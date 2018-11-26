Президент Украины подписал указ о введении военного положения в стране

Президент Украины и Генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России.

Президент Украины несколько минут назад подписал указ о введении военного положения на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Режим ВП будет действовать на Украине до 26 января и предусматривает реализацию Генеральным штабом ВСУ мер по осуществлению частичной мобилизации.Порошенко предписывает усилить «антитеррористический и контрразведывательный режимы», повысить информационную безопасность, обеспечить охрану «критически важных объектов инфраструктуры».Сообщается, что большинство депутатов Верховной рады намерено поддержать президентский указ, что свидетельствует о фактической директиве со стороны западных "партнёров" Украины.Введение ВП на территории Украины фактически сосредотачивает всю власть в руках одного человека – президента Порошенко, который при этом сам выступает в качестве марионетки США и НАТО. Мало того, военное положение фактически ставит крест на возможности предвыборной агитации со стороны тех, кто мог бы составить Порошенко конкуренцию на президентских выборах. Ведь после окончания действия ВП до выборов останется всего около 2-х месяцев, а само военное положение подразумевает возможность ограничения или полного запрета деятельности отдельных партий и политических институтов.Сегодня же состоялся телефонный разговор Петра Порошенко с натовским генсеком Йенсом Столтенбергом. В ходе телефонной беседы были достигнуты договорённости о созыве чрезвычайного заседания Украина-НАТО.Из сообщения пресс-службы президента Украины:Также Порошенко созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Польши Анджеем Дудой. Меркель заявила, что готова предпринять все меры «по деэскалации ситуации в Азово-Черноморской бассейне». А Дуда объявил о «всесторонней поддержке Украины в сложившихся условиях». Пресс-служба украинского президента заявляет, что Порошенко и Дуда осуществили «координацию дальнейших шагов в связи с российской агрессией».