ВСУ осуществили ночной массированный обстрел ДНР

Беспилотник был ударным и нес на себе снаряд с зажигательной смесью.

С вечера воскресенья тревожные сводки приходят из Донецка и Горловки. Украинская армия осуществила самые массированные обстрелы территории народных республик за последние несколько месяцев. Наиболее активная фаза обстрела началась примерно в 22:45 (мск) и продолжался в течение нескольких часов. При этом вооружёнными силами Украины применялись различные виды вооружений, включая тяжёлую артиллерию и танковые орудия.Обстрелы территории ДНР в районе Горловки контролировались штабом так называемой ООС с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также Украины попыталась использовать БПЛА, снаряженные взрывчаткой.Пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщает о том, что один из беспилотников был сбит в ночное время суток при пересечении воздушных рубежей Донецкой народной республики.Из заявления Безсонова:Отмечено, что уничтожение беспилотника произошло в районе населённого пункта Пантелеймоновка.Огонь украинские силовики открывали по Ясиноватой и насосной станции в Васильевке. Персонал станции приходилось эвакуировать в специальные укрытия.Напомним, что на минувших выходных украинские силовики осуществили захват посёлка в "серой" зоне.