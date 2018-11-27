ОБТ Altay идёт в серию

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https://defence-blog.com/

http://military-today.com/

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С середины прошлого десятилетия ряд предприятий турецкой оборонной промышленности при содействии зарубежных организаций разрабатывал перспективный основной боевой танк Altay. Новая машина предназначалась для перевооружения бронетанковых частей; ей предстояло заменить строевую технику разных типов, в том числе и устаревшие танки. После долгих лет ожидания промышленность и армия завершили все необходимые работы, благодаря чему смог появиться контракт на серийное производство техники.Основные работы по перспективному ОБТ Altay завершились примерно два года назад. К началу ноября 2016 года промышленность завершила испытания и доводку новой бронемашины, после чего несколько опытных танков отправились в части для войсковых испытаний. Тогда утверждалось, что армия выполнит все проверки за несколько месяцев, и после этого должен будет появиться заказ на серийное производство. Впрочем, подписание контракта состоялось со значительным опозданием.До весны этого года турецкое руководство определяло организацию, которой предстояло освоить сборку перспективных танков. В апреле было объявлено, что контракт на производство работ получит компания BMC. Одновременно к строительству танков планировалось привлечь массу других организаций – им предстояло изготавливать и поставлять различные комплектующие, узлы и агрегаты. При этом речь шла только о результатах конкурса. Контракт на сборку техники собирались подписать позже – в течение нескольких следующих месяцев, но без уточнения конкретной даты.Согласно планам того времени, первые серийные танки «Алтай» должны были поступить на службу в 2019-2020 годах. В этот период промышленность должна была поставить 15 бронемашин первой партии. В 2021-м предлагалось построить и передать в войска еще 20 танков. В общей сложности потребности сухопутных войск Турции оценивались в 1000 перспективных ОБТ. Сообщалось о возможности разделения этого количества на четыре партии по 250 машин. Каждая новая партия должна была иметь отличия от предыдущей и фактически речь шла о разных модификациях техники.9 ноября заказчик и исполнитель в лице BMC подписали ожидаемый контракт на серийное производство и дальнейшее обслуживание перспективных танков. В соответствии с условиями этого договора, компания-подрядчик при содействии различных субконтракторов должна будет в течение следующих 18 месяцев построить и передать армии первый серийный ОБТ Altay. В дальнейшем заказчику передадут еще 249 машин нового типа. Точные сроки завершения всех требуемых поставок пока не назывались. Кроме того, не уточняется и стоимость серийной техники. Из неофициальных источников стало известно, что за 250 танков первых партий армия заплатит около 3,5 млрд долларов США.По сообщениям турецкой прессы, заказ на 250 танков разделен на две серии. В первую войдут 40 танков, во вторую – остальные 210. Дело в том, что танк «Алтай» до сих пор не в полной мере соответствует желаемому облику. По тем или иным причинам, турецкая промышленность не смогла создать или вовремя довести до серии ряд необходимых компонентов. Таким образом, первые 40 бронемашин по своему облику будут похожи на опытную технику, а последующие 210 будут серьезно отличаться от них.Следует отметить, что простейшая арифметика пока не позволяет установить цену отдельного серийного танка. Дело в том, что 3,5 миллиарда долларов пойдут не только на закупку танков, но и на их обслуживание в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, в эту сумму включены затраты на разработку и доводку новых компонентов, планируемых к внедрению во второй серии танков.Насколько известно, ОБТ Altay второй серии должны получить новые двигатели, оригинальные средства защиты и т.д. Это означает, что существенная доля этих 3,5 миллиардов уйдет на новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а не на строительство танков. Не так давно появились новые сведения, согласно которым танки будут стоить только 2 млрд долларов, а оставшиеся 1,5 миллиарда пойдут на разработку вспомогательных проектов.Согласно последним данным, турецкое командование сохраняет планы по строительству 1000 перспективных основных танков. Четверть этого количества уже законтрактована и должна будет появиться в обозримом будущем. Следующие 750 танков будут приобретаться позже, в рамках отдельных контрактов. Любопытно, что официальные лица пока не могут назвать даже примерные сроки запуска производства следующих серий техники. По всей видимости, 251-й «Алтай» закажут не раньше, чем с конвейера сойдет машина №250.