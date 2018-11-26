Над Москвой испытали «корзину» для спецназа
Появление на прошлой неделе в районе Кремля военно-транспортных вертолетов с непонятным грузом на подвеске наделало много шума в прессе и соцсетях, при этом ФСО объяснила, что полеты были частью планового учения, пишет Российская газета.
Тем не менее, всех интересовала непонятная платформа, подвешенная к вертолету. Если смотреть видео с учения с большим увеличением, то можно различить людей с оружием и в снаряжении спецназа, стоящих на сетчатой площадке.
Эту тактическую платформу, предназначенную для быстрой эвакуации, в войсках специального назначения по всему миру называют AirTEP. По своей форме она напоминает перевернутый зонт и в сложенном состоянии занимает совсем немного места. Крепится она к тросу вертолетной лебедки с помощью стального кольца. На самом основании площадью в несколько квадратных метров могут разместиться до 6 спецназовцев в полном снаряжении. Здесь же можно перевозить раненного или груз.
По словам военных экспертов, основным преимуществом платформы является скорость производимых манипуляций: винтокрылой машине не нужно искать подходящую площадку для приземления и снижаться, подставляя себя под огонь противника с земли, либо зависать, чтобы в несколько приемов поднять десантников лебедкой. В случае с платформой, вертолет может сразу же улетать, как только люди на ней разместятся.
В Европе выпуском раскладных платформ занимается французская компания Escape International. Их диаметр – более 3 метров, вес – 50 кг. Изделие рассчитано на скорость полета да 180 км/час.
Тем не менее, всех интересовала непонятная платформа, подвешенная к вертолету. Если смотреть видео с учения с большим увеличением, то можно различить людей с оружием и в снаряжении спецназа, стоящих на сетчатой площадке.
Эту тактическую платформу, предназначенную для быстрой эвакуации, в войсках специального назначения по всему миру называют AirTEP. По своей форме она напоминает перевернутый зонт и в сложенном состоянии занимает совсем немного места. Крепится она к тросу вертолетной лебедки с помощью стального кольца. На самом основании площадью в несколько квадратных метров могут разместиться до 6 спецназовцев в полном снаряжении. Здесь же можно перевозить раненного или груз.
По словам военных экспертов, основным преимуществом платформы является скорость производимых манипуляций: винтокрылой машине не нужно искать подходящую площадку для приземления и снижаться, подставляя себя под огонь противника с земли, либо зависать, чтобы в несколько приемов поднять десантников лебедкой. В случае с платформой, вертолет может сразу же улетать, как только люди на ней разместятся.
В Европе выпуском раскладных платформ занимается французская компания Escape International. Их диаметр – более 3 метров, вес – 50 кг. Изделие рассчитано на скорость полета да 180 км/час.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
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