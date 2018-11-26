Нормы и возможные итоги введения военного положения оценили СМИ Украины

Государство получает право контролировать работу всех видов СМИ, а если посчитает, что журналисты нарушают режим военного положения, – закрыть редакцию и изъять всю технику.

Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии.