, у нас и сейчас с этим все хорошо: аборт можно сделать по полису ОМС, а любая попытка поднять эту тему в СМИ вызывает волну истеричной ненависти у наших женщин: такое покушение на свои права они принять категорически не готовы!Когда весной был принят очередной «майский указ» президента Путина, в котором на первом месте стояло преодоление демографических проблем, на душе стало как-то потеплее: вроде бы власть видит проблему и предпринимает какие-то усилия для её решения. Но сейчас, когда первая эйфория спала, становится все очевиднее: в лучшем случае речь идет о полумерах, которые, возможно, могут замедлить наше падение в демографическую яму, но вряд ли решат проблему в принципе.Увы, рост продолжительности жизни, хоть и хорош сам по себе для любого из нас, все-таки не так важен для народа и его перспектив, как рост рождаемости. Мы можем «догнать и перегнать» Японию по этому показателю, но принципиально это ситуацию не изменит. Поэтому повторю то, что говорил уже и раньше: рост продолжительности жизни, который нам подсовывают в качестве доказательства эффективного управления страной, все-таки слишком похож на попытку пустить пыль в глаза избирателю.Большое сомнение вызывают и идеи по дальнейшему привлечению в Россию мигрантов. Причем сомнителен (немного) даже тезис о том, что нужно обеспечить особый статус и условия для русских, желающих вернуться в Россию.Вообще, конечно, это очень хорошо. Но есть одно большое «но». А точнее, даже не одно, а несколько: Украина, Казахстан, Белоруссия. Если мы действительно простимулируем иммиграционный поток оттуда, это будет способствовать заселению пустеющих исконно русских земель «местными». То есть в итоге мы никогда уже не сможем вернуть Одессу и Харьков, Днепропетровск и Киев, Павлодар и Гурьев… Это, наверное, слишком расточительно. Хотя, конечно, очень жаль миллионы русских людей, ставших заложниками в этой страшной геополитической игре. Но поскольку не мы её начинали, выход у нас только один: закончить её победой.Относительно русских из других регионов нет никаких сомнений: нужно прилагать максимум усилий для их возвращения и создавать для них нормальные условия внутри страны. Но, к сожалению, этого не делается даже на бумаге. В «Концепции государственной миграционной политики до 2025 года», недавно подписанной президентом, опять много говорится о том, что России нужны предприимчивые, образованные, приносящие пользу и т.д. То есть, если говорить откровенно, все, кроме откровенных криминальных отбросов. А вот особых условий для русских (а также для татар, башкир и представителей других коренных для России этносов) не прописано. Это удивительно, тем более что множество стран, в том числе Израиль и Германия (признанные иконы демократии), не стесняются проводить национальные программы по репатриации тех, кто относится (хоть в каком-то поколении) к титульной для страны нации.Что же касается массового привлечения мигрантов любых национальностей и любого вероисповедания, то есть предположение, что для демографической ситуации это может быть не только не полезно, но и по-настоящему вредно. Связано это с тем, что засилье мигрантов часто негативно влияет на криминогенную ситуацию в стране. Женщина просто не хочет рожать ребенка, зная, что на улице ему угрожает опасность. Увы, в таком случае ребенок по мере взросления из повода для радости все очевиднее превращается в повод для беспокойства.Пока очень сложно сказать, сможет ли российская власть справиться с этим вызовом. Путь, предлагаемый Голиковой, никаких гарантий успеха не дает. Хотя, наверное, идея погашать ипотечные кредиты (хотя бы частично) рождением детей могла бы простимулировать многие семьи. Однако, сказав «А», у нас не спешат говорить «Б», и путь от «обеспокоенности» плохой демографической ситуацией до реальных попыток её улучшить мы пройдем ещё не скоро.Очень жаль, что российская власть растрачивает имеющийся у неё кредит доверия народа на решение отнюдь не первоочередных задач. Если уж на то пошло, принятие не самых популярных решений в области демографии (хотя бы прекращение той вакханалии абортов, которая у нас есть сейчас) было бы для нашего народа неизмеримо более полезно, чем довольно сомнительная на данном этапе пенсионная реформа. Но, увы, простые (в смысле примитивные) решения – это тот максимум, которого мы можем ожидать «здесь и сейчас».А самое печальное, что ситуация для власти становится все более неоднозначной. Как показывают опросы общественного мнения, 61% россиян считает президента Путина ответственным за ухудшение ситуации в стране. То есть прием с перекладыванием ответственности на правительство работает все хуже, а вскоре перестанет работать совсем.Исчезает и ресурс «простых решений» — например, если раньше Путин мог резко повысить свой рейтинг, просто отправив в отставку крайне непопулярное (да что там – просто презираемое) правительство, то сейчас этот прием может уже и не сработать. А это значит, помимо прочего, что у ВВП два пути: либо отправить Медведева в отставку в самое ближайшее время, пока это может дать хоть сколько-нибудь ощутимый рост рейтинга, либо все-таки взвинтить ставки в геополитической игре и признать, например, ЛДНР.Однако мы так давно ожидаем от него каких-то решительных шагов, что не будет удивительным опять (в очередной раз) ошибиться.