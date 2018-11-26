Опубликованы кадры с задержанными украинскими кораблями в Крыму

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В сети появились кадры с украинскими артиллерийскими бронекатерами «Никополь» и «Бердянск» и с рейдовым буксиром «Яны Капу», которые после задержания российскими пограничниками находятся в Керченском порту. Корабли ВМС Украины расположились у причала Береговой охраны. Короткое видео опубликовано в микроблоге Твиттер телеканала RT. Видео доступно по ссылке На кадрах можно увидеть, что правый борт буксира «Яны Капу» после осуществления навала (изначально это было названо тараном) российским кораблём береговой охраны получил повреждения. Визуально – они незначительные. Небольшая деформация и стёртый слой краски по борту в месте контакта рейдового буксира ВМСУ и российского корабля.На этом фоне из городов Украины поступают сообщения о новой волне антироссийских акций радикалов. Так, во Львове перед российским консульством несколько десятков националистов решили поджечь покрышки. Акцию назвали «акцией протеста против агрессии Москвы».По ситуации, которая связана с украинской провокацией в районе Крымского полуострова, высказываются главы иностранных государств. Так, официальная Анкара распространила сообщение, в котором призывает стороны отказаться от эскалации конфликта.За это заявление «ухватились» украинские СМИ:При этом на Украине почему-то не считают, что это же обращение направлено в том числе и Киеву, который и отправил свои артиллерийские катера на осуществление провокационных действий по нарушению российской государственной границы.Переговоры российских пограничников с украинскими моряками. Украинская сторона запрашивает помощь:Официальных подтверждений подлинности публикации переговоров с украинскими экипажами (командами) в сети пока нет.