Обзор публикаций западной прессы: "Самый опасный момент на Украине"
Представляем краткий обзор западной прессы, в которой рассказывается об инциденте в районе Керченского пролива. Напомним, что после нарушения государственной границы РФ в районе Керчи украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" задержаны вместе с членами их команд (всего – 23 моряка ВМСУ).
Норвежская газета Aftenposten, сообщая своим читателям о том, где находится Керченский пролив, пишет о «крайне напряжённой ситуации в связи с перекрытием пролива российским судном». В материале говорится, что обстановка в воскресенье настолько накалилась, что российские корабли открывали огонь по кораблями флота Украины, что «грозило перерасти в открытую войну».
Приводится заявление внешнеполитического департамента ЕС, где говорится о причинах осложнения обстановки:
Немецкое издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) цитирует заявление пресс-службы НАТО, в котором говорится, что Североатлантический военный блок призывает к сдержанности.
При этом приводятся доводы российской стороны. Отмечено, что Россия восприняла действия кораблей ВМС Украины как провокацию, связанную с незаконным пересечением морских границ.
В достаточно нейтральном ключе в немецкой газете приводится и заявление Киева, в котором тот утверждает, что «Россия нарушила устав ООН, наращивая милитаризацию Азовского моря». При этом в FAZ не используют украинский термин «российская оккупация Крыма».
Польская газета «Rzeczpospolita» рассказывает о том, что по тревоге были подняты все подразделения ВМСУ, в море были выведены корабли (катера) из Одессы и Бердянска. Сообщается о созыве Совета безопасности ООН, чего, как пишет польское СМИ, потребовали одновременно и Киев, и Москва. В материале «Rzeczpospolita» цитируется твит постпреда США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли, которая в свою очередь приводит заявление американского военного корреспондента Нолана Питерсона (Nolan Peterson), работающего на Украине:
А поутру американский военный корреспондент из издания "Daily Signal" узнал, что войны, столь желанной Киевом, пока не случилось – корабли ВМСУ, нарушившие границу РФ, задержаны в соответствии с международными нормами судоходства, члены их команд – тоже; всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.
Норвежская газета Aftenposten, сообщая своим читателям о том, где находится Керченский пролив, пишет о «крайне напряжённой ситуации в связи с перекрытием пролива российским судном». В материале говорится, что обстановка в воскресенье настолько накалилась, что российские корабли открывали огонь по кораблями флота Украины, что «грозило перерасти в открытую войну».
Приводится заявление внешнеполитического департамента ЕС, где говорится о причинах осложнения обстановки:
Этой причиной является строительство Россией моста через Керченский пролив и милитаризация Азовского моря. Мы призываем немедленно перейти к деэскалации.
Немецкое издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) цитирует заявление пресс-службы НАТО, в котором говорится, что Североатлантический военный блок призывает к сдержанности.
При этом приводятся доводы российской стороны. Отмечено, что Россия восприняла действия кораблей ВМС Украины как провокацию, связанную с незаконным пересечением морских границ.
В достаточно нейтральном ключе в немецкой газете приводится и заявление Киева, в котором тот утверждает, что «Россия нарушила устав ООН, наращивая милитаризацию Азовского моря». При этом в FAZ не используют украинский термин «российская оккупация Крыма».
Польская газета «Rzeczpospolita» рассказывает о том, что по тревоге были подняты все подразделения ВМСУ, в море были выведены корабли (катера) из Одессы и Бердянска. Сообщается о созыве Совета безопасности ООН, чего, как пишет польское СМИ, потребовали одновременно и Киев, и Москва. В материале «Rzeczpospolita» цитируется твит постпреда США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли, которая в свою очередь приводит заявление американского военного корреспондента Нолана Питерсона (Nolan Peterson), работающего на Украине:
Это самый опасный момент, который я видел здесь, на Украине, за все последние годы. Сегодня вечером (твит от воскресенья, прим. «ВО»), война, которую многие люди в Америке могут себе представить только благодаря голливудским фильмам, превращается в реальность. Сегодня вечером на Украине мы ложимся спать, не зная, что принесёт нам завтрашний день.
А поутру американский военный корреспондент из издания "Daily Signal" узнал, что войны, столь желанной Киевом, пока не случилось – корабли ВМСУ, нарушившие границу РФ, задержаны в соответствии с международными нормами судоходства, члены их команд – тоже; всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.
- Использованы фотографии:
- ВМС Украины, Думская.net
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