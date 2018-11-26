Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 16.11.18 – 22.11.18
На этой неделе уровень обстрелов продолжал быть на низком уровне. И, если ВСУ обстреляли территорию ДНР 108 раз, применив более 30 мин, остальные обстрелы были стрелковым и гранатометами, то ЛНР 28 раз, применив более 400 мин и снарядов.
Как видите, в ДНР обстрелов было в четыре раза больше, а вот применяемых мин и снарядов на порядок меньше. Вообще не понятна ситуация с фронтом ЛНР. Такая интенсивность обстрелов, когда применяется 122 мм артиллерия и танки, вызывает удивление. До выборов глав Республик на фронте ДНР два месяца обстрелы плавно увеличивались. Причем росло количество обстрелов и калибры применяемого вооружения. А сразу после выборов резко снизились. А на фронте ЛНР украинские войска и не думают успокаиваются. Возможно, на фронте ДНР украинские войска экономят боеприпасы.
К сожалению, на этой неделе были потери. В ДНР ранено двое мирных жителей ДНР. Погиб один и еще трое военнослужащих НМ ДНР ранено. В ЛНР также погиб один военнослужащий НМ.
18 ноября, на территории парка батареи ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) 28-й омбр в районе н.п. Курахово один из боевиков бригады целенаправленно выстрелил из гранатомета по площадке с техникой. В результате попадания и возникшего пожара, уничтожено 4 единицы БМП-1 с полными боекомплектами, а также 12 единиц ПТУР. При этом сам «стрелок» от разлета осколков погиб.
22 ноября, в районе н.п. Луганское, при попытке провести разведку местности и совершить обход наших позиций с фланга, на собственных минах подорвались бойцы диверсионной группы 72-й бригады ВСУ.В результате чего, двое военнослужащих погибли, трое получили ранение.
ДНР:
По имеющейся у нас достоверной информации, украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол». Цель которой создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Тем самым отвлечь подразделения НМ ДНР, защищающих Горловку, и создать условия для захвата оккупационными войсками новых территорий. При этом, ответственность за катастрофу, по опыту «Белых касок», украинская сторона будет стремиться возложить на власти Республики.
В настоящее время боевики подразделений 72 бригады уже получили комплекты химической защиты. Штабом «ООС» отданы указания на подготовку к наступательным действиям на Горловском направлении после укрепления морозов и совершения диверсии на химическом заводе. В наступательных действиях могут быть задействованы 72-я, 58-я, 92-я и, прибывающая на усиление, 54-я бригады.
Наша разведка продолжает фиксировать передислокацию личного состава и техники противника:
- получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовскегруппы военных специалистов из Великобритании. По уточненным данным, часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций Вооруженных сил Соединенного королевства;
- в районе н.п. Дача (в 2 км от фронта) прибыло спецподразделение ВСУ в количестве 10 боевиков. У прибывших, кроме стандартных средств вооружения, с собой имеются индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности;
- в н.п. Дзержинск (5 км от фронта) аналогичное подразделение выявлено нами вблизи командного пункта 58-й бригады;
- н.п. Заможное (1 км от фронта) прибыло подразделение батальонной группы численностью до 60 человек и расположилось на северо-восточной окраине. Имеет на вооружении 6 единиц 120 мм минометов, 5 единиц автомобилей «КрАЗ», 3 единицы автомобиля УАЗ с установленными на них ДШК, 2 единицы «Дозор», и несколько беспилотных летательных аппаратов типа «Фантом»;
- По данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польской компанией «Наттан СП. З.О.О.» (г. Варшава) направлено в адрес украинской государственной фирмы «Укринмаш» (г. Киев) 23,5 тыс. мин М73 для 60-мм минометов LM-60D. Напомню, что в 2017 году Польша поставила для нужд ВСУ 50 ед. 60-мм минометов LM-60D;
- Нами установлено, что подготовку террористов в Житомире ведут свыше 50 иностранных инструкторов из Польши, Великобритании и США. Тематика обучения: ведение боевых действий в городских условиях, тактика штурма и зачистки зданий, а также минно-взрывное дело.
ЛНР:
Преступное командование штаба оккупационных сил, регулярно нарушает условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения и использует режим прекращения огня для передислокации и маскировки техники вблизи линии боевого соприкосновения. Подтверждением служит вскрытая нашей разведкой замаскированная военная техника в районах населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Новоалександровка, Новотошковское и Счастье. Всего в указанных районах располагаются два огневых взвода 122 мм и 152 мм гаубиц, танковый взвод и две батареи 82 мм и 120 мм минометов, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов, для ведения, провокационного огня по нашим позициям и населенным пунктам Республики. Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе вне мест хранения зафиксированы: 5 единиц - РСЗО «Град»; 2 единицы - 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б»;
6 единиц - 152-мм САУ «Акация»; 11 единиц - 122-мм САУ «Гвоздика»; 3 единицы - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30; 20 единиц - 120-мм минометов; 8 единиц - 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»; 12 единиц - танков Т-64 и Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
16.11.18, пятница
10:50 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская, произведено 3 выстрела СПГ-9, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
14:05-14:25 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, использовалось стрелковое вооружение;
17:30 - 82 мм (12), БМП-1 (10), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 17:35-17:55 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:40-18:00 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 15 гранат АГС, использовалось стрелковое оружие;
18:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное, произведено 2 выстрела СПГ-9, используется стрелковое оружие;
18:15-18:35 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:40–19:00 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, произведено 3 выстрела СПГ-9, использовалось крупнокалиберное вооружение;
19:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведен 1 выстрел СПГ-9, используется стрелковое вооружение;
20:00-20:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, использовалось крупнокалиберное вооружение;
20:50-21:10 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 2 выстрела СПГ-9, выпущено 15 гранат АГС, использовалось крупнокалиберное вооружение;
20:55-21:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведено 2 выстрела СПГ-9, использовалось стрелковое вооружение;
23:50 - КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе.
а прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раза, 2 раза
17.11.18, суббота
03:10 - 120 мм (15) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
06:40 - СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 10:50-11:20 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: совершено 30 выстрелов ЗУ-23, применялось стрелковое вооружение;
15:00-15:30 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: выпущено 4 гранаты СПГ-9;
16:20-17:00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялось стрелковое оружие;
16:55-17:30 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: вы пущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:40 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - 120 мм (12), БМП-1 (27), ЗУ-23-2, КК – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 17:15 - 120 мм (5) – с направления Малиновое – в направлении Паньковка;
17:30-18:00 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: совершено 40 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:30-18:10 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20-18:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: выпушена 1 граната СПГ-9, 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение;
18:25-19:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: совершено 7 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение;
19:10-19:40 – н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: совершено 40 выстрелов БМП-2;
19:20-20:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: совершено 20 выстрелов ЗУ-23, выпущено 15 гранат АГС, 1 граната СПГ-9;
19:20 82 мм (20) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
19:45-20:20 – Авдеевка (Вент ствол) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:55-20:30 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие;
20:55-21:30 – н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40-22:10 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: совершено 30 выстрелов БМП-2, выпущен 1 СПГ-9;
22:10-22:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 5 раз.
18.11.18, воскресенье
09:50 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
12:40-13:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
14:00 - АГС (29), СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
14:00-14:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялось стрелковое оружие;
17:10-17:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:20 - СПГ-9 (10) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:40-18:00 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:30-18:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиновотая, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-19:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:00 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:00 – н.п. Опытное - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:30-20:50 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35 - БМП-1 (2), АГС (29), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 20:45 - 120 (10), 82 мм (5), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
21:40 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:10-22:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз, 4 раза.
19.11.18, понедельник
05:15 - 122 мм (15), 120 мм (10) - с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:00 - 82 мм (3), СО – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
11:00-11:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка, выпущено 2 гранаты РПГ;
17:00-17:20 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применили стрелковое оружие;
17:10 - 82 мм (16), РПГ (3) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок; 17:25-17:45 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30-17:50 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - СПГ-9 (5), РПГ (3) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
18:40-19:00 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:05-19:25 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялось стрелковое оружие;
21:10-21:30 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
21:30 - БМП-1 (15), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 13 раз, 5 раз.
