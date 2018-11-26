Проекты РФ внутри страны и за рубежом: хватит игнорировать позитивные моменты

Россия за неделю отметилась своим участием в нескольких проектах, которые имеют важное значение как с экономической, так и с политической точек зрения.Российская сторона завершила укладку морского участка газопровода «Турецкий поток», который представляет собой уникальный с технологической точки зрения проект.При непосредственном участии нашей страны в Таджикистане был запущен первый гидроагрегат Рогунской гидроэлектростанции. Россия в этом проекте отвечала за производство, поставку, пуск и наладку автоматизированных систем управления технологическими процессами. Благодаря этому проекту Таджикистан будет получать необходимую электроэнергию и осуществлять экспорт в другие страны.Не забывает наша страна и об обеспечении энергетической безопасности собственной территории. ПАО «Россети» присоединили посёлки Куршской косы к энергетической системе Калининградской области. Теперь дома и территории этого уникального заповедного места, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, будут получать электроэнергию не из соседней Литвы (а так было до недавних пор), а со стороны России.Российские сапёры в джунглях Лаоса извлекли первые 100 кассетных бомб, которые являются страшным наследием Вьетнамской войны и от которых ежегодно погибают или калечатся местные жители. Центр подготовки сапёров, организованный нашими специалистами в Лаосской Народно-Демократической Республике, будет готовить своих сапёров, которые продолжат начатую сапёрами из России работу.Своим участием в проектах Россия показала всему миру, что несёт миру тепло, энергию, мир и лечит от старых ран войны, не забывая при этом о собственном развитии. Это достойно обсуждения, особенно на фоне того, что в последнее время стало принято концентрировать внимание исключительно на проблемах и ошибках.Подробности в ролике: