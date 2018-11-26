Первая партия «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение арктической группировки
Министерству обороны РФ передана первая серийная партия арктических зенитных комплексов Тор-М2ДТ, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Ранее сообщалось, что первые комплексы проходят приемо-сдаточные испытания.
К настоящему времени специалисты 705-го представительства Минобороны РФ проведен полный цикл приемо-сдаточных испытаний. Приемка первой серийной партии из 12 арктических ЗРК «ТОР-М2ДТ» завершена, говорится в релизе.
Комплекс создан на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Машины обладают высокой проходимостью, способны преодолевать бездорожье, рвы и плавать. Не теряют работоспособности при более чем 50-градусном морозе.
В состав комплекса входят 16 ракет с дальностью поражения до 12 км. Высотный диапазон – до 10 тысяч метров. Его усовершенствованный радар способен обнаруживать цели, созданные с применением технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и полностью в автоматическом режиме.
Также в Минобороны рассказали об освоении заполярных территорий. По данным ведомства, с 2014 года в арктической зоне построено и сдано 545 объектов площадью более 710 тыс. кв. м. Проведена реконструкция 17 аэродромов. Продолжается строительство всепогодных аэродромов на островах Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и Котельный (архипелаг Новосибирские острова).
Ведется строительство гидротехнических сооружений и объектов (комплексов) береговой инфраструктуры, в том числе для базирования сил подводного флота. При этом активно применяются новые технологии и современные строительные материалы, в том числе 3D проектирование.
Ранее сообщалось, что первые комплексы проходят приемо-сдаточные испытания.
К настоящему времени специалисты 705-го представительства Минобороны РФ проведен полный цикл приемо-сдаточных испытаний. Приемка первой серийной партии из 12 арктических ЗРК «ТОР-М2ДТ» завершена, говорится в релизе.
Комплекс создан на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Машины обладают высокой проходимостью, способны преодолевать бездорожье, рвы и плавать. Не теряют работоспособности при более чем 50-градусном морозе.
В состав комплекса входят 16 ракет с дальностью поражения до 12 км. Высотный диапазон – до 10 тысяч метров. Его усовершенствованный радар способен обнаруживать цели, созданные с применением технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и полностью в автоматическом режиме.
Также в Минобороны рассказали об освоении заполярных территорий. По данным ведомства, с 2014 года в арктической зоне построено и сдано 545 объектов площадью более 710 тыс. кв. м. Проведена реконструкция 17 аэродромов. Продолжается строительство всепогодных аэродромов на островах Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и Котельный (архипелаг Новосибирские острова).
Ведется строительство гидротехнических сооружений и объектов (комплексов) береговой инфраструктуры, в том числе для базирования сил подводного флота. При этом активно применяются новые технологии и современные строительные материалы, в том числе 3D проектирование.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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