Порошенко ответил на вопрос о всеобщей мобилизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко решил уточнить некоторые моменты после объявления о том, что он поддержал введение в стране военного положения. Напомним, что предлогом для обсуждения подготовки к введению военного положения на Украине стала устроенная самим же Киевом провокация по нарушению морских границ РФ в районе Керчи. Украинские артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», нарушили государственную границу России, не уведомив (как положено – за 48 часов) российскую сторону о прохождении Керченского пролива.
Основной вопрос, который возник у украинцев в связи со словами Порошенко о введении военного положения, оказался связан со всеобщей мобилизацией, которая подразумевается при такого рода мерах.
Пётр Порошенко, заявив, что ВРУ сегодня приступит к рассмотрению вопроса о введении военного положения, отметил, что «проведение немедленной мобилизации не предусматривается». При этом отмечено, что будет осуществлена работа среди резервистов.
Из заявления президента Украины:
На этом фоне МИД Украины распространило открытое обращение такого характера:
Это очередное пояснение того, для чего Киев пошёл на провокацию с нарушением государственной границы России у берегов Крыма. Целей несколько: возможность отмены выборов в связи с введением военного положения, а также и попытка «легитимизации» получения от стран НАТО и других «партнёров» летального оружия и иной военной помощи для нового витка боевых действий на Донбассе с целью перенести выборы на как можно более отдалённую перспективу.
При этом над населением Украины будет висеть груз не только в виде финансирования всех этих провокационных действий, но и в виде возможной всеобщей мобилизации, хотя, по заявлению Порошенко, она пока коснётся лишь резервистов.
Основной вопрос, который возник у украинцев в связи со словами Порошенко о введении военного положения, оказался связан со всеобщей мобилизацией, которая подразумевается при такого рода мерах.
Пётр Порошенко, заявив, что ВРУ сегодня приступит к рассмотрению вопроса о введении военного положения, отметил, что «проведение немедленной мобилизации не предусматривается». При этом отмечено, что будет осуществлена работа среди резервистов.
Из заявления президента Украины:
Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничения конституционных прав граждан.
На этом фоне МИД Украины распространило открытое обращение такого характера:
Обращаемся к нашим союзникам и партнёрам - принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставить Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ.
Это очередное пояснение того, для чего Киев пошёл на провокацию с нарушением государственной границы России у берегов Крыма. Целей несколько: возможность отмены выборов в связи с введением военного положения, а также и попытка «легитимизации» получения от стран НАТО и других «партнёров» летального оружия и иной военной помощи для нового витка боевых действий на Донбассе с целью перенести выборы на как можно более отдалённую перспективу.
При этом над населением Украины будет висеть груз не только в виде финансирования всех этих провокационных действий, но и в виде возможной всеобщей мобилизации, хотя, по заявлению Порошенко, она пока коснётся лишь резервистов.
- Использованы фотографии:
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