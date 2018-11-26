Кудрин назвал «главного» нарушителя финансовой дисциплины в РФ
Самое большое количество нарушений в сфере финансов выявлено в государственной корпорации «Роскосмос», приводит РИА Новости заявление главы счетной палаты Алексея Кудрина.
Кудрин сообщил, что в корпорации зафиксированы нерациональные траты и всевозможные финансовые нарушения.
По его словам, там неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены, размеры которых действительно становятся космическими. Корпорация «омертвила» очень много средств на недостроенные объекты, которые сегодня просто простаивают, средства на счетах не используются месяцами.
Глава Счетной палаты отметил также, что несколько миллиардов рублей, по сути, украдены. Проводятся расследования. В общем, «Роскосмос» попал в рекордсмены по масштабу финансовых нарушений, добавил он.
Представитель корпорации заявил в свою очередь, что в настоящее время руководство изучает претензии аудиторов, позже будут приняты необходимые меры.
Выявлены крупные нарушения и в других ведомствах. Так, по заказу Минобрнауки создана карта российской науки, стоимость которой составила 450 млн. рублей. По замыслу, карта должна включать информацию обо всех научных достижениях, ученых и их работах.
Система разрабатывалась несколько лет, но в результате оказалось, что она не работает – информация не загружается. Два-три месяца ее пытались наладить, но не получилось. После этого карта прекратила свое существование, рассказал Кудрин.
Он отметил, что итоги работы Счётной палаты за 2018 год будут подведены позже. Что же касается прошлого года, аудиторами выявлено финансовых нарушений на 1,8 трлн. рублей, было наказано 130 чиновников, которые внесли в казну в виде штрафов около 20 млн. рублей. Некоторые из них уволены.
Напомним, в отчете Счётной палаты за 2017 год сообщалось о выявлении 151 факта нарушений в «Роскосмосе» на общую сумму более 785 млрд. рублей. Глава корпорации Дмитрий Рогозин в свою очередь попросил аудиторов провести проверку предприятий отрасли и подписал план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
Кудрин сообщил, что в корпорации зафиксированы нерациональные траты и всевозможные финансовые нарушения.
По его словам, там неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены, размеры которых действительно становятся космическими. Корпорация «омертвила» очень много средств на недостроенные объекты, которые сегодня просто простаивают, средства на счетах не используются месяцами.
Глава Счетной палаты отметил также, что несколько миллиардов рублей, по сути, украдены. Проводятся расследования. В общем, «Роскосмос» попал в рекордсмены по масштабу финансовых нарушений, добавил он.
Представитель корпорации заявил в свою очередь, что в настоящее время руководство изучает претензии аудиторов, позже будут приняты необходимые меры.
Выявлены крупные нарушения и в других ведомствах. Так, по заказу Минобрнауки создана карта российской науки, стоимость которой составила 450 млн. рублей. По замыслу, карта должна включать информацию обо всех научных достижениях, ученых и их работах.
Система разрабатывалась несколько лет, но в результате оказалось, что она не работает – информация не загружается. Два-три месяца ее пытались наладить, но не получилось. После этого карта прекратила свое существование, рассказал Кудрин.
Он отметил, что итоги работы Счётной палаты за 2018 год будут подведены позже. Что же касается прошлого года, аудиторами выявлено финансовых нарушений на 1,8 трлн. рублей, было наказано 130 чиновников, которые внесли в казну в виде штрафов около 20 млн. рублей. Некоторые из них уволены.
Напомним, в отчете Счётной палаты за 2017 год сообщалось о выявлении 151 факта нарушений в «Роскосмосе» на общую сумму более 785 млрд. рублей. Глава корпорации Дмитрий Рогозин в свою очередь попросил аудиторов провести проверку предприятий отрасли и подписал план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/aleksei_kudrin
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter