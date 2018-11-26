Погранслужба РФ получила патрульный корабль «Камчатка»
На судостроительном предприятии «Алмаз» (Санкт-Петербург) состоялась церемония передачи Пограничной службе ФСБ РФ патрульного корабля «Камчатка» (проект 22120, шифр «Пурга»), сообщает bmpd.
Контракт на постройку корабля был заключен в конце 2016 года. Церемония закладки прошла в мае 2017 года, спуск на воду осуществлен в мае текущего года.
До 2018 года патрульные корабли 2-го ранга проекта 22120 именовались «пограничными патрульными судами». Первоначально они были разработаны для таможенной службы РФ. В 2009 году ведомство отказалось от проекта, однако его финансирование продолжила пограничная служба.
Ранее «Алмаз» построил для пограничников два корабля (судна) проекта 22120. Головной вошел в состав ПС ФСБ РФ под обозначением ПС-824 в апреле 2011 года. В 2017 году получил название «Контр-адмирал Е.С. Колчин».
Второй корабль (ПС-825) передан федеральной службе в июле 2013 года. Позднее получил название «Контр-адмирал Дианов».
По данным ресурса, в феврале 2018 года был заключен очередной контракт на строительство еще двух кораблей того же проекта – «Забайкалье» и «Таймыр». Их закладка осуществлена в апреле и мае, соответственно.
Корабль проекта 22120 имеет водоизмещение 1066 тон, его длина – 70,6 м, ширина – 10,4 м, осадка – 3,3 м. Скорость – до 24 узлов, дальность плавания – 6 тыс. миль (на 14 узлах). Автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек (расширенный – до 25 человек). Имеется площадка для базирования вертолета типа Ка-226. Возможна установка 30-мм артиллерийского комплекса АК-306М.
Контракт на постройку корабля был заключен в конце 2016 года. Церемония закладки прошла в мае 2017 года, спуск на воду осуществлен в мае текущего года.
До 2018 года патрульные корабли 2-го ранга проекта 22120 именовались «пограничными патрульными судами». Первоначально они были разработаны для таможенной службы РФ. В 2009 году ведомство отказалось от проекта, однако его финансирование продолжила пограничная служба.
Ранее «Алмаз» построил для пограничников два корабля (судна) проекта 22120. Головной вошел в состав ПС ФСБ РФ под обозначением ПС-824 в апреле 2011 года. В 2017 году получил название «Контр-адмирал Е.С. Колчин».
Второй корабль (ПС-825) передан федеральной службе в июле 2013 года. Позднее получил название «Контр-адмирал Дианов».
По данным ресурса, в феврале 2018 года был заключен очередной контракт на строительство еще двух кораблей того же проекта – «Забайкалье» и «Таймыр». Их закладка осуществлена в апреле и мае, соответственно.
Корабль проекта 22120 имеет водоизмещение 1066 тон, его длина – 70,6 м, ширина – 10,4 м, осадка – 3,3 м. Скорость – до 24 узлов, дальность плавания – 6 тыс. миль (на 14 узлах). Автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек (расширенный – до 25 человек). Имеется площадка для базирования вертолета типа Ка-226. Возможна установка 30-мм артиллерийского комплекса АК-306М.
- Использованы фотографии:
- Curious / forums.airbase.ru
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