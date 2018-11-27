Немецкий писатель рушит западные стереотипы: Глупо воспринимать Россию врагом

Горстка людей, называющая себя элитой, доминирует над всеми остальными. Ей нет дела до индивидуальности других, она стремится подавлять массы равномерно и повсеместно.

Система вероломна. Она на вкус сладка и сияет самыми яркими красками, но она не приходит без насилия. Любой, кто становится частью этого механизма, рано или поздно становится и жертвой внутреннего или внешнего насилия.