20.11.18, вторник
04:20 - БМП-1 (8), СПГ-9 (6), КК - с направления Крымское – в направлении Желобок;
07:20 - 122 мм (20) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 07:35 - 82 мм (10), танк (1) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
12:00 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущена 1 мина калибром 82 мм, 1 граната РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:15 - РПГ (6), АГС (10) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка;
17:10-17:40 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:30-18:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:00-18:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:00-19:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
19:45-20:10 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20-20:50 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, применялись стрелковое оружие;
21:00-21:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущено 4 гранаты РПГ, 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
21:45-22:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55-23:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ЛНР 4 раза.
21.11.18, среда
07:40-08:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 мины калибром 120 мм;
09:10-09:30 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялось стрелковое оружие;
10:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущена 1 мина калибром 82 мм;
12:40-13:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:40-15:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - Аэропорт, произведено 6 выстрелов СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:15 - АГС (58), КК, СО - с направления Троицкое – в направлении Калиново;
17:10 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20-18:40 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:35 – н.п. Пищевик - н.п. Октябрь, произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 29 гранат АГС, используется стрелковое оружие;
20:05 – н.п. Пески - Вольво-Центр, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45-23:05 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 2 выстрела РПГ, выпущено 6 гранат АГС.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 1 раз.
22.11.18, четверг
07:50-08:10 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 гранаты РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
09:05 - 82 мм (12), БМП-1 (10), СО - с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
10:20-11:20 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: совершено 50 выстрелов ЗУ-23;
11:45 - БМП-1 (7), КК – с направления Луганское – в направлении Нижнее Лозовое;
16:50-17:20 – н.п. Авдеевка(вентствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 мины 120 мм миномета, совершено 40 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:10-17:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20-17:40 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
18:10-18:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
18:40-19:30 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:35 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-19:50 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:10 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:30-20:50 - н.п. Опытное - Аэропорт: выпущено 2 мины из 82 мм минометов;
20:50-21:10 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое;
21:30-21:50 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40-22:00 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 2 раза.
За прошедшую неделю ранено двое мирных жителей, погибло трое и ранено трое военнослужащих НМ ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 108 раз. По районам девятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил более 30 мин калибром 82 мм и 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшую неделю погиб один военнослужащий НМ ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 23 раза. Всего по территории Республики было выпущено более 400 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново, Золотое-5, Марьевка, Фрунзе, Желобок, Донецкий и Паньковка.
Всем терпения и здоровья!
Как видите, в ДНР обстрелов было в четыре раза больше, а вот применяемых мин и снарядов на порядок меньше. Вообще не понятна ситуация с фронтом ЛНР. Такая интенсивность обстрелов, когда применяется 122 мм артиллерия и танки, вызывает удивление. До выборов глав Республик на фронте ДНР два месяца обстрелы плавно увеличивались. Причем росло количество обстрелов и калибры применяемого вооружения. А сразу после выборов резко снизились. А на фронте ЛНР украинские войска и не думают успокаиваются. Возможно, на фронте ДНР украинские войска экономят боеприпасы.
К сожалению, на этой неделе были потери. В ДНР ранено двое мирных жителей ДНР. Погиб один и еще трое военнослужащих НМ ДНР ранено. В ЛНР также погиб один военнослужащий НМ.
18 ноября, на территории парка батареи ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) 28-й омбр в районе н.п. Курахово один из боевиков бригады целенаправленно выстрелил из гранатомета по площадке с техникой. В результате попадания и возникшего пожара, уничтожено 4 единицы БМП-1 с полными боекомплектами, а также 12 единиц ПТУР. При этом сам «стрелок» от разлета осколков погиб.
22 ноября, в районе н.п. Луганское, при попытке провести разведку местности и совершить обход наших позиций с фланга, на собственных минах подорвались бойцы диверсионной группы 72-й бригады ВСУ.В результате чего, двое военнослужащих погибли, трое получили ранение.
ДНР:
По имеющейся у нас достоверной информации, украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол». Цель которой создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Тем самым отвлечь подразделения НМ ДНР, защищающих Горловку, и создать условия для захвата оккупационными войсками новых территорий. При этом, ответственность за катастрофу, по опыту «Белых касок», украинская сторона будет стремиться возложить на власти Республики.
В настоящее время боевики подразделений 72 бригады уже получили комплекты химической защиты. Штабом «ООС» отданы указания на подготовку к наступательным действиям на Горловском направлении после укрепления морозов и совершения диверсии на химическом заводе. В наступательных действиях могут быть задействованы 72-я, 58-я, 92-я и, прибывающая на усиление, 54-я бригады.
