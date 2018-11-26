Чрезвычайный тони-толкай азовского разлива

Сегодня, 10:12

«Российские пограничные корабли (катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», «Мангуст», МПК «Суздалец») осуществили откровенно агрессивные действия. Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот».