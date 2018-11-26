Датский министр: деятельность России очень опасна

Россия пытается подорвать доверие к демократии. Это уже супер-супер-опасно,

Мы сверили часы в том, что касается угроз в Прибалтике и на Севере. И нами приняты меры по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с Финляндией, поскольку она тоже граничит с Россией,

Это краеугольный камень политики безопасности Дании – да и Норвегии тоже. Соединенные Штаты являются для нас верховной инстанцией, гарантирующей нашу безопасность,