Стоимость производства всех желаемых танков тоже остается неизвестной. Существуют разные оценки, в том числе и самые смелые. Наиболее правдоподобным выглядит прогноз, согласно которому завершение разработки агрегатов, строительство 1000 танков и последующая их эксплуатация обойдутся Турции примерно в 25-30 млрд долларов. Естественно, это будут не единовременные траты; они «растянутся» на многие годы и десятилетия.Известно, что разные серии танков «Алтай» будут заметно отличаться друг от друга. Фактически речь идет о закупке техники разных модификаций. Первой в серию пойдет машина под обозначением Altay T1 – планируется закупить всего 40 таких танков. В дальнейшем армия получит ОБТ Altay T2. По всей видимости, по такому проекту построят не менее 210 танков. Это будет вторая серия нынешнего контракта. Возможно, следующий договор тоже будет предусматривать поставку некоторого количества T2. В отдаленном будущем ожидается строительство машин версии Altay T3.Согласно доступным данным, модификация Altay T1 максимально похожа на опытные танки, ранее использовавшиеся на испытаниях и неоднократно демонстрировавшиеся публике. Однако имеются и нововведения. Так, на серийных танках планируется использовать комплекс активной защиты Aselsan AKKOR. В его состав входят несколько систем обнаружения подлетающих снарядов и пусковые установки с защитными боеприпасами. Применение КАЗ должно повысить живучесть танка при работе в различных условиях. В моторном отсеке танка сохранится дизельный двигатель марки MTU мощностью 1500 л.с.Танки модификации «T2» будут существенно отличаться от первых серийных машин. Прежде всего, планируется повысить уровень защиты за счет применения тех или иных компонентов. По некоторым данным, предложено улучшенное бронирование корпуса, дополняемое динамической и активной защитой. Весь боекомплект 120-мм гладкоствольного орудия будет вынесен в изолированную укладку. При этом в него включат управляемые ракеты, запускаемые через ствол орудия, что также потребует доработать систему управления огнем. Наконец, бортовая электроника бронемашины получит специальный режим для обучения экипажей.В турецкой прессе упоминается, что проект Altay T2 также предусматривает применение перспективного комплекса маскировки, но точные сведения на этот счет отсутствуют. Ранее на выставках демонстрировались прототипы техники с характерными чехлами, обеспечивающими визуальную маскировку, а также, возможно, снижавшими видимость в других диапазонах. Вероятно, перспективный комплекс будет включать и иные средства, в том числе приборы радиоэлектронной борьбы.По разным данным, едва ли не все 750 танков, планируемые к заказу в будущем, будут построены по проекту Altay T3. Пока об этой модификации танка известно не слишком много. К примеру, ранее сообщалось, что командование хочет получить основной танк с необитаемой башней. Информация о прочих особенностях перспективного проекта все еще отсутствует. Так же остаются неясными и сроки появления третьей версии «Алтая».По-прежнему остается без ответа вопрос силовых установок. Опытные танки Altay комплектовались 1500-сильными моторами немецкой компании MTU. В дальнейшем должен появиться аналогичный двигатель турецкого производства, но его перспективы туманны. В начале ноября разработчики танка напомнили о продолжении работ в этом направлении, однако отметили, что их не удастся завершить в течение ближайших 18 месяцев – до появления первого серийного танка. Вероятно, из этого следует, что первая партия из 40 машин Altay T1 получит импортные двигатели. Мало того, пока отсутствует ясность и по следующим модификациям. Успеют ли конструкторы из Турции создать и отработать новый двигатель до запуска производства танков «T2» – неизвестно.В будущем Турция планирует построить 1000 танков «Алтай» трех модификаций. Эта техника предназначается для обновления парка бронетанковых войск, состояние которого оставляет желать лучшего. По известным данным, в турецких сухопутных войсках имеется более 2400 средних и основных танков разных типов. Из них только 400 можно назвать в полной мере современными и отвечающими актуальным требованиям. Одновременно с этим основу бронетанковых войск составляют неоднократно модернизированные танки M48 и M60 американского производства. Именно они, прежде всего, и будут заменяться новыми ОБТ Altay.Самыми массовыми танками Турции являются машины семейства M60 – более 930 единиц. На вооружении все еще имеется более сотни танков версии M60A1. Более совершенные M60A3 TTS имеются в количестве свыше 650 единиц. Менее двух сотен танков M60 прошли модернизацию по проекту Sabra. За счет установки дополнительного бронирования и улучшенной электроники они, в целом, соответствуют актуальным требованиям, но по ряду показателей проигрывают «полноценным» основным танкам. Вероятно, «Сабры» останутся на службе, тогда как танки версий «A1» и «A3 TTS» пойдут под замену.