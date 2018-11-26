На этот час: "Они спустили флаги, это позор для Украины"
В вечерней рубрике «На этот час» представляем новостной разбор главных событий дня. Сегодня все события вращаются вокруг темы украинской провокации с нарушением российской государственной границы на Чёрном море.
Напомним, что украинские артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» вместе с рейдовым буксиром «Яны Капу» и моряками арестованы российскими пограничниками и доставлены в порт Керчи. В этом же крымском городе оказана медицинская помощь раненым украинским морякам. Ранения они получили во время вынужденного открытия огня с корабля Погрануправления ФСБ России, так как не откликались на требования российской стороны остановиться и прекратить осуществление опасного маневрирования в территориальных водах РФ.
Как уже пошутили в сети, Порошенко держит своё слово: обещал, что украинские корабли будут стоять в Крыму, вот и стоят...
Россия направила ноту протеста в украинский МИД в связи с явной провокацией ВМСУ, инициированной украинскими властями. Ранее в здание на Смоленской площади в Москве был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Р.Нимчинский. Ему и был заявлен «решительный протест» в связи с действиями экипажей украинских кораблей в акватории Чёрного моря.
Из заявления главного внешнеполитического ведомства РФ:
Отмечено, что Россия не потерпит нарушения своих границ.
На этом фоне украинские СМИ приводят заявление бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который заявляет, что введение военного положение «не является предвыборной мерой». По словам Кузьмука, «к отражению российской агрессии должна быть готова вся страна, а не только военнослужащие». Таким образом, экс-глава военного ведомства фактически выступил за всеобщую мобилизацию на Украине. У Кузьмука поинтересовались, что изменит введение военного положения. Вот его ответ:
По словам экс-министра обороны Украины, то, что произошло в водах Чёрного моря – позор для флота и всей Украины. Кузьмук заявил, что украинцы вновь открыли позорную страницу в истории страны, наблюдая за тем, как два бронированных катера ВМСУ и буксир «сдались на милость победителю» и спустили флаги. По словам бывшего министра, моряки не проявили мужества, а должны были «понимать, что это война, и что нужно идти на таран в случае, если нет боеприпасов».
Кузьмук также задаётся вопросом: если катера шли без боезапаса, то кто отдал такой приказ при условии того, что изначально предполагалось прохождение по акватории, «контролируемой врагом».
Издание «Гордон» приводит заявление Александра Кузьмука:
Вопрос г-н Кузьмук задаёт много, и фактически все они в первую очередь адресованы украинским властям. А значит, ответов ждать не приходится. Не будет их и на заседании СБ ООН, которое стартует в 19:00 мск. Далее пресловутых бездоказательных обвинений в адрес России ситуация, как показывает практика, в ооновском Совбезе не продвигается.
Напомним, что украинские артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» вместе с рейдовым буксиром «Яны Капу» и моряками арестованы российскими пограничниками и доставлены в порт Керчи. В этом же крымском городе оказана медицинская помощь раненым украинским морякам. Ранения они получили во время вынужденного открытия огня с корабля Погрануправления ФСБ России, так как не откликались на требования российской стороны остановиться и прекратить осуществление опасного маневрирования в территориальных водах РФ.
Украинские катера и буксир без флагов ВМСУ в Керчи
Как уже пошутили в сети, Порошенко держит своё слово: обещал, что украинские корабли будут стоять в Крыму, вот и стоят...
Россия направила ноту протеста в украинский МИД в связи с явной провокацией ВМСУ, инициированной украинскими властями. Ранее в здание на Смоленской площади в Москве был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Р.Нимчинский. Ему и был заявлен «решительный протест» в связи с действиями экипажей украинских кораблей в акватории Чёрного моря.
Из заявления главного внешнеполитического ведомства РФ:
Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне.
Отмечено, что Россия не потерпит нарушения своих границ.
На этом фоне украинские СМИ приводят заявление бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который заявляет, что введение военного положение «не является предвыборной мерой». По словам Кузьмука, «к отражению российской агрессии должна быть готова вся страна, а не только военнослужащие». Таким образом, экс-глава военного ведомства фактически выступил за всеобщую мобилизацию на Украине. У Кузьмука поинтересовались, что изменит введение военного положения. Вот его ответ:
Вопросы войны и мира оно не решит, но страну надо встряхнуть.
По словам экс-министра обороны Украины, то, что произошло в водах Чёрного моря – позор для флота и всей Украины. Кузьмук заявил, что украинцы вновь открыли позорную страницу в истории страны, наблюдая за тем, как два бронированных катера ВМСУ и буксир «сдались на милость победителю» и спустили флаги. По словам бывшего министра, моряки не проявили мужества, а должны были «понимать, что это война, и что нужно идти на таран в случае, если нет боеприпасов».
Кузьмук также задаётся вопросом: если катера шли без боезапаса, то кто отдал такой приказ при условии того, что изначально предполагалось прохождение по акватории, «контролируемой врагом».
Издание «Гордон» приводит заявление Александра Кузьмука:
Когда наши моряки оказались в беде, окруженными превосходящими силами противника, где была поддержка наших вооружённых сил, где авиация, которая должна была барражировать над акваторией и разгонять противника? А теперь у нас все кинулись: давайте возвращать людей домой...
Вопрос г-н Кузьмук задаёт много, и фактически все они в первую очередь адресованы украинским властям. А значит, ответов ждать не приходится. Не будет их и на заседании СБ ООН, которое стартует в 19:00 мск. Далее пресловутых бездоказательных обвинений в адрес России ситуация, как показывает практика, в ооновском Совбезе не продвигается.
- Использованы фотографии:
- ВКонтакте/Керчь
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