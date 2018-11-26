Европа обвинила РФ в «незаконном вывозе» раритетов из Крыма
Европарламент призвал к принятию мер, направленных на прекращение «незаконного вывоза» Россией из Крыма ценных экспонатов, являющихся «частью культурного наследия Украины», сообщает канал RT.
Комитет по правовым вопросам Европарламента призывает комиссию принять меры для прекращения незаконного вывоза Россией с оккупированной украинской территории и незаконно аннексированного Крыма экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, поскольку это очевидно нарушает международные договоренности, говорится в документе.
Кроме того, еврпарламентарии считают в России незаконно удерживаются произведения искусств, якобы похищенных из европейских стран во время Второй мировой войны.
По их словам, во время войны и после нее Москва «санкционировала хищения» предметов культурного назначения и произведений искусства, принадлежащих как госучреждениям, так и частным лицам, а также религиозным организациям.
Комитет предложил также составить перечень «похищенных объектов» и предложил странам ЕС, в том числе кандидатам на вступление в союз, разработать механизмы, которые смогли поспособствовать возврату ценностей.
В крымском парламенте на это ответили, что подобного рода обвинения в адрес РФ неправомерны, а исторические ценности региона, как, впрочем, и сам регион, не могут принадлежать Украине.
Напомним, в 2014 году около двух тысяч артефактов, вывезенных крымскими музеями в Амстердам, были задержаны местными властями, поскольку после присоединения полуострова к России, на них стала претендовать Украина. В 2016 году амстердамский суд принял решение передать коллекцию скифского золота Киеву. После этого музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу.
Комитет по правовым вопросам Европарламента призывает комиссию принять меры для прекращения незаконного вывоза Россией с оккупированной украинской территории и незаконно аннексированного Крыма экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, поскольку это очевидно нарушает международные договоренности, говорится в документе.
Кроме того, еврпарламентарии считают в России незаконно удерживаются произведения искусств, якобы похищенных из европейских стран во время Второй мировой войны.
По их словам, во время войны и после нее Москва «санкционировала хищения» предметов культурного назначения и произведений искусства, принадлежащих как госучреждениям, так и частным лицам, а также религиозным организациям.
Комитет предложил также составить перечень «похищенных объектов» и предложил странам ЕС, в том числе кандидатам на вступление в союз, разработать механизмы, которые смогли поспособствовать возврату ценностей.
В крымском парламенте на это ответили, что подобного рода обвинения в адрес РФ неправомерны, а исторические ценности региона, как, впрочем, и сам регион, не могут принадлежать Украине.
Напомним, в 2014 году около двух тысяч артефактов, вывезенных крымскими музеями в Амстердам, были задержаны местными властями, поскольку после присоединения полуострова к России, на них стала претендовать Украина. В 2016 году амстердамский суд принял решение передать коллекцию скифского золота Киеву. После этого музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу.
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