Самолёт-разведчик ВВС США направился к Крымскому полуострову

Соединенные Штаты направили в район российской морской границы в Черном море самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V. Разведчик вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в Греции и направился в район Крымского полуострова и Керченского пролива, сообщают специализированные порталы, занимающиеся мониторингом авиационных вылетов.Согласно сообщению, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в воздушное пространство над Черным морем, после чего в 09-30 по мск. вр. пройдя Болгарию направился к Крымскому полуострову.Boeing RC-135U - самолет радиоэлектронной разведки, стоящий на вооружении военно-воздушных сил (ВВС) США. Применяется для радиоразведки и сбора данных о работе иностранных радиоэлектронных средств. Самолёт RC-135V/W оборудован комплексной аппаратурой радиоэлектронной разведки и системами управления и целеуказания наземным и воздушным средствам ПВО, в составе экипажа работают семь операторов. Может вычислять и распознавать реальное местонахождение электронных устройств, в том числе дислокацию и режим работы ПВО противника.