В Китае спорят об уровне вибрации во внутренних оружейных отсеках J-20

Например, американские F-22 такого «дизайна» не имеют.

В Китае продолжается обсуждение продемонстрированных внутренних отсеков новейших истребителей "Чэнду" J-20, относящихся к пятому поколению боевой авиации (по китайской классификации – к четвёртому). После показа открытых люков оружейных отсеков отдельные пользователи заявили, что расположение ракет может приводить к высокой вибрации и повышенному уровню шумности. Публикация такого мнения обозначила большое число противников озвученной «теории».Эксперты отмечают, что сама конструкция внутренних отсеков позволяет существенно снизить как уровень шума, так и показатели вибрации.Заявлено, что в передней части отсека размещены камеры, проходя через которые, струи воздуха высокой кинетической энергии оказываются направленными между парами ракет.В итоге потоки воздуха оказывают определённое боковое давление на подвешенные в бомбовом отсеке боеприпасы. Кроме того, входящий через впускные отверстия в отсек воздух также отклоняется под определённым углом вниз, что компенсирует упомянутое боковое давление, в свою очередь позволяя свести выше обозначенные показатели (вибрация-шум) к минимуму.В китайских авиаблогах заявляют, что эта технология «управления» входящими потоками воздуха применяется в настоящее время только на китайских истребителях пятого поколения J-20.Из сообщений:Тем временем скептики заявляют, что глубина бомбовых (ракетных) отсеков J-20 визуально мала, а значит, даже если удастся там разместить ракету (авиабомбу) класса "воздух-поверхность" большого радиуса действия (что уже называют сомнительным), то те же впускные отверстия для воздуха уже не смогут дать гарантии низкой вибрации и шумности при выполнении боевой задачи. Заявлено, что максимально в отсеке может быть размещена ракета класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия - исходя из габаритов.Производитель истребителей J-20 этих рассуждений китайских авиаблогеров не комментирует.