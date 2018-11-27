Немецкий писатель рушит западные стереотипы: Глупо воспринимать Россию врагом
Два года назад вышло интервью с немецким писателем, теологом, общественным деятелем, специалистом в области психологии Ойгеном Древерманном. И хотя прошло достаточно много времени с выхода в эфир интервью с этим человеком, оно не перестаёт быть актуальным и интересным. В первую очередь интересным читателю (зрителю) может быть мнение человека, представляющего страну, которая в последние годы растеряла свою самостоятельность и находится практически под внешним если не управлением, то уж точно давлением.
По словам немецкого писателя, современный мир перешёл в такое состояние, при котором развращённость становится нормой. Люди пытаются остаться на плаву, не заботясь о том, как их деятельность повлияет на того, кто живёт рядом.
Ойген Древерманн:
По словам немецкого общественного деятеля, эта тенденция стала характерной не для какой-то отдельно взятой страны, а для большинства стран Европы.
Из материала:
Мнение Ойгена Древерманна во многом идёт вразрез с теми, кто пропагандирует западный образ жизни, так называемые демократические ценности. Дело в том, что Древерманн в своих словах обнажает реальность: на самом деле нет никакой демократии, а есть управление массами со стороны тех, которых не так много, но которые сосредоточили возможности психологического воздействия на общество в своих руках. Люди верят в то, что их мнение для кого-то важно. Но в реальности это мнение просто затеряется среди других и воспринято не будет.
Приводит своё видение ситуации Ойген Древерманн и по поводу отношений Запада и России. По словам писателя, глупо воспринимать врагом Германии и всей Европы Россию, когда на военных базах Германии размещено американское ядерное оружие. По мнению Древерманна, США выгодно, чтобы Европа воспринимала Россию как главного врага, иначе им не добиться контроля над европейцами.
Общественный деятель говорит о том, что в своё время СССР предлагал пойти по пути всеобщей демилитаризации, но даже в 1989 году, когда СССР доживал последние месяцы, США на это не пошли, так и не выведя свои войска из Германии и других европейских государств. По словам Древерманна, это тотальный обман, во власти которого пребывает Европа.
Основной посыл писателя состоит в том, что современные европейские лидеры не могут даже мыслить самостоятельно, продолжая транслировать штампы, которые давно потеряли свою актуальность.
Одно из полных интервью с Ойгеном Древерманном (на немецком языке) на KenFM:
По словам немецкого писателя, современный мир перешёл в такое состояние, при котором развращённость становится нормой. Люди пытаются остаться на плаву, не заботясь о том, как их деятельность повлияет на того, кто живёт рядом.
Ойген Древерманн:
Горстка людей, называющая себя элитой, доминирует над всеми остальными. Ей нет дела до индивидуальности других, она стремится подавлять массы равномерно и повсеместно.
По словам немецкого общественного деятеля, эта тенденция стала характерной не для какой-то отдельно взятой страны, а для большинства стран Европы.
Из материала:
Система вероломна. Она на вкус сладка и сияет самыми яркими красками, но она не приходит без насилия. Любой, кто становится частью этого механизма, рано или поздно становится и жертвой внутреннего или внешнего насилия.
Мнение Ойгена Древерманна во многом идёт вразрез с теми, кто пропагандирует западный образ жизни, так называемые демократические ценности. Дело в том, что Древерманн в своих словах обнажает реальность: на самом деле нет никакой демократии, а есть управление массами со стороны тех, которых не так много, но которые сосредоточили возможности психологического воздействия на общество в своих руках. Люди верят в то, что их мнение для кого-то важно. Но в реальности это мнение просто затеряется среди других и воспринято не будет.
Приводит своё видение ситуации Ойген Древерманн и по поводу отношений Запада и России. По словам писателя, глупо воспринимать врагом Германии и всей Европы Россию, когда на военных базах Германии размещено американское ядерное оружие. По мнению Древерманна, США выгодно, чтобы Европа воспринимала Россию как главного врага, иначе им не добиться контроля над европейцами.
Общественный деятель говорит о том, что в своё время СССР предлагал пойти по пути всеобщей демилитаризации, но даже в 1989 году, когда СССР доживал последние месяцы, США на это не пошли, так и не выведя свои войска из Германии и других европейских государств. По словам Древерманна, это тотальный обман, во власти которого пребывает Европа.
Основной посыл писателя состоит в том, что современные европейские лидеры не могут даже мыслить самостоятельно, продолжая транслировать штампы, которые давно потеряли свою актуальность.
Одно из полных интервью с Ойгеном Древерманном (на немецком языке) на KenFM:
- Использованы фотографии:
- KenFM
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