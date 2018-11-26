Обзор публикаций западной прессы: "Самый опасный момент на Украине"

Этой причиной является строительство Россией моста через Керченский пролив и милитаризация Азовского моря. Мы призываем немедленно перейти к деэскалации.

Это самый опасный момент, который я видел здесь, на Украине, за все последние годы. Сегодня вечером (твит от воскресенья, прим. «ВО»), война, которую многие люди в Америке могут себе представить только благодаря голливудским фильмам, превращается в реальность. Сегодня вечером на Украине мы ложимся спать, не зная, что принесёт нам завтрашний день.