Выходившие "на подмогу" бронекатера ВМСУ вернулись в Бердянск

Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности. Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий.

Связь с кораблями и моряками ВМС ВСУ после действий РФ было утрачена и она блокируется. Всего на судах находились 23 человека.

Нашла своё подтверждение информация о том, что вышедшие накануне в сторону Керченского пролива из морского порта Бердянск на Азовском море украинские артиллерийские бронекатера вернулись к месту дислокации. Напомним, что эти боевые единицы военно-морских сил Украины получили приказ о выходе «на подмогу» катерам и рейдовому буксиру ВМСУ, которые осуществили нарушение государственной границы Российской Федерации в районе Керчи (в Чёрном море).На этом фоне обращает на себя внимание заявление Погрануправления ФСБ России о наличии неопровержимых доказательств подготовки Киевом осуществления провокации с применением кораблей и катеров ВМСУ.Напомним, что российскому кораблю Погрануправления ФСБ пришлось прибегнуть к тарану буксира "Яны Капу", экипаж которого не реагировал на требования прекратить осуществление провокаций в территориальных водах РФ.Из сообщения:К утру понедельника в Минобороны Украины заявили о том, что на борту задержанных Россией украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» находятся не трое раненых моряков, а шестеро. В общей сложности Россия осуществила задержание 23 украинских моряков за нарушение государственной границы.Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко:Российская сторона ранее сообщила, что всем пострадавшим морякам Украины оказана медицинская помощь.