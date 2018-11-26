Россия закончила поставку Су-35 для ВВС Китая
Россия завершила поставки в Китай многофункциональных истребителей Су-35, последние самолеты в рамках договора направлены заказчику, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. Полностью контракт будет реализован в 2020 году, так как договор подразумевает не только поставки самолетов.
Как ранее сообщалось, в рамках контракта, заключенного в 2015 году, Китай приобрел 24 российских многофункциональных истребителя Су-35 за 2,5 млрд. долларов. Поставки начались в 2016 году, когда ВВС Китая получили первые четыре истребителя. Затем в 2017 году Россия поставила 10 новых машин, и в 2018 еще десять самолетов, тем самым завершив поставки. Отмечается, что Китай стал первым зарубежным покупателем Су-35.
Приобретение российских истребителей стало причиной, по которой Вашингтон ввел против Пекина санкции. В Китае на введение ограничительных мер отреагировали еще более тесной кооперацией с Россией в сфере торговли оружием и ВПК.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Машины, выпускаемые для ВКС России имеют название Су-35С.
Как ранее сообщалось, в рамках контракта, заключенного в 2015 году, Китай приобрел 24 российских многофункциональных истребителя Су-35 за 2,5 млрд. долларов. Поставки начались в 2016 году, когда ВВС Китая получили первые четыре истребителя. Затем в 2017 году Россия поставила 10 новых машин, и в 2018 еще десять самолетов, тем самым завершив поставки. Отмечается, что Китай стал первым зарубежным покупателем Су-35.
Приобретение российских истребителей стало причиной, по которой Вашингтон ввел против Пекина санкции. В Китае на введение ограничительных мер отреагировали еще более тесной кооперацией с Россией в сфере торговли оружием и ВПК.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Машины, выпускаемые для ВКС России имеют название Су-35С.
- Использованы фотографии:
- http://blog.udn.com/dff1baf6
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