Наша разведка продолжает фиксировать передислокацию личного состава и техники противника:
- получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовскегруппы военных специалистов из Великобритании. По уточненным данным, часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций Вооруженных сил Соединенного королевства;
- в районе н.п. Дача (в 2 км от фронта) прибыло спецподразделение ВСУ в количестве 10 боевиков. У прибывших, кроме стандартных средств вооружения, с собой имеются индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности;
- в н.п. Дзержинск (5 км от фронта) аналогичное подразделение выявлено нами вблизи командного пункта 58-й бригады;
- н.п. Заможное (1 км от фронта) прибыло подразделение батальонной группы численностью до 60 человек и расположилось на северо-восточной окраине. Имеет на вооружении 6 единиц 120 мм минометов, 5 единиц автомобилей «КрАЗ», 3 единицы автомобиля УАЗ с установленными на них ДШК, 2 единицы «Дозор», и несколько беспилотных летательных аппаратов типа «Фантом»;
- По данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польской компанией «Наттан СП. З.О.О.» (г. Варшава) направлено в адрес украинской государственной фирмы «Укринмаш» (г. Киев) 23,5 тыс. мин М73 для 60-мм минометов LM-60D. Напомню, что в 2017 году Польша поставила для нужд ВСУ 50 ед. 60-мм минометов LM-60D;
- Нами установлено, что подготовку террористов в Житомире ведут свыше 50 иностранных инструкторов из Польши, Великобритании и США. Тематика обучения: ведение боевых действий в городских условиях, тактика штурма и зачистки зданий, а также минно-взрывное дело.
ЛНР:
Преступное командование штаба оккупационных сил, регулярно нарушает условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения и использует режим прекращения огня для передислокации и маскировки техники вблизи линии боевого соприкосновения. Подтверждением служит вскрытая нашей разведкой замаскированная военная техника в районах населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Новоалександровка, Новотошковское и Счастье. Всего в указанных районах располагаются два огневых взвода 122 мм и 152 мм гаубиц, танковый взвод и две батареи 82 мм и 120 мм минометов, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов, для ведения, провокационного огня по нашим позициям и населенным пунктам Республики. Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе вне мест хранения зафиксированы: 5 единиц - РСЗО «Град»; 2 единицы - 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б»;
6 единиц - 152-мм САУ «Акация»; 11 единиц - 122-мм САУ «Гвоздика»; 3 единицы - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30; 20 единиц - 120-мм минометов; 8 единиц - 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»; 12 единиц - танков Т-64 и Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
16.11.18, пятница
10:50 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская, произведено 3 выстрела СПГ-9, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
14:05-14:25 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, использовалось стрелковое вооружение;
17:30 - 82 мм (12), БМП-1 (10), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 17:35-17:55 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:40-18:00 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 15 гранат АГС, использовалось стрелковое оружие;
18:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное, произведено 2 выстрела СПГ-9, используется стрелковое оружие;
18:15-18:35 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:40–19:00 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, произведено 3 выстрела СПГ-9, использовалось крупнокалиберное вооружение;
19:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведен 1 выстрел СПГ-9, используется стрелковое вооружение;
20:00-20:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, использовалось крупнокалиберное вооружение;
20:50-21:10 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 2 выстрела СПГ-9, выпущено 15 гранат АГС, использовалось крупнокалиберное вооружение;
20:55-21:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведено 2 выстрела СПГ-9, использовалось стрелковое вооружение;
23:50 - КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе.
а прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раза, 2 раза
17.11.18, суббота
03:10 - 120 мм (15) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
06:40 - СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 10:50-11:20 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: совершено 30 выстрелов ЗУ-23, применялось стрелковое вооружение;
15:00-15:30 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: выпущено 4 гранаты СПГ-9;
16:20-17:00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялось стрелковое оружие;
16:55-17:30 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: вы пущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:40 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - 120 мм (12), БМП-1 (27), ЗУ-23-2, КК – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 17:15 - 120 мм (5) – с направления Малиновое – в направлении Паньковка;
17:30-18:00 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: совершено 40 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:30-18:10 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20-18:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: выпушена 1 граната СПГ-9, 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение;
18:25-19:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: совершено 7 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение;
19:10-19:40 – н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: совершено 40 выстрелов БМП-2;
19:20-20:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: совершено 20 выстрелов ЗУ-23, выпущено 15 гранат АГС, 1 граната СПГ-9;
19:20 82 мм (20) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
19:45-20:20 – Авдеевка (Вент ствол) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:55-20:30 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие;
20:55-21:30 – н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40-22:10 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: совершено 30 выстрелов БМП-2, выпущен 1 СПГ-9;
22:10-22:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 5 раз.
