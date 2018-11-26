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Датский министр: деятельность России очень опасна

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Ключевые объекты инфраструктуры западных стран атакуются ежедневно различными спецслужбами, но особенно активны в этом плане русские, приводит портал ИноСМИ.ру заявление министра обороны Дании Клауса Фредериксена.




По словам министра, раньше русские взламывали Сети для получения информации, но теперь они вышли на новый уровень: теперь они преследуют цель нанесения ущерба, они покушаются на демократические институты государств. Это можно было увидеть на президентских выборах в США и во Франции.

Россия пытается подорвать доверие к демократии. Это уже супер-супер-опасно,
заявил он на встрече со скандинавскими коллегами в Осло.

По мнению Фредериксена, необходимо создать площадку, на которой можно было бы открыто говорить о кибератаках, поскольку многие страны не признаются что «их взломали» и большое количество атак остается в тени. Об этом надо говорить открыто, создавая тем самым новую культуру безопасности, добавил он.

В свою очередь глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен отметил, что будет наивным полагать, что возможный конфликт в Скандинавии коснется только одной страны – кибератаки являются лучшим примером того, как могут пострадать все скандинавские государства.

По его словам, Норвегия многому научилась в ходе совместного учения «Единый трезубец-2018».

Мы сверили часы в том, что касается угроз в Прибалтике и на Севере. И нами приняты меры по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с Финляндией, поскольку она тоже граничит с Россией,
сказал Бакке-Йенсен.

Другие министры с ним согласились и заявили, что подобные маневры стабилизируют регион и являются хорошей проверкой сотрудничества «в широком формате».

При этом Фредериксен признался, что скандинавские страны «зависят от США на 100 процентов».

Это краеугольный камень политики безопасности Дании – да и Норвегии тоже. Соединенные Штаты являются для нас верховной инстанцией, гарантирующей нашу безопасность,
заключил министр.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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