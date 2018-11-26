Хуситов обвинили в минировании морских подходов к Суэцкому каналу

Хуситы при непосредственной поддержке Тегерана создают угрозу передвижению морских судов в Баб-эль-Мандебском проливе, являющемся одним из самых перегруженных морских проходов в мире. С такими обвинениями выступил полковник Турки аль-Малики, официальный представитель суннитской (саудовской) коалиции, которая оккупирует часть Йемена.Он сообщил, что с момента начала военных действий на йеменской территории коалиционными силами во главе с Саудовской Аравией в районе движения судов к Суэцкому каналу было обнаружено 86 морских мин, 36 из которых - за прошедшую неделю. И якобы все эти мины установили на маршруте движения судов хуситы.Силы саудовский коалиции, по словам офицера, предпринимают все необходимые меры по обеспечению свободы передвижения морских судов. Действия хуситов в зоне Баб-эль-Мандебского пролива свидетельствуют о нарушении норм международного права и представляют собой угрозу для стабильности в регионе и примирения враждующих сторон в Йемене, - отметил Турки аль-Малики.В Эр-Рияде и Вашингтоне склонны считать, что минирование хуситами важнейшей морской артерии происходит только по прямому указанию из Тегерана. Владельцы же судоходных компаний попросту замалчивают эту проблему, так как не хотят увеличения расходов на страховку. Об этом пишут арабоязычные СМИ. При этом в средствах массовой информации стран Персидского залива не сообщается о том, как хуситы умудряются минировать оживлённый морской путь при учёте того, что там постоянно дежурят военные корабли целого ряда стран, включая США.