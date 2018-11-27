Бронекатер и буксир: пустые жертвы Порошенко

«Ах, как всё весело начиналось! Залихватски прорваться к мосту, попасть под таранный удар и победно заявить, что экипаж нашего буксира не пострадал, а вот, дескать, российский корабль, у которого водоизмещение в 80 раз больше, «борется за живучесть». Потом, когда фарватер перегородили сухогрузом, победно отрапортовать, что наша «военно-морская группа успешно выполнила задание и возвращается домой в Одессу». Мол, на новые санкции против России и заявление ООН мы наскребли…

Отскребли вы! Отгребли. Придурки. Как сдали Крым, и как сдали пол-Донбасса, так и сдадите всю Украину без единого выстрела со своим шоколадным г….командующим»,



Военные по уставу должны были, в принципе, при вторжении на борт оказывать сопротивление. Это боевые корабли, понимаете? Захвачены не рыболовецкие суда, захвачены корабли с

– заявил в эфире телеканала «112» экс-глава информационного департамента МИД Украины, политолог-международник Олег Волошин. «Вопрос: а было ли сопротивление? Если сопротивления не было, то я, знаете, уже начинаю верить невольно во все эти конспирологические теории – откуда этот поход вообще взялся, почему постояли и не солоно хлебавши ушли обратно, почему захватили?..Военные по уставу должны были, в принципе, при вторжении на борт оказывать сопротивление. Это боевые корабли, понимаете? Захвачены не рыболовецкие суда, захвачены корабли с оружием . Днем наше военное руководство с бравадой говорило, что мы готовы к вариантам штурма, все находятся в боевом настроении и так далее. Почему мы этого не увидели?»– заявил в эфире телеканала «112» экс-глава информационного департамента МИД Украины, политолог-международник Олег Волошин.

«Фактически на сегодняшний день мы, согласно международному праву, имеем вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Президент должен действовать молниеносно согласно Конституции Украины: объявить об этом официально. С другой стороны, надо задать вопрос: а кто вообще отдавал команду на этот переход? Вы что, не понимали, что простые речные бронекатера против Черноморского флота России? Мы сами спровоцировали этот инцидент. Зачем было туда идти, если мы понимали, что не пробьемся? Где наш флагман «Гетман Сагайдачный», почему он не ведет бой, чтобы пройти через Керченский пролив?»

«У нас нет иллюзий насчет того, что Запад взял курс на безоглядную поддержку президента Порошенко и его режима. Хотя вчерашние призывы со стороны Евросоюза и к России, и к Украине проявлять сдержанность наводят на определенные мысли. Если и к Украине адресуется призыв наравне с Россией, значит, Киев в глазах своих западных спонсоров совершил вещи, которые они не одобряют. Надеюсь, украинские власти сделают из этого необходимые выводы».

«Федерика Могерини призывает обе стороны к сдержанности. А я призываю Федерику Могерини перестать обманывать саму себя и сделать честное заявление. Нет никаких двух сторон. Есть агрессия РФ против Украины».

«Мы собираемся на Майдане Независимости в Киеве и уже скоро отправляемся к администрации президента. Требуем адекватной реакции руководства государства на агрессию РФ! Считаем преступлением против собственного народа бездарное управление армией, что показали вчерашние события в Азовском море. Требуем привлечь к ответственности всех виновных. В случае введения военного положения считаем недопустимым отмену или перенос даты выборов»,