18.11.18, воскресенье
09:50 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
12:40-13:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
14:00 - АГС (29), СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
14:00-14:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялось стрелковое оружие;
17:10-17:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:20 - СПГ-9 (10) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
17:40-18:00 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, применяется крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
18:30-18:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиновотая, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-19:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:00 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:00 – н.п. Опытное - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:30-20:50 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35 - БМП-1 (2), АГС (29), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 20:45 - 120 (10), 82 мм (5), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
21:40 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:10-22:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз, 4 раза.
19.11.18, понедельник
05:15 - 122 мм (15), 120 мм (10) - с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:00 - 82 мм (3), СО – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
11:00-11:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка, выпущено 2 гранаты РПГ;
17:00-17:20 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применили стрелковое оружие;
17:10 - 82 мм (16), РПГ (3) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок; 17:25-17:45 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30-17:50 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - СПГ-9 (5), РПГ (3) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
18:40-19:00 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:05-19:25 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялось стрелковое оружие;
21:10-21:30 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
21:30 - БМП-1 (15), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 13 раз, 5 раз.
20.11.18, вторник
04:20 - БМП-1 (8), СПГ-9 (6), КК - с направления Крымское – в направлении Желобок;
07:20 - 122 мм (20) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 07:35 - 82 мм (10), танк (1) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
12:00 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущена 1 мина калибром 82 мм, 1 граната РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:15 - РПГ (6), АГС (10) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка;
17:10-17:40 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:30-18:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:00-18:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:00-19:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применялось стрелковое оружие;
19:45-20:10 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20-20:50 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, применялись стрелковое оружие;
21:00-21:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущено 4 гранаты РПГ, 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
21:45-22:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55-23:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ЛНР 4 раза.
21.11.18, среда
07:40-08:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 мины калибром 120 мм;
09:10-09:30 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялось стрелковое оружие;
10:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущена 1 мина калибром 82 мм;
12:40-13:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:40-15:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - Аэропорт, произведено 6 выстрелов СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:15 - АГС (58), КК, СО - с направления Троицкое – в направлении Калиново;
17:10 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20-18:40 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:35 – н.п. Пищевик - н.п. Октябрь, произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 29 гранат АГС, используется стрелковое оружие;
20:05 – н.п. Пески - Вольво-Центр, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45-23:05 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 2 выстрела РПГ, выпущено 6 гранат АГС.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 1 раз.
22.11.18, четверг
07:50-08:10 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 гранаты РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
09:05 - 82 мм (12), БМП-1 (10), СО - с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
10:20-11:20 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: совершено 50 выстрелов ЗУ-23;
11:45 - БМП-1 (7), КК – с направления Луганское – в направлении Нижнее Лозовое;
16:50-17:20 – н.п. Авдеевка(вентствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 мины 120 мм миномета, совершено 40 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:10-17:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20-17:40 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
18:10-18:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
18:40-19:30 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:35 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-19:50 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:10 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:30-20:50 - н.п. Опытное - Аэропорт: выпущено 2 мины из 82 мм минометов;
20:50-21:10 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое;
21:30-21:50 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40-22:00 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 2 раза.
За прошедшую неделю ранено двое мирных жителей, погибло трое и ранено трое военнослужащих НМ ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 108 раз. По районам девятнадцати населенных пунктов Республики противник выпустил более 30 мин калибром 82 мм и 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшую неделю погиб один военнослужащий НМ ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 23 раза. Всего по территории Республики было выпущено более 400 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново, Золотое-5, Марьевка, Фрунзе, Желобок, Донецкий и Паньковка.
Всем терпения и здоровья!
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