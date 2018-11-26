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Порошенко требует немедленно освободить задержанных моряков и катера

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Украинский президент Порошенко потребовал от российского руководства немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе 25 ноября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко требует немедленно освободить задержанных моряков и катера



На заседании Совета национальной безопасности и обороны Порошенко заявил буквально следующее:

Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права грубо были задержаны, и судьба которых неизвестна


Кроме этого украинский президент потребовал в срочном порядке вернуть Украине незаконно задержанные военные корабли украинских ВМС, а также "провести деэскалацию ситуации в Азовском море и других направлениях". Порошенко отметил, что ожидает "быстрой реакции" на свое требование.

Ранее с аналогичным требованием в срочном порядке вернуть задержанных моряков и катера выступил украинский МИД.

В ходе ночного заседания СНБО Украины было принято решение о введении в стране военного положения сроком на 60 дней. Данное предложение будет рассмотрено сегодня на заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, что в ходе проведенной в районе Керченского пролива в воскресенье провокации с участием катеров ВМСУ, Украина лишилась двух катеров и одного буксира, которые вместе с экипажами были арестованы и доставлены в Керчь.
Использованы фотографии:
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