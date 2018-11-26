Климкин заявил о возможности силового ответа "по уставу ООН"

Хочу отметить один очень важный тезис: в соответствии с Уставом ООН мы будем искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 устава Организации Объединённых Наций, но, безусловно, сохраняем за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 Устава ООН.

В Киеве состоялась внеплановая пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства страны Павла Климкина. Она была полностью посвящена событиям, которые произошли в воскресенье в районе Керченского пролива. Напомним, что два артиллерийских бронекатера ВМСУ «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» без надлежащего уведомления российской стороны (за 48 часов) пытались пройти из Чёрного в Азовское море, при этом осуществив нарушение российских морских границ и опасное маневрирование.По словам Климкина, Киев собирается добиваться дипломатической реакции на «обострение» в Азовском море и оставляет за собой право на силовой ответ: на применение сил и средств УНИАН приводит заявление министра иностранных дел Украины:Речь, по словам главы МИД Украины, идёт о применении силы "для самозащиты".В 16:00 по киевскому времени Верховная рада проведёт заседание по введению военного положения (ВП) в стране, которое уже поддержано СНБО и президентом Украины.Тем временем Пётр Порошенко проводит переговоры с главой Евросовета Дональдом Туском относительно ситуации с задержанными Россией украинскими катерами и буксиром. После рассмотрения Радой вопроса о введении военного положения Порошенко планирует поговорить по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.На этом фоне Нацбанк Украины представил свои соображения по поводу того, чего ожидать на валютном рынке страны в случае введения ВП. В правлении НБУ заявили, что «не видят никаких рисков», так как ликвидность банковского сектора Украины составляет 75 млрд грн (около 2,7 млрд долларов), а объём международных резервов Украины - 17,8 млрд долларов.Независимые экономисты менее оптимистичны. Руководству НБУ напомнили, что украинские резервы давно перестали быть резервами и, по сути, являются той залоговой суммой, которая гарантирует западным финансово-кредитным организациям выплату Киевом процентов по кредитам. Другими словами, этими $17,8 млрд Киеву вряд ли дадут распорядиться его прямые кредиторы.