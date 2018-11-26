Датский министр: деятельность России очень опасна
Ключевые объекты инфраструктуры западных стран атакуются ежедневно различными спецслужбами, но особенно активны в этом плане русские, приводит портал ИноСМИ.ру заявление министра обороны Дании Клауса Фредериксена.
По словам министра, раньше русские взламывали Сети для получения информации, но теперь они вышли на новый уровень: теперь они преследуют цель нанесения ущерба, они покушаются на демократические институты государств. Это можно было увидеть на президентских выборах в США и во Франции.
По мнению Фредериксена, необходимо создать площадку, на которой можно было бы открыто говорить о кибератаках, поскольку многие страны не признаются что «их взломали» и большое количество атак остается в тени. Об этом надо говорить открыто, создавая тем самым новую культуру безопасности, добавил он.
В свою очередь глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен отметил, что будет наивным полагать, что возможный конфликт в Скандинавии коснется только одной страны – кибератаки являются лучшим примером того, как могут пострадать все скандинавские государства.
По его словам, Норвегия многому научилась в ходе совместного учения «Единый трезубец-2018».
Другие министры с ним согласились и заявили, что подобные маневры стабилизируют регион и являются хорошей проверкой сотрудничества «в широком формате».
При этом Фредериксен признался, что скандинавские страны «зависят от США на 100 процентов».
По словам министра, раньше русские взламывали Сети для получения информации, но теперь они вышли на новый уровень: теперь они преследуют цель нанесения ущерба, они покушаются на демократические институты государств. Это можно было увидеть на президентских выборах в США и во Франции.
Россия пытается подорвать доверие к демократии. Это уже супер-супер-опасно,заявил он на встрече со скандинавскими коллегами в Осло.
По мнению Фредериксена, необходимо создать площадку, на которой можно было бы открыто говорить о кибератаках, поскольку многие страны не признаются что «их взломали» и большое количество атак остается в тени. Об этом надо говорить открыто, создавая тем самым новую культуру безопасности, добавил он.
В свою очередь глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен отметил, что будет наивным полагать, что возможный конфликт в Скандинавии коснется только одной страны – кибератаки являются лучшим примером того, как могут пострадать все скандинавские государства.
По его словам, Норвегия многому научилась в ходе совместного учения «Единый трезубец-2018».
Мы сверили часы в том, что касается угроз в Прибалтике и на Севере. И нами приняты меры по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с Финляндией, поскольку она тоже граничит с Россией,сказал Бакке-Йенсен.
Другие министры с ним согласились и заявили, что подобные маневры стабилизируют регион и являются хорошей проверкой сотрудничества «в широком формате».
При этом Фредериксен признался, что скандинавские страны «зависят от США на 100 процентов».
Это краеугольный камень политики безопасности Дании – да и Норвегии тоже. Соединенные Штаты являются для нас верховной инстанцией, гарантирующей нашу безопасность,заключил министр.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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