Менее многочисленными являются танки M48A3 и M48A5T2 – более 750 единиц. Эти танки существенно отличаются от базового «Паттона», но и они не могут оставаться в эксплуатации вечно. Численность M48 постепенно сокращается в связи с окончательным моральным и физическим устареванием.На вооружении сохраняется чуть менее четырех сотен танков Leopard 1 немецкого производства. Более массовыми (около 230 штук) являются бронемашины Leopard 1A3. 170 имевшихся на вооружении танков модификации Leopard 1A1 в прошлом прошло модернизацию по проекту «T1». Тем не менее, и эта техника сталкивается с проблемой устаревания.По-настоящему современными могут считаться менее 350 танков Leopard 2A4. Вся эта техника ранее служила в составе немецкого Бундесвера, и после была продана Турции. В недавнем прошлом все имеющиеся «Леопарды-2» прошли модернизацию силами местной промышленности. Не так давно парк таких танков насчитывал более 350 единиц, но известные события конца 2016 года в Сирии заметно сократили их численность.Как видим, состояние турецкого парка бронетанковой техники оставляет желать лучшего. Его основу составляют модернизированные, но устаревшие во всех смыслах машины. Более новые образцы имеются в меньших количествах, и к тому же не смогли показать себя с лучшей стороны во время боев. Очевидно, что в такой ситуации армия действительно нуждается в совершенно новых боевых бронированных машинах. При этом нельзя не заметить, что количество устаревшей техники едва ли не вдвое превышает численность планируемых к заказу «Алтаев». В отдаленном будущем на вооружение поступит не более 1000 совершенно новых танков, тогда как в замене нуждается почти 2000 единиц бронетехники.По всей видимости, при замене бронетехники во главу угла будет ставиться не количество, но качество. Перспективный ОБТ Altay, по очевидным причинам, имеет существенные преимущества перед всеми имеющимися M48, M60 и Leopard 1, и потому войска имеют возможность сохранить или даже нарастить свой потенциал при разумном сокращении численности техники. Удастся ли реализовать подобные перспективы «Алтая» на практике – станет ясно позже.Разработка проекта основного танка Altay стартовала в 2005 году, а общий облик машины был представлен только через пять лет. В 2015-м впервые показали опытный образец. Таким образом, от старта разработки и до подписания контракта на серийное производство ушло «всего» 13 лет. К этому следует прибавить полтора года, выделяемые на строительство первых серийных танков. Все это позволяет проекту «Алтай» с полным правом называться долгостроем.Главной причиной такого затягивания работ является общая сложность создания как современного основного боевого танка в целом, так и отдельных его компонентов. К примеру, новый турецкий дизель для танков все еще не готов, и пока конструкторы не могут назвать точные сроки его поступления в производство. Также на стадии разработки остаются некоторые другие системы, которые планируется внедрять только в новых модификациях «T2» и «T3».В соответствии с условиями нового договора, первый серийный ОБТ Altay должен поступить в войска не позднее 2020 года, а производство оставшихся 249 машин займет еще несколько лет. Пока нет никаких гарантий, что производство не столкнется с новыми проблемами, и это не приведет к затягиванию работ. Официальные лица пока не уточняли сроки завершения строительства 250 заказанных танков, и это может быть поводом для пессимистических прогнозов.Впрочем, у затягивания серийного производства танков первых серий есть свои положительные стороны. Чрезмерно длительный выпуск двух с половиной сотен боевых машин создаст определенный запас времени для завершения разработки проекта Altay T3. К нему предъявляются особые требования, что сказывается на сложности и сроках работ. В итоге затягивание строительства первых 250 танков может оказаться полезным для конструкторов.Известные сведения позволяют предполагать, что турецкая промышленность, несмотря на все трудности, все же сможет выполнить первый заказ на производство танков Altay. Тем не менее, остается без ответа вопрос сроков завершения строительства. Также нельзя гарантировать, что общая стоимость работ останется в рамках утвержденного финансирования. Что касается следующего заказа и проекта Altay T3, то их судьба прямо зависит от текущих работ.В целом, ситуация с некоторых точек зрения дает поводы для оптимизма, но вместе с ними сохраняются и основания для негативных прогнозов. Сможет ли Турция успешно завершить один из самых интереснейших проектов последнего времени – станет известно позже. Ей предстоит приложить все усилия, поскольку от успеха проекта «Алтай» прямо зависит будущее бронетанковых войск.