Нормы и возможные итоги введения военного положения оценили СМИ Украины
На Украине изучают правовые аспекты и возможные итоги введения военного положения (ВП). В издании "Гордон" отмечено, что ВП подразумевает введение комендантского часа, постановку вопроса о запрете деятельности тех или иных партий и политических институтов, контроль работы средств массовой информации вплоть до закрытия, ограничение свободы перемещений, изъятие в случае необходимости у населения средств связи, компьютерной техники, личных автомобилей, установление норм обеспеченности товарами первой необходимости. Предусматривается и полная мобилизация, но Порошенко ранее заявил, что мобилизовать собирается только "резервистов первого порядка".
Из материала:
Порошенко успел объявить, что введение ВП не затронет банковскую деятельность в стране, однако введение ВП автоматически перекрывает доступ к кредитам.
Тем временем генеральный директор компании «Крымские морские порты» Алексей Волков в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что Керченский пролив после вчерашнего инцидента с катерами и буксиром ВМС Украины открыт для судоходства. Ранее Россия принимала решение перекрыть проход кораблей любых типов под Крымским мостом с целью повышения уровня безопасности в связи с украинской провокацией. При этом в украинских СМИ было объявлено, что Россия якобы «посадила танкер на мель под Крымским мостом и надолго перекрыла трафик через пролив».
Инцидент, который произошёл вследствие сознательной провокации властей Украины, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова:
На этом фоне секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов комментирует сообщения о готовности ввести на Украине военное положение. Напомним, что Порошенко ранее заявил о поддержке такой меры на срок в 60 суток. В беседе с украинскими журналистами Турчинов заявил, что «военное положение может быть отмечено в любое время в случае нормализации обстановки».
Из материала:
Государство получает право контролировать работу всех видов СМИ, а если посчитает, что журналисты нарушают режим военного положения, – закрыть редакцию и изъять всю технику.
Порошенко успел объявить, что введение ВП не затронет банковскую деятельность в стране, однако введение ВП автоматически перекрывает доступ к кредитам.
Тем временем генеральный директор компании «Крымские морские порты» Алексей Волков в интервью РИА Новости подтвердил информацию о том, что Керченский пролив после вчерашнего инцидента с катерами и буксиром ВМС Украины открыт для судоходства. Ранее Россия принимала решение перекрыть проход кораблей любых типов под Крымским мостом с целью повышения уровня безопасности в связи с украинской провокацией. При этом в украинских СМИ было объявлено, что Россия якобы «посадила танкер на мель под Крымским мостом и надолго перекрыла трафик через пролив».
Инцидент, который произошёл вследствие сознательной провокации властей Украины, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова:
Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии.
На этом фоне секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов комментирует сообщения о готовности ввести на Украине военное положение. Напомним, что Порошенко ранее заявил о поддержке такой меры на срок в 60 суток. В беседе с украинскими журналистами Турчинов заявил, что «военное положение может быть отмечено в любое время в случае нормализации обстановки».
- Использованы фотографии:
- Керчь.Инфо
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