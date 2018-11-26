Эстонская армия «случайно» раскрыла пристрастия своих военнослужащих
В Минобороны Эстонии произошло ЧП, которое перекрывает все столь старательно раздуваемые шпионские скандалы с обязательным «участием» российских спецслужб, приводит РИА Новости статью эстонского журналиста Владимира Барсегяна.
Недавно выяснилось, что в интернете около 5 лет в свободном доступе находились документы эстонского военного ведомства, изначально предназначавшихся для внутреннего пользования. Это сотни различных объяснительных записок и рапортов, необходимых для проведения служебных расследований. На документах имелись даты и подробное описание всевозможных нарушений с указанием личных данных военнослужащих.
Как отмечает автор, эти документы – полное раздолье для аналитиков зарубежных спецслужб, которые из такой, казалось бы, ерунды способны сделать далеко идущие выводы. Никаких шпионов не надо.
Правда, Минобороны, после того как дело получило огласку, тут же заявило, что ничего секретного в этих документах нет, и они не могли нанести вреда национальной безопасности.
Тем не менее, для эстонцев стал неприятным сюрпризом тот факт, в документах, ставших публичным достоянием, описано большое количество проступков, связанных с употреблением алкоголя. Например, в 2016 году во время учения «Весенний шторм» была задержана группа пьяных военнослужащих, которые где-то достали и выпили 3 бутылки водки на пятерых. «Сразу приходит в голову, что у солдат в это время находилось боевое оружие, которое не выстрелило лишь по счастливой случайности», – отмечает журналист. И подобный случай не является единичным, добавляет он.
Но особенно много «алкогольных инцидентов» в элитном Куперьяновском пехотном батальоне. Если военная элита позволяет себе такое, то, что же творится в обычных частях, задается вопросом автор.
По его мнению, тут напрашиваются два вывода: первый – подобная армия опасна не врагам, а населению собственной страны, и второй – охраной государственной и служебной тайны в Эстонии занимаются некомпетентные люди. На эти должности они, похоже попали, лишь потому, что являются этническими эстонцами. Но этого, как показала практика, недостаточно для выполнения государственных задач, заключает Барсегян.
Недавно выяснилось, что в интернете около 5 лет в свободном доступе находились документы эстонского военного ведомства, изначально предназначавшихся для внутреннего пользования. Это сотни различных объяснительных записок и рапортов, необходимых для проведения служебных расследований. На документах имелись даты и подробное описание всевозможных нарушений с указанием личных данных военнослужащих.
Как отмечает автор, эти документы – полное раздолье для аналитиков зарубежных спецслужб, которые из такой, казалось бы, ерунды способны сделать далеко идущие выводы. Никаких шпионов не надо.
Правда, Минобороны, после того как дело получило огласку, тут же заявило, что ничего секретного в этих документах нет, и они не могли нанести вреда национальной безопасности.
Тем не менее, для эстонцев стал неприятным сюрпризом тот факт, в документах, ставших публичным достоянием, описано большое количество проступков, связанных с употреблением алкоголя. Например, в 2016 году во время учения «Весенний шторм» была задержана группа пьяных военнослужащих, которые где-то достали и выпили 3 бутылки водки на пятерых. «Сразу приходит в голову, что у солдат в это время находилось боевое оружие, которое не выстрелило лишь по счастливой случайности», – отмечает журналист. И подобный случай не является единичным, добавляет он.
Но особенно много «алкогольных инцидентов» в элитном Куперьяновском пехотном батальоне. Если военная элита позволяет себе такое, то, что же творится в обычных частях, задается вопросом автор.
По его мнению, тут напрашиваются два вывода: первый – подобная армия опасна не врагам, а населению собственной страны, и второй – охраной государственной и служебной тайны в Эстонии занимаются некомпетентные люди. На эти должности они, похоже попали, лишь потому, что являются этническими эстонцами. Но этого, как показала практика, недостаточно для выполнения государственных задач, заключает Барсегян.
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- https://twitter.com/rtm_nsk
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