Ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море, передает Интерфакс со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы.
По данным наблюдателей, в состав группы вошли авианесущий УДК «Иводзима», десантно-вертолетный корабль-док «Нью-Йорк» и десантный корабль-док «Ганстон Холл». Около 23:00 корабли прошли Гибралтарский пролив.
Согласно информации, на борту кораблей размещен экспедиционный батальон морской пехоты США в количестве 2 тыс. военнослужащих.
В настоящее время корабельная группа следует на восток вдоль побережья Алжира.
До этого корабли были задействованы в масштабных международных маневрах Trident Juncture 2018, которые проходили в Норвегии и ближайших районах Северной Атлантики. О завершении крупнейшего со времен окончания холодной войны учения было объявлено 7 ноября.
Тем временем в центральной части Средиземного моря началось учение авианосной группы американского флота, возглавляемой авианосцем «Гарри Трумэн».
Из международного извещения для авиационного персонала и предупреждения для мореплавателей следует, что этапы учения авианосной группы пройдут также в Ионическом и Адриатическом морях. Срок проведения маневров – с 25 ноября по 1 декабря.
Полеты палубной авиации запланированы: в Ионическом море – с 25-го по 27 ноября, в южной части Адриатического моря – с 27 ноября по 1 декабря.
По данным наблюдателей, в состав группы вошли авианесущий УДК «Иводзима», десантно-вертолетный корабль-док «Нью-Йорк» и десантный корабль-док «Ганстон Холл». Около 23:00 корабли прошли Гибралтарский пролив.
Согласно информации, на борту кораблей размещен экспедиционный батальон морской пехоты США в количестве 2 тыс. военнослужащих.
В настоящее время корабельная группа следует на восток вдоль побережья Алжира.
До этого корабли были задействованы в масштабных международных маневрах Trident Juncture 2018, которые проходили в Норвегии и ближайших районах Северной Атлантики. О завершении крупнейшего со времен окончания холодной войны учения было объявлено 7 ноября.
Тем временем в центральной части Средиземного моря началось учение авианосной группы американского флота, возглавляемой авианосцем «Гарри Трумэн».
Из международного извещения для авиационного персонала и предупреждения для мореплавателей следует, что этапы учения авианосной группы пройдут также в Ионическом и Адриатическом морях. Срок проведения маневров – с 25 ноября по 1 декабря.
Полеты палубной авиации запланированы: в Ионическом море – с 25-го по 27 ноября, в южной части Адриатического моря – с 27 ноября по 1 декабря.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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