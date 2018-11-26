Австралийцев готовят к боям с российской бронетехникой
На одном из австралийских военных полигонов появились первые статические мишени в виде российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3.
В своем комментарии к обнародованным фотографиям Российская газета отмечает, что если БМП-3 выполнена довольно-таки правдоподобно (правда, инфракрасный прожектор обозначен не с той стороны), то создатели танка за достоверностью не гнались. Контур мишени издалека напоминает оригинал, а вот башня явно подкачала. Осветитель «Луна» нарисован слева, а элементы динамической защиты «Контакт» почему-то изображены сзади, чего на реальных машинах нет.
Но, видимо, от изготовителей моделей высокого сходства с российской техникой и не требовали, главное, что бы австралийские экипажи четко осознавали, кто теперь их главный противник.
И всё же установки на полигоне мишеней в виде конкретных российских боевых машин удивляет. Вряд ли военное руководство Австралии всерьез верит в высадку российского десанта. Скорее всего, это дань «моде», законодателями которой являются Великобритания и Соединенные Штаты.
В то же время, не следует забывать, что Армия обороны Австралии, несмотря на свое название, засветилась далеко от родных берегов: вместе с Вооруженными силами США она участвовала в кампаниях в Корее, Вьетнаме и Ираке. А в прошлом году СМИ сообщали о бесчинствах австралийских военнослужащих в Афганистане, где их жертвами стали мирные жители.
Возможно, и в будущем Канберра не откажется понять участие в одной из военных авантюр Вашингтона, которой объявил зоной своих интересов весь земной шар.
В своем комментарии к обнародованным фотографиям Российская газета отмечает, что если БМП-3 выполнена довольно-таки правдоподобно (правда, инфракрасный прожектор обозначен не с той стороны), то создатели танка за достоверностью не гнались. Контур мишени издалека напоминает оригинал, а вот башня явно подкачала. Осветитель «Луна» нарисован слева, а элементы динамической защиты «Контакт» почему-то изображены сзади, чего на реальных машинах нет.
Но, видимо, от изготовителей моделей высокого сходства с российской техникой и не требовали, главное, что бы австралийские экипажи четко осознавали, кто теперь их главный противник.
И всё же установки на полигоне мишеней в виде конкретных российских боевых машин удивляет. Вряд ли военное руководство Австралии всерьез верит в высадку российского десанта. Скорее всего, это дань «моде», законодателями которой являются Великобритания и Соединенные Штаты.
В то же время, не следует забывать, что Армия обороны Австралии, несмотря на свое название, засветилась далеко от родных берегов: вместе с Вооруженными силами США она участвовала в кампаниях в Корее, Вьетнаме и Ираке. А в прошлом году СМИ сообщали о бесчинствах австралийских военнослужащих в Афганистане, где их жертвами стали мирные жители.
Возможно, и в будущем Канберра не откажется понять участие в одной из военных авантюр Вашингтона, которой объявил зоной своих интересов весь земной шар.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/GaardTech
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter