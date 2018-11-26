МИД РФ: США уже приняли решение о выходе из ДРМСД

Соединенные Штаты должны трезво оценивать реальную ситуацию в мире. У России готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу

Соединенные Штаты приняли окончательное решение о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, на настоящий момент вопрос упирается только в сроки, заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости Рябков отметил, что Соединенные Штаты долго и методично готовились к разрыву договора ДРСМД, что не не стало для России сюрпризом. Заявив о выходе из договора публично, американская сторона лишь подтвердила эти намерения в двустороннем формате, теперь все упирается в сроки. Выходя из договора Вашингтон выводит из под его действия целый класс вооружений, аналогичный подпадающим под ДРМСД, такой как ударные беспилотники. Сейчас они утверждают, что ударные дроны нельзя приравнивать к крылатым ракетам малой и средней дальности, так как они не имеют пусковой установки и возвращаются в пункты постоянной дислокации.В то же время США продолжают обвинять Россию в нарушении ДРМСД, хотя не смогли представить ни одного реального доказательства.Первым о выходе из Договора РМСД заявил американский президент Дональд Трамп, который сообщил, что США из договора выходят, будут наращивать ядерный потенциал "пока остальные не придут в себя", и только после этого готовы остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Под "остальными" Трамп понимает Россию и Китай.Инициативу Вашингтона выйти из ДРМСД ранее прокомментировал директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, который сказал буквально следующее: