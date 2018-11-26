Порошенко поддержал введение военного положения на Украине

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие . В результате в территориальных водах РФ в Чёрном море все три судна ВМС Украины задержаны. Троим раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду.

В Центре общественных связей ФСБ распространили информацию о том, что в направлении кораблей ВМСУ всё же был открыть огонь. Речь идёт о «Никополе», «Бердянске» и «Яны Капу», которые, напомним, накануне, осуществив явную провокацию, вошли в территориальные воды РФ без соответствующего уведомления, совершали опасное маневрирование, не реагируя на сигналы российских пограничников и представителей Керченского порта.Также сообщается о лёгких ранениях троих украинских моряков.Из сообщения ведомства:По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.Украинская сторона тем временем направила ноту в Москву, требуя передать ей украинских моряков и задержанные корабли ВМС.На этом фоне из Киева поступает информация о том, что президент Украины поддержал введение военного положения сроком на 60 суток (первоначально). Сам этот факт раскрывает план Киева, связанный с провокацией в Керченском проливе. Введение военного положения в конечном итоге может позволить нынешним властям отказаться от проведения выборов в 2019 году, а это - автоматическое продление президентских полномочий самого Порошенко, ведь 60 суток – фактически только начало.Порошенко уже успел объявить о том, что введение военного положения в стране «не повлияет на банковскую систему». Если страна объявляет о введении военного положения, то для неё перекрывается канал кредитования. Но у Украины с этим каналом и без введения военного положения не всё гладко, а Порошенко всеми силами нужно сохранить кресло.Президент Украины: