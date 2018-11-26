В ВМС США меняют стандарты обучения офицеров после столкновений кораблей

Мы обеспечили финансирование центров подготовки морских офицеров. Будут осуществляться тренировки по навигации, интеграции с другими кораблями. Это для нас приоритетная задача.

Отзывы моряков в целом положительные.

В Соединённых Штатах продолжается разбор ситуации, связанной со столкновениями эсминцев УРО типа «Арли Бёрк» USS John S. McCain (DDG-56) и USS Fitzgerald (DDG-62) с гражданскими судами.Напомним, что корабль ВМС США «Фицджеральд» допустил столкновение с контейнеровозом, шедшим под филиппинским флагом в 50 морских милях от военной базы Йокосука (Япония). Военный корабль получил пробоину ниже ватерлинии и ряд других повреждений. Тогда погибли семь американских моряков, ещё трое, включая командира экипажа Брюса Бенсона, получили ранения. Инцидент произошёл 17 июня 2017 года.21 августа того же года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся с гражданским торговым судном «Alnic MC» в Малаккском проливе. 10 моряков из числа членов команды американского боевого корабля пропали без вести.Эти инциденты привели к отставке командующего американским Тихоокеанским командованием адмирала Скотта Свифта.В ВМС США, обсуждая эти инциденты, отмечают, что странной выглядит сама ситуация, при которой оснащённые новейшим радиоэлектронным оборудованием боевые корабли "не замечают" гражданских судов. Новый командующий Тихоокеанским военно-морским командованием ВМС США вице-адмирал Ричард Браун считает, что причина связана с недостаточной подготовкой экипажей на берегу. Вице-адмирал Браун заявил, что нынешние нормы отработки действий на специальных симуляторах уже не являются панацеей от столкновений. Нужно обучение углублять.Браун отмечает, что в школах для офицеров в Сан-Диего и Норфолке проводятся курсы с использованием симуляторов. Чтобы завершить обучение теперь необходимо отработка навыков по действию в сложных навигационных условиях.Для этого морские симуляторы были оснащены новыми программными комплексами общей стоимостью около 24 млн долларов.Вице-адмирал:Так, в Ньюпорте (штат Род-Айленд) теперь проводится подготовка младших офицеров – с использованием перепрограммированных симуляторов. Курс длится около месяца.Браун:Заявлено, что вся программа переподготовки с использованием новых технологий будет завершена к 2021 году с полным переобучением личного состава ВМС.