Почему на Украине не было и нет пророссийских партий

На Украине значительная часть населения по своим традициям, обычаям и менталитету является русскими по национальности или русскими по духу людьми. Естественно, на Украине всегда был запрос в обществе на политические силы, отстаивающие интересы русского населения.После развала Советского Союза новая украинская элита, выросшая из партийной и хозяйственной советской номенклатуры, для обоснования законности своей власти приняла идеологию галицкого национализма, отстаивающую необходимость создания самостоятельного и независимого от России украинского государства. Политическое поле Украины в начале 90-х при поддержке новых элит было сформировано в основном из националистических партий, стремящихся доказать негативную роль российского и советского прошлого Украины.Украинская элита, представленная в основном людьми с русским менталитетом, тем не менее изначально приняла вектор развития Украины на Запад и поддерживала создание не пророссийских, а националистических партий, отвечающих их желанию как можно дальше дистанцироваться от России и интегрироваться в западную цивилизацию.На Юго-востоке, где в основном проживало русское население, отдельными активистами предпринимались попытки формирования пророссийских партий, которые пропагандировали единство с Россией. Это проекты таких партий, как «Гражданский Конгресс Украины», «Русский блок» и ряд более мелких партий. Эти инициативы не были поддержаны украинскими элитами, поскольку идеология таких партий противоречила генеральной линии на отрыв Украины от России и интересам зарождающегося капитала.В итоге, несмотря на то, что эти партии были зарегистрированы, они без поддержки элит и без необходимых финансовых ресурсов так и не стали настоящими партиями с массовым членством и представительством в органах власти. Каждая из них насчитывала в масштабах Украины несколько сотен своих членов, не получала доступа к СМИ, о них практически ничего не было известно среди населения, со временем они становились маргинальными и уходили в небытие.Самое интересное, российские элиты способствовали такому состоянию дел с пророссийскими партиями и движениями. В России, как и на Украине, строилось либеральное государство, зарождался класс собственников. Его волновали не государственные интересы России, а формирование капитала, в том числе со своими «партнерами» в бывших республиках. Российская элита способствовала становлению украинских элит, которые действовали во вред интересам России, формируя на Украине антироссийское общество и не допуская становления пророссийских политических и общественных сил.Российские элиты поддерживали своих украинских «собратьев» дешевыми энергоресурсами, позволяющим бизнесу украинских элит наращивать капиталы и спонсировать не пророссийские партии, а их оппонентов, пропагандирующих интеграцию в структуры Запада.Совместными усилиями украинских и российских элит все пророссийские общественные движения и политические силы были маргинализированы и не оказывали никакого влияния на политическую жизнь Украины. Идеи русского единства пытались поддерживать «Коммунистическая партия» и «Прогрессивная социалистическая партия», но построение социализма уже не воспринималось в обществе и они сами по себе теряли поддержку, дискредитируя при этом идею русского единства.Российские элиты не предпринимали никаких шагов по содействию становления на Украине общественных движений, направленных на продвижение российских интересов. Страны Запада, наоборот, целенаправленно через специально созданные фонды, массированную пропаганду и агентов влияния формировали в украинском обществе и в среде элит антироссийские настроения, подготавливая общество к интеграции в структуры Запада.С формированием в середине 90-х олигархических кланов на Украине, стали создаваться партии под интересы определенных кланов, часть из которых начала умело играть на настроениях русского населения. Наиболее мощные кланы были сформированы на Юго-востоке, где в основном сосредоточена промышленность Украины. Самым влиятельным стал олигархический клан Ахметова, сформированный на базе донецкого криминального капитала, который для борьбы за власть на Украине в противостоянии со своими конкурентами стал реализовывать и спонсировать политические проекты как бы в интересах русского населения, В Донецке реализуется ряд таких политических проектов, переросших со временем в «Партию регионов», отстаивающую интересы донецкого олигархического капитала.Учитывая, что активы клана Ахметова были сосредоточены на Юго-востоке, где электоральная база была русской по своему менталитету, «Партия регионов» начинает позиционировать себя как партия, защищающая интересы русского населения. Формально партия выступала в защиту русского языка и интеграцию с Россией, а фактически для защиты своих капиталов делала все возможное для интеграции с Западом.Пророссийской «Партия регионов» никогда не была, защищая интересы стоящего за ней капитала, она использовала пророссийскую риторику для привлечения на свою сторону русского населения в борьбе за власть на Украине. Неоднократно вступая в сговор с националистическими элитами Украины, она предавала своих избирателей и способствовала дрейфу Украины от России в сторону Запада. За предательскую сущность этой партии в обществе ее стали считать партией «политических власовцев»: как будто бы свои, правильные вещи говорят, но когда доходит до дела, предают, и «готовы стрелять в спину».Российские элиты, классово близкие к «Партии регионов», в своих действиях на Украине опирались на эту партию и безуспешно пытались через нее распространить свое влияние на украинское общество. Своими действиями Россия всего лишь имитировала поддержку «пророссийского движения» на Украине с помощью таких структур, как «Россотрудничество», объединившее маргинальные украинские группы «профессиональных русских», от которых было больше вреда, чем пользы, поскольку они в глазах населения Украины только дискредитировали идею русского единства.Со временем «Партия регионов» при поддержке российских элит выдавила из политического поля Украины пророссийские движения, взяла под контроль «профессиональных русских» и стала единоличным представителем русских на Украине. Добившись избрания президентом Украины Януковича, «Партия регионов» в очередной раз предает своих избирателей и начинает готовить интеграцию не с Россией, а с Евросоюзом.Произошедший переворот, спровоцированный действиями регионалов, привел к установлению на Украине националистической диктатуры. Формально «Партия регионов» как бы ушла в оппозицию, но фактически продолжала сотрудничать с путчистами.«Русскую весну» и массовые протесты населения на Юго-востоке за единение с Россией «Партия регионов» и другие политические элиты Украины не поддержали. Местная власть во всех регионах Юго-востока была в руках регионалов, но ни в одном из регионов она не стала на сторону протестующих и пошла на сговор с путчистами во имя сохранения своих капиталов, поддержав меры по ликвидации протестного движения.Массовый подъем русского самосознания на Украине не был подхвачен ни украинскими, ни российскими элитами, не нашлось политических лидеров, готовых возглавить народное восстание и отстоять интересы русского населения Юго-востока. Предательская политика украинских элит и соглашательская позиция российских не позволили реализовать запрос восставшего Юго-востока на русскую идентичность. Украинский бизнес и стоящие за ним элиты, предав население Украины, получили в итоге нацистскую власть, которая своими действиями разрушает экономику государства, разрывает все связи с Россией и способствует разрушению украинского бизнеса.Близорукая политика российских элит, сделавших ставку на продажную элиту Украины, и отказ от формирования общественных сил и элит, ориентированных на Россию, привела к серьезному геополитическому поражению России на Украине в противостоянии с Западом, который в течение долгого времени работал на неблагоприятном для себя политическом поле Украины, сформировал прозападную украинскую элиту и нашел способы влияния на украинский бизнес, способствующие его ориентации на интеграцию с Западом. Без формирования на Украине пророссийских политических элит переформатировать Украину в интересах ее населения и вернуть в геополитическую сферу влияния России будет чрезвычайно сложно, и возможной точкой сбора таких сил может стать непокоренный Донбасс, не подконтрольный украинской власти.