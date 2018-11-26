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ВСУ осуществили ночной массированный обстрел ДНР

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С вечера воскресенья тревожные сводки приходят из Донецка и Горловки. Украинская армия осуществила самые массированные обстрелы территории народных республик за последние несколько месяцев. Наиболее активная фаза обстрела началась примерно в 22:45 (мск) и продолжался в течение нескольких часов. При этом вооружёнными силами Украины применялись различные виды вооружений, включая тяжёлую артиллерию и танковые орудия.

ВСУ осуществили ночной массированный обстрел ДНР



Обстрелы территории ДНР в районе Горловки контролировались штабом так называемой ООС с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также Украины попыталась использовать БПЛА, снаряженные взрывчаткой.

Пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщает о том, что один из беспилотников был сбит в ночное время суток при пересечении воздушных рубежей Донецкой народной республики.

Из заявления Безсонова:
Беспилотник был ударным и нес на себе снаряд с зажигательной смесью.


Отмечено, что уничтожение беспилотника произошло в районе населённого пункта Пантелеймоновка.

Огонь украинские силовики открывали по Ясиноватой и насосной станции в Васильевке. Персонал станции приходилось эвакуировать в специальные укрытия.

Напомним, что на минувших выходных украинские силовики осуществили захват посёлка в "серой" зоне.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВСУ
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