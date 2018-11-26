Новая пустая страница в «деле Скрипалей»: по следам Петрова с Бошировым

В конце прошлой недели крупнейшее СМИ Великобритании «Би-би-си» разместило в интернете документальный блокбастер «про Скрипалей». Самые ценные кадры, которые, по мнению англичан, не оставляют никаких сомнений в том, кто же отравил Сергея и его дочь, - неспешно разгуливающие по Солсбери Петров и Боширов. Вот они что-то фотографируют, стоя на мосту, а вот куда-то идут. Определенно, травить бывшего офицера ГРУ, больше в этом небольшом городке заняться нечем.Фильм составлен в лучших традициях «сенсационных расследований». Интернет завален телепередачами про "Титаник", перевал Дятлова и Бермудский треугольник. В каждой из них демонстрируются всем известные фотографии и видео, долго пересказывается предыстория происшествий, потом – все существующие версии. В конце автор видео сообщает зрителям, к какой версии склоняется он (иногда грамотно подтасовав факты), и на этом всё заканчивается. Эти образчики современной журналистики не приближают нас к разгадке ни на шаг.Документальное расследование авторства «Би-би-си» построено по этой же схеме. Как отметило посольство Российской Федерации в Лондоне, Джейн Корбин, подготовившая этот фильм, смогла создать на удивление объективный продукт. Для тех, кто совсем ничего не знает о том, что произошло в марте этого года, можно начинать ознакомление с ситуацией с этого видео.Тем не менее, хорошо заметно, что фильм готовился под чутким руководством британских спецслужб. Наверняка Джейн Корбин имела чёткие инструкции насчёт того, какие вопросы нужно обходить. В очередной раз ничего не говорится о состоянии и местонахождении жертв предполагаемого отравления. Если их где-то прячут и ограничивают свободу их передвижения, то это уже преступление против прав человека. Если нет, то где же они всё-таки находятся? Что конкретно происходило 4-го марта? Где были Скрипали в этот день, чем занимались, почему у них были отключены мобильные телефоны?Под конец фильма говорится о том, что позиция России по этому событию до сих пор неясна, потому что российская сторона отказалась от комментариев. Пресс-секретарь российского посольства в Великобритании возразил, что никаких запросов ни от официальных лиц, ни от автора фильма не поступало. Более того, на протяжении вот уже девяти месяцев сотрудники посольства не могут добиться от МИД Британии ответов на задаваемые вопросы по «делу Скрипаля».Пресс-секретарь также отметил, что посольство намерено «вступить в контакт с Джейн Корбин и подробно информировать о российских озабоченностях в связи с выдвинутыми в наш адрес необоснованными обвинениями, а также ознакомить с десятками вопросов, которые мы задали британской стороне через Форин Офис и на которые мы уже почти девять месяцев не можем получить ответов». Кто знает, может, некоторое время спустя сама Джейн Корбин или кто-то из её последователей снимут о фильм о том, как Великобритания целый год обманывала весь мир. С трудом верится, но всё же...