Причины провокации в Азовском море лежат в плоскости внутренней политики Украины. К такому выводу пришел и ряд западных аналитиков.Об этом, в частности, сообщает немецкий телеканал Welt, указывая, что введение Киевом военного положения приведёт к ограничению гражданских прав и свободы слова, а также позволит президенту Петру Порошенко отсрочить выборы.«Во-первых, это означает, что украинские войска будут приведены в полную боевую готовность. Это означает, что резервисты будут мобилизованы. Также, возможно, будут ограничены гражданские права и свобода слова. И, конечно же, это означает, что выборы в марте 2019 года, о которых я только что говорил, будут отстрочены, и Порошенко сможет остаться у власти. Хочу подчеркнуть, что на Украине украинский президент сейчас совсем непопулярен», — сообщает корреспондент телеканала Кристоф Ваннер.Кажется, что провокация была продумана довольно неплохо: в том случае, если бы российские пограничники безропотно пропустили бы нарушителей в свои территориальные воды, это было бы основанием заявить о «победе украинских моряков» и о том, что Россия чувствует себя в Крыму неуверенно и не отстаивает свой суверенитет над полуостровом.Но происшедшее как будто оказалось еще более удачным. Помимо введения военного положения, киевскому режиму удалось мобилизовать, по крайней мере, часть общественности страны на «борьбу с российской агрессией». Сегодня по украинским городам митингуют толпы «патриотически настроенных граждан», двигаются автоколонны с флагами, атакам подвергаются российские посольство и консульства.Кроме того, провокация в Керченском проливе с высокой степенью вероятности будет использованы для расширения санкций. И даже, если очень повезет, поставит под вопрос проект «Северный поток-2».И наконец, эскалация напряженности в Азовском море позволяет отвлечь внимание населения от крайне неприятных для Порошенко событиях – массовых выступлений противников «закона о «евробляхах». Более того, после введения военного положения против протестующих «евробляхеров» на законных основаниях может быть применена сила. Затем происходящее может оттенить не слишком удачно для Киева развивающиеся события по линии создания «автокефальной церкви».Впрочем, в действительности все совсем не так радужно, как хотелось бы Порошенко.«Политическая ситуация обострилась ещё и тем, что в столице Украины Киеве украинский президент Пётр Порошенко, как вы уже упомянули, заявил, что хочет, чтобы парламент проголосовал по введению чрезвычайного положения в стране. Это исключительная ситуация, ведь даже в разгар конфликта между Украиной и Россией, или, по меньшей мере, пророссийскими бойцами на востоке Украины, где погибли сотни, если не тысячи человек, Украина не доходила до этого и не объявляла чрезвычайное положение», — сообщает Мэтью Чанс, старший международный корреспондент CNN.То есть, как мы видим, американский ресурс фактически признает то, что происшедшее в Керченском проливе – это первый прямой вооруженный конфликт Украины и России, о чем, собственно, и свидетельствует введение военного положения. Ведь до этого, несмотря на огромные потери и военнослужащих и техники, оно не вводилось, поскольку конфликт был с «пророссийскими бойцами».Таким образом, киевский режим сам подрывает доверие к своему главному пропагандистскому построению относительно «российских войск в Донбассе, воюющих против Украины».Впрочем, это не главная политическая потеря Порошенко и его команды. Помимо негодования по поводу «агрессивных действий России», в украинском медиапространстве неменьшее возмущение вызвали поступки руководства страны, приведшие к потери кораблей и задержанию военнослужащих.– сокрушается в своем блоге известный «майданщик», журналист, волонтер «АТО» и один из организаторов движения «Армия-SOS» Юрий Касьянов.А известный украинский военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник Олег Жданов в эфире канала «112 Украина» заявил, что, не имея достаточного количества сил и средств, украинским кораблям не стоило пытаться прорваться в Азовское море.Эксперт возмутился:Можно не сомневаться, что буквально через несколько дней, когда ура-патриотические настроения несколько спадут, аналогичными вопросами задастся почти вся украинская общественность. Еще более тягостное впечатление произведет на украинскую аудиторию признания задержанных украинских моряков, а возможно, что и пресс-конференция с их участием, которая, буде надеяться, последует.Наряду с этим следует ждать новых разочарований относительно помощи Запада. Можно не сомневаться, что происшедшее в Керченском проливе ни ЕС, ни США, ни НАТО, к великому огорчению Киева, не станут рассматривать в качестве казус белли. Причем очевидно, что европейцы явно не рвутся усилить напряженность с Россией. О чем сказал глава МИД России Сергей Лавров.А вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко оценила призыв Федерики Могерини к сторонам конфликта проявлять сдержанность совсем иначе.Геращенко написала в своем блоге:Но, несмотря на обиды Киева, ожидать слишком радикальных шагов Запада в отношении России не стоит хотя бы потому, что Брюссель и Вашингтон постарается сберечь пространство для политического маневра, которое в последнее время заметно сузилось в контексте усиливающейся конфронтации.Вполне вероятно, что и манипуляция с отменой выборов у Порошенко может не получиться.Во всяком случае, некоторые политические силы в стране дают ему понять, что его маневр разгадан, и он их не устраивает. В частности, в центр Киева на Майдан вышло несколько сотен боевиков «Национального корпуса» – политического крыла неонацистского полка «Азов».Боевики заявили, что собираются пикетировать администрацию президента Украины с требованием не переносить и не отменять выборы в случае введения военного положения, сообщает «Политнавигатор».– говорится в заявлении националистов.А близкий к штабу Юлии Тимошенко директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил, что попытка ввести военное положение является «ползучим переворотом», ставит под угрозу «демократию в Украине» и продолжит полномочия не только президента страны, но и, скорее всего, действующего парламента.Другой соратник Юлии Тимошенко, экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, заявил, что даже принятие военного положение не должно посягать на сроки проведения президентских выборов в конце марта 2019 года.Так что консолидировать украинское общество «перед лицом российской агрессии» для удержания собственной власти у Порошенко не получается. Более того, можно предположить, что отмена выборов может привести не только к массовым беспорядкам, но и к мятежу, подавить который нынешний режим может оказаться не в состоянии.Киевскому режиму придется признать, что «военный фактор» уже не столь эффективен, как четыре года назад, и спекуляции на эту тему не приносят желаемых результатов. Велика вероятность того, что Порошенко не сумеет извлечь из проведенной провокации необходимых дивидендов, а, напротив, еще более осложнит свое и без того шаткое положение.