Чрезвычайный тони-толкай азовского разлива
Читатели «ВО» ждут от нас подробного разбора операции пограничников ФСБ России по нейтрализации украинских судов, которые реально пошли на прорыв в районе Керченского моста.
Кто, когда и как. Интерес понятен, но для профессиональных военных абсолютно неважен. Так что всю операцию можно описать штрихами. Тем более что всех заластали, ласты открутили и привели в Керчь на предмет последующих разбирательств.
Итак, утром 25 ноября два артиллерийских катера и морской буксир ВМСУ пошли на прорыв Керченского пролива.
Показательно, что кораблики с украинской стороны — два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яни Капу».
Никакой реальной угрозы, понятное дело, они не могли представлять, если только им не дать убиться о Керченский мост. Так что мы имеем однозначно явную провокацию.
Корабли не подчинились законным требованиям пограничников, и после этого российские корабли начали вытеснять украинские катера и буксир из пограничной зоны. В ходе операции российский корабль «Дон» совершил «навал» на буксир «Яни Капу» (правильнее называть этот буксир, «согласно старинным летописям», «Красноперекопск», спущен на воду в 1974 году).
Буксир начал разваливаться и потерял ход.
Это из сообщения пресс-службы ВМСУ.
В дальнейшем для остановки катеров российские пограничники применили оружие. После этого силами спецназа ВМФ экипажи всех украинских судов были арестованы, а сами суда направлены для дальнейших разбирательств в Керчь. В ходе операции пострадало трое украинских моряков, которым была оказана необходимая медицинская помощь.
В принципе, особенно для читателей-пограничников, в этой операции ничего экстраординарного нет. Обычные действия пограничников, которые прописаны во всех наставлениях по несению службы. Причем в наставлениях всех ведущих стран мира. Даже применение оружие прописано и регламентировано от и до.
«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — цитирует заявление ФСБ агентство РИА «Новости».
А теперь о том, что планировал Киев. Для начала состав «армады» ВМСУ.
Буксир «Яни Капу» выпуска 1974 года.
Это тот самый буксир «Красноперекопск», который в 2008 году мешал нашим кораблям, возвращавшимся после боя с грузинскими ракетными катерами, войти в бухту Севастополя. Это тот самый «Красноперекопск», который 20 мая 2014 года был передан украинской стороне из Севастополя.
Малые артиллерийские бронированные катера «Бердянск» и «Никополь». Знаменитый проект речных катеров «Гюрза-М». Понятно, что речные катера к морю имеют достаточно условное отношение. Но зато бронированные. Из автомата в некоторых местах не пробьешь.
Отправляя такую «армаду» на прорыв в Азовское море, Киев был заранее уверен в том, что все три судна будут в лучшем случае захвачены, а в худшем — потоплены. Понятно, что «заокеанские друзья» стратегов из штаба ВМСУ тоже читали наставления для морской погранслужбы. И рассчитывали на жесткий вариант действий наших пограничников.
Проще говоря, украинских моряков отправили на смерть или плен. Причем второй вариант был не очень интересен украинским адмиралам. Кстати, интересна реакция военных моряков после потери хода их судами. Доблестные защитники морских рубежей незалежной разбежались по каютам и там заперлись. Кроме командира "Никополя". Этот офицер или не успел, или специально спрятался в машинном отделении. Вот так отбивались военные моряки от врага...
А должны были погибнуть. По крайней мере, в передачах укроСМИ цифры раненых как минимум в два раза выше, чем у нас. И ранения тяжелые. Посмотрите «Гордон» или любое другое издание.
Но главную задачу экипажи украинских катеров уже выполнили. Военное положение, о необходимости которого говорили весь период правления Порошенко, почти введено. Совет безопасности уже принял решение о его вводе. Рада, скорее всего, примет сегодня. Останется президент. Его подпись.
60 дней военного положения, конечно, не спасут рейтинг Порошенко. Но кто сказал, что подписывать указ он будет завтра? Резину можно тянуть. Что и будет сделано. А ВП введут после Нового года, поближе к выборам, на которых Порошенко светит позорное поражение.
Таким образом, выборы на Украине накрываются медным тазом. Вот она, цель!
А для нас стало ясным и другое. Своими действиями Порошенко провоцирует «мировое сообщество» на срочную помощь в борьбе с Россией.
Проще говоря, Порошенко и его команда готовы проиграть войну, готовы отдать Украину любому, кто её возьмет. Готовы не оттого, что предатели по сути. Тут чисто личный, даже не меркантильный, скорее, жизненный интерес.
Воевать украинцам расхотелось. Те, кому в соцсетях хочется, успешно прячутся от военкоматов. А те, кому действительно достается по полной от этой войны, воевать попросту не хотят. Поэтому, чтобы лично «сохраниться», хунте нужна война. А значит, из-за нежелания украинцев воевать воевать должен кто-то другой.
Посмотрим, что получится...
Но что-то не сильно верится, если честно.
Кто, когда и как. Интерес понятен, но для профессиональных военных абсолютно неважен. Так что всю операцию можно описать штрихами. Тем более что всех заластали, ласты открутили и привели в Керчь на предмет последующих разбирательств.
Итак, утром 25 ноября два артиллерийских катера и морской буксир ВМСУ пошли на прорыв Керченского пролива.
Показательно, что кораблики с украинской стороны — два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яни Капу».
Никакой реальной угрозы, понятное дело, они не могли представлять, если только им не дать убиться о Керченский мост. Так что мы имеем однозначно явную провокацию.
Корабли не подчинились законным требованиям пограничников, и после этого российские корабли начали вытеснять украинские катера и буксир из пограничной зоны. В ходе операции российский корабль «Дон» совершил «навал» на буксир «Яни Капу» (правильнее называть этот буксир, «согласно старинным летописям», «Красноперекопск», спущен на воду в 1974 году).
Буксир начал разваливаться и потерял ход.
«Российские пограничные корабли (катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», «Мангуст», МПК «Суздалец») осуществили откровенно агрессивные действия. Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот».
Это из сообщения пресс-службы ВМСУ.
В дальнейшем для остановки катеров российские пограничники применили оружие. После этого силами спецназа ВМФ экипажи всех украинских судов были арестованы, а сами суда направлены для дальнейших разбирательств в Керчь. В ходе операции пострадало трое украинских моряков, которым была оказана необходимая медицинская помощь.
В принципе, особенно для читателей-пограничников, в этой операции ничего экстраординарного нет. Обычные действия пограничников, которые прописаны во всех наставлениях по несению службы. Причем в наставлениях всех ведущих стран мира. Даже применение оружие прописано и регламентировано от и до.
«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — цитирует заявление ФСБ агентство РИА «Новости».
А теперь о том, что планировал Киев. Для начала состав «армады» ВМСУ.
Буксир «Яни Капу» выпуска 1974 года.
Это тот самый буксир «Красноперекопск», который в 2008 году мешал нашим кораблям, возвращавшимся после боя с грузинскими ракетными катерами, войти в бухту Севастополя. Это тот самый «Красноперекопск», который 20 мая 2014 года был передан украинской стороне из Севастополя.
Малые артиллерийские бронированные катера «Бердянск» и «Никополь». Знаменитый проект речных катеров «Гюрза-М». Понятно, что речные катера к морю имеют достаточно условное отношение. Но зато бронированные. Из автомата в некоторых местах не пробьешь.
Отправляя такую «армаду» на прорыв в Азовское море, Киев был заранее уверен в том, что все три судна будут в лучшем случае захвачены, а в худшем — потоплены. Понятно, что «заокеанские друзья» стратегов из штаба ВМСУ тоже читали наставления для морской погранслужбы. И рассчитывали на жесткий вариант действий наших пограничников.
Проще говоря, украинских моряков отправили на смерть или плен. Причем второй вариант был не очень интересен украинским адмиралам. Кстати, интересна реакция военных моряков после потери хода их судами. Доблестные защитники морских рубежей незалежной разбежались по каютам и там заперлись. Кроме командира "Никополя". Этот офицер или не успел, или специально спрятался в машинном отделении. Вот так отбивались военные моряки от врага...
А должны были погибнуть. По крайней мере, в передачах укроСМИ цифры раненых как минимум в два раза выше, чем у нас. И ранения тяжелые. Посмотрите «Гордон» или любое другое издание.
Но главную задачу экипажи украинских катеров уже выполнили. Военное положение, о необходимости которого говорили весь период правления Порошенко, почти введено. Совет безопасности уже принял решение о его вводе. Рада, скорее всего, примет сегодня. Останется президент. Его подпись.
60 дней военного положения, конечно, не спасут рейтинг Порошенко. Но кто сказал, что подписывать указ он будет завтра? Резину можно тянуть. Что и будет сделано. А ВП введут после Нового года, поближе к выборам, на которых Порошенко светит позорное поражение.
Таким образом, выборы на Украине накрываются медным тазом. Вот она, цель!
А для нас стало ясным и другое. Своими действиями Порошенко провоцирует «мировое сообщество» на срочную помощь в борьбе с Россией.
Проще говоря, Порошенко и его команда готовы проиграть войну, готовы отдать Украину любому, кто её возьмет. Готовы не оттого, что предатели по сути. Тут чисто личный, даже не меркантильный, скорее, жизненный интерес.
Воевать украинцам расхотелось. Те, кому в соцсетях хочется, успешно прячутся от военкоматов. А те, кому действительно достается по полной от этой войны, воевать попросту не хотят. Поэтому, чтобы лично «сохраниться», хунте нужна война. А значит, из-за нежелания украинцев воевать воевать должен кто-то другой.
Посмотрим, что получится...
Но что-то не сильно верится, если честно.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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