Лавров призвал спонсоров Украины не дать Киеву обострить обстановку на Донбассе

Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине

Россия призывает западные страны не дать Киеву обострить ситуацию на территории Донбасса, прикрываясь объявлением военного положения на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.- заявил Лавров и добавил, что с территории непризнанных республик поступают тревожные сообщения и необходимо внимательно следить за ситуацией на Донбассе.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в России уже внимательно изучили все повадки нынешней украинской власти. Если они в условно мирное время грубо нарушают международное гуманитарное право, то с введением военного положения радикальные националисты вообще подумают, что у них развязаны руки, заявил он.Между тем спецпредставитель США на переговорах по Украине Курт Волкер в резкой форме прокомментировал инцидент в Азовском море, обвинив Россию в провокации против "мирных" украинских судов. По его словам, Россия атаковала мирное украинское судно, шедшее в направлении украинского порта, после чего обвинила в провокации Киев и захватила украинские суда.