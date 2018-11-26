В США оценили российский противолодочный «Пакет»
На фоне эскалации напряженности между РФ и НАТО российский флот ведомство продолжает оснащать свои корабли новейшими противолодочными/противоторпедными системами «Пакет», пишет американский эксперт в своей статье для журнала National Interest.
Новое оружие устанавливается на корветах типа «Стерегущий» (проект 20380).
Автор поясняет, что в переводе на английский слово «пакет» означает «набор». Это объясняется тем, что любые части комплекса можно модифицировать, не меняя полностью всю систему.
В состав «Пакета» входят гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей и пусковая установка с противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения, говорится в статье.
Оба боеприпаса по размерам практически одинаковые, так что количество единиц той или иной серии в пусковой установке регулируется без проблем. Их эффективный диапазон поражения составляет 10 км (для противолодочной торпеды) и от 100 до 800 метров (для противоторпедной).
Эксперт подчеркивает, что универсальность системы, а также наступательно-оборонительные возможности делают ее уникальной – пока в мире нет аналогов, способных совмещать противолодочную и противоторпедную защиту.
По его мнению, наиболее близок к «Пакету» американский комплекс (SSTD), предназначенный для защиты кораблей от торпед, который также использует акустические датчики. Однако он не подразумевает противолодочной защиты.
Журнал отмечает, что «Пакеты» со временем будут установлены на всех кораблях типа «Стерегущий», количество которых к 2021 году достигнет тринадцати.
Новое оружие устанавливается на корветах типа «Стерегущий» (проект 20380).
Автор поясняет, что в переводе на английский слово «пакет» означает «набор». Это объясняется тем, что любые части комплекса можно модифицировать, не меняя полностью всю систему.
В состав «Пакета» входят гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей и пусковая установка с противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения, говорится в статье.
Оба боеприпаса по размерам практически одинаковые, так что количество единиц той или иной серии в пусковой установке регулируется без проблем. Их эффективный диапазон поражения составляет 10 км (для противолодочной торпеды) и от 100 до 800 метров (для противоторпедной).
Эксперт подчеркивает, что универсальность системы, а также наступательно-оборонительные возможности делают ее уникальной – пока в мире нет аналогов, способных совмещать противолодочную и противоторпедную защиту.
По его мнению, наиболее близок к «Пакету» американский комплекс (SSTD), предназначенный для защиты кораблей от торпед, который также использует акустические датчики. Однако он не подразумевает противолодочной защиты.
Журнал отмечает, что «Пакеты» со временем будут установлены на всех кораблях типа «Стерегущий», количество которых к 2021 году достигнет тринадцати.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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