Новости

В Китае спорят об уровне вибрации во внутренних оружейных отсеках J-20

8
В Китае продолжается обсуждение продемонстрированных внутренних отсеков новейших истребителей "Чэнду" J-20, относящихся к пятому поколению боевой авиации (по китайской классификации – к четвёртому). После показа открытых люков оружейных отсеков отдельные пользователи заявили, что расположение ракет может приводить к высокой вибрации и повышенному уровню шумности. Публикация такого мнения обозначила большое число противников озвученной «теории».

В Китае спорят об уровне вибрации во внутренних оружейных отсеках J-20



Эксперты отмечают, что сама конструкция внутренних отсеков позволяет существенно снизить как уровень шума, так и показатели вибрации.

Заявлено, что в передней части отсека размещены камеры, проходя через которые, струи воздуха высокой кинетической энергии оказываются направленными между парами ракет.



В итоге потоки воздуха оказывают определённое боковое давление на подвешенные в бомбовом отсеке боеприпасы. Кроме того, входящий через впускные отверстия в отсек воздух также отклоняется под определённым углом вниз, что компенсирует упомянутое боковое давление, в свою очередь позволяя свести выше обозначенные показатели (вибрация-шум) к минимуму.

В китайских авиаблогах заявляют, что эта технология «управления» входящими потоками воздуха применяется в настоящее время только на китайских истребителях пятого поколения J-20.

Из сообщений:
Например, американские F-22 такого «дизайна» не имеют.




Тем временем скептики заявляют, что глубина бомбовых (ракетных) отсеков J-20 визуально мала, а значит, даже если удастся там разместить ракету (авиабомбу) класса "воздух-поверхность" большого радиуса действия (что уже называют сомнительным), то те же впускные отверстия для воздуха уже не смогут дать гарантии низкой вибрации и шумности при выполнении боевой задачи. Заявлено, что максимально в отсеке может быть размещена ракета класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия - исходя из габаритов.

Производитель истребителей J-20 этих рассуждений китайских авиаблогеров не комментирует.
Использованы фотографии:
China Military
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти