Лишь 5 процентов японцев согласны на "получение" 2-х островов от России

В Японии проведён опрос, в котором местным жителям предлагалось высказать своё мнение по поводу возможного подписания мирного договора с Россией. Опрос, как сообщают СМИ Страны восходящего солнца, проводился по телефону методом случайной выборки. В общей сложности таким образом организаторы опроса узнали мнение 2,2 тысяч японцев.Выяснилось, что на подписание мирного договора с Россией при передаче двух островов (Шикотан и Хабомаи) под юрисдикцию Токио поддерживают всего 5% опрошенных. Существенно больше (33%) высказалось за «необходимость требования» 4-х островов Южных Курил, которые в Японии продолжают называть Северными территориями.46% респондентов заявили, что готовы поддержать подписание мирного договора на следующих условиях: Россия передаёт Японии два острова сначала и ещё два острова (Итуруп и Кунашир) через некоторое время.21% опрошенных заявили, что категорически против договорённостей с Россией по продолжению переговоров, по итогам которых может быть подписан мирный договор. Около 67% японских респондентов отметили, что такие договорённости, достигнутые между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным, поддерживают.Примечательно, что в опросе не было представлено варианта «Подписание мирного договора без предварительных условий». При этом стоит напомнить, что официальная позиция Токио на данный момент состоит в следующем: передачи со стороны России четырёх островов Южных Курил в обмен на подпись на листке бумаги под заголовком «мирный договор» и обещания не размещать на Курилах американские военные базы. Такой «обмен» выглядит, мягко говоря, неравнозначным.