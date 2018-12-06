Ракетный комплекс 15П015 МР УР-100 с межконтинентальной ракетой 15А15
В 1967 году на вооружение ракетных войск стратегического назначения поступил новый комплекс УР-100 с межконтинентальной баллистической ракетой 8К84. За счет своей простоты и сравнительной дешевизны такая ракета могла выпускаться в больших количествах. Однако упрощение конструкции и ряд других факторов привели к тому, что уже через несколько лет комплекс УР-100 стал нуждаться в замене. Эта задача была решена, и на вооружение РВСН был принят комплекс МР УР-100 / 15П015 с ракетой 15А15, характерной чертой которого стало широкое использование новых технологий и конструкторских решений.
В августе 1970 года вышло постановление Совмина СССР, определявшее дальнейшее развитие вооружений РВСН. В связи с постепенным моральным устареванием комплекса УР-100 требовалось провести его модернизацию, направленную на повышение основных тактико-технических характеристик. К разработке проекта модернизации решили привлечь сразу две организации – Конструкторское бюро «Южное» (г. Днепропетровск) и ЦКБ Машиностроения (г. Реутов). Считалось, что конкуренция между двумя бюро обеспечит создание оптимального во всех отношениях проекта.
Ракета-памятник 15А15. Фото Arms-expo.ru
В соответствии с требованиями заказчика, следовало разработать вариант глубокой модернизации легкой ракеты 8К84, отличающейся повышенными характеристиками при сохранении приемлемой стоимости и сложности производства. Новое изделие должно было использовать существующие шахтные пусковые установки (ШПУ) от комплекса УР-100. Летно-конструкторские испытания готовой ракеты требовалось начать в 1973 году.
Обе организации запустили разработку новых проектов. При этом КБ «Южное» во главе с М.К. Янгелем имело некоторые преимущества. Незадолго до начала разработки нового проекта 15П015 оно занялось созданием перспективного комплекса с тяжелой ракетой – Р-36М. Ряд решений по этой ракете мог найти применение в ходе модