Мир сошёл с ума. «Курилы продали»

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"Там, на островах, есть какая-то фРора и фЛауна, и эти, которые редкие в земле, но это не важно. Важно (глубокий вдох) что Путин УЖЕ ОТДАЛ ОСТРОВА ЯПОНЦАМ!!! Зрада!!! Наспредали!!!"







Сборище тупых и убогих. Это лучшее, что я могу в рамках приличия сказать в адрес нашей блогосферы. Но – весьма оперативное такое сборище. Очень быстро выдумали себе повод, придумали все от начала и до конца, тут же это обсудили в блогах, твиттерах и прочих концентраторах типа Ю, Ру и Му тубов.Потратив довольно много времени на прошедшей неделе на изучение всего, что было выплеснуто в Сеть, сделал не оригинальные, но забавные выводы.Вывод первый. За истерией явно стоят Соединенные Штаты. Должны бы, по идее, ибо выгодно им приобретение Японией островов с последующим развёртыванием там чего-то эффектного и эффективного, но…Неуверенность есть. И выражается она в одном-единственном сомнении. «Дурь заказывали? Нет? А оплачено…»То, что рухнуло в Сеть, иначе как дурью и не назовешь.Нет, есть один критерий, по которому можно отфильтровать. Громкий крик «Путин предал, Путин продал!» И все. Там, где должна быть аргументация – черная дыра с эмоциями.Увы, но закона, запрещающего блоггерствовать, у нас нет. Вот и пользуются некоторые вовсю. Очень позабавил один мясистый организм лет этак сорока, однозначно не открывавший первоисточника сложнее, чем банка с пивом.Ну и так далее. И таких «озаренных» — десятки, если не сотни.Можно много говорить о том, кто и как есть Путин. Можно говорить, что он на коротком поводке у российских олигархов (которых нет), можно, и даже нужно. Можно утверждать, что Путин плевать хотел на проблемы и нужды народа, да.Но нельзя (по крайней мере, я решительно отказываюсь) говорить о том, что у Путина с головой плохо. Нормально у него. А потому Владимир Владимирович прекрасно отдает себе отчет, что после пенсионной грабиловки отдать острова – ну это если совсем до конца срока досидеть не хочется.Сегодня взять и передать Курилы – это как «Крымняш» с обратным знаком. Даже те, кто колотится головой о портрет мудрейшего, явно задумаются о целесообразности таких дальнейших действий. И, повторюсь, Путин считать и просчитывать умеет.А потому ничего прямо скажем, конкретного, в прессе обеих стран не проскочило. Ничего.И это несмотря на то, что последние лет 50 у японцев идет тонкая политическая игра перед выборами: кто красивее пообещает вернуть Курилы, тот и станет премьером.Но ведь все ничего и полное спокойствие с японской стороны. Зато у нас крик стоит как при пожаре во время наводнения.Вывод второй: нам 20 капель для запаха, а дури своей хватает.Это я к вопросу аргументации. И сравнения проблем Курил с норвежским шельфом и островом Даманский. Это два основных аргумента у громковопящих.Скажу так: с Даманским все просто. Разменялись один в один. И теперь с наносным островом, который затапливает на 1,5-2 метра каждую весну, пусть у Китая голова болит.Но главное – конфликт на Даманском в 1969 году был не территориальным. Это фактически была попытка КНР избавиться от излишней опеки со стороны «старшего брата». То, что в 2004-м демаркацию все-таки провели и точки расставили, расценивать как полнейшую зраду и уступку Китаю могут исключительно оголтелые.Чисто политический ход, в результате которого КНР получила кусок намытого песка в акватории реки, который представляет для КНР историческую ценность как место памяти. Недаром до сих пор данные о потерях в 1969 году строжайше засекречены.Касаемо шельфа в Баренцевом море в районе Шпицбергена. Сложный вопрос, у норвежцев тоже были основания для споров, но дело длилось не один десяток лет (если мне не изменяет память, с 1971 года тянулось) и в итоге было закрыто.Говорят, там есть нефть и газ. Оценочно на 30 миллиардов долларов. Может, больше, а может, и меньше. Рыба… Вот тут даже говорить ничего не стоит, понятно, что всю рыбу в том районе ловят норвежцы, у которых просто есть траловый рыболовецкий флот. А у нас? А у нас была норвежская семга в магазинах до санкций. А вот с флотом несколько хуже.Ну и вот теперь «отдали то, отдали сё, отдадут и Курилы».Нет, браво, конечно, браво. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.Есть только крошечный, но подлый вопрос: а что, мирный договор уже подписан? Нет? Чего крик тогда стоит?Давайте вспоминать.Да, согласно Совместной декларации 1956 года оговаривалась передача Японии Хабомаи и Шикотана ПОСЛЕ заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась вообще.Такое разграничение обсуждали и в 2001 году, и в 2006-м, и в 2016-м.А сегодня что такого произошло?12 сентября 2018 года Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. И предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.Это, конечно, сложно понять, но сперва деньги – потом стулья. Сперва мирный договор, а потом (возможно) – острова.Причем с гарантией, что эта передача стопроцентно не нанесет вреда безопасности России.С последним проблемы, причем с момента начала любви и согласия между США и Японией, то есть с 1960 года, когда СССР, собственно, и послал куда подальше резолюцию от 1956 года. Ибо острова островами, а «Томагавки» на них – это совсем иное дело.В наше время не столько ракеты, кстати, сколько средства контроля пространства и РЭБ. И есть некая уверенность, что в Кремле понимают все возможные последствия опрометчивых решений.Надеюсь, что понимают.А вот на то, что наши блоггеры, поднявшие крик и стон на тему «анасопятьпродали», хоть что-то пытаются понять, увы, надежды нет.Но массовость выплесков говорит только о том, что операция «Курилы продали» готовилась в спешке. И количество доминировало над качеством. Вот и итог, «фрора и флауна» от любителей поблогерить под пивком.Откровенно хихикаю над теми, кто реализовывал эту «операцию». То ли денег не хватило, то ли мозгов. Нет, с мозгами точно проблема, весь вопрос – у кого.Но то, что операция «Курилы продали» с треском провалилась, это факт. С чем я и поздравляю тех, кто ее продвигал.Хочется только один совет дать. Ребятки, не отпиливайте так. Откусывайте. Иначе скоро к вам только мой сосед Миша-сварщик в блоггеры пойдет.Другая сторона медали показала, что у нас тупых и продажных еще на век припасено. Жаль, конечно, но что поделать? Такова наша жизнь...Так что спокойно смотрим на развитие ситуации, без нервов и лишних криков. Не сходим с ума ни на Курилах, ни где еще.