На этот час: "Они спустили флаги, это позор для Украины"

Украинские катера и буксир без флагов ВМСУ в Керчи

Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне.

Вопросы войны и мира оно не решит, но страну надо встряхнуть.

Когда наши моряки оказались в беде, окруженными превосходящими силами противника, где была поддержка наших вооружённых сил, где авиация, которая должна была барражировать над акваторией и разгонять противника? А теперь у нас все кинулись: давайте возвращать людей домой...