Порошенко ответил на вопрос о всеобщей мобилизации на Украине

Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничения конституционных прав граждан.

Обращаемся к нашим союзникам и партнёрам - принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставить Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ.