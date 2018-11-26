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Опубликованы кадры с задержанными украинскими кораблями в Крыму

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В сети появились кадры с украинскими артиллерийскими бронекатерами «Никополь» и «Бердянск» и с рейдовым буксиром «Яны Капу», которые после задержания российскими пограничниками находятся в Керченском порту. Корабли ВМС Украины расположились у причала Береговой охраны. Короткое видео опубликовано в микроблоге Твиттер телеканала RT. Видео доступно по ссылке.

Опубликованы кадры с задержанными украинскими кораблями в Крыму



На кадрах можно увидеть, что правый борт буксира «Яны Капу» после осуществления навала (изначально это было названо тараном) российским кораблём береговой охраны получил повреждения. Визуально – они незначительные. Небольшая деформация и стёртый слой краски по борту в месте контакта рейдового буксира ВМСУ и российского корабля.



На этом фоне из городов Украины поступают сообщения о новой волне антироссийских акций радикалов. Так, во Львове перед российским консульством несколько десятков националистов решили поджечь покрышки. Акцию назвали «акцией протеста против агрессии Москвы».

По ситуации, которая связана с украинской провокацией в районе Крымского полуострова, высказываются главы иностранных государств. Так, официальная Анкара распространила сообщение, в котором призывает стороны отказаться от эскалации конфликта.

За это заявление «ухватились» украинские СМИ:
Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избегать обострения напряжённости, соблюдая здравый смысл и сдержанность.


При этом на Украине почему-то не считают, что это же обращение направлено в том числе и Киеву, который и отправил свои артиллерийские катера на осуществление провокационных действий по нарушению российской государственной границы.

Переговоры российских пограничников с украинскими моряками. Украинская сторона запрашивает помощь:


Официальных подтверждений подлинности публикации переговоров с украинскими экипажами (командами) в сети пока нет.
Использованы фотографии:
Твиттер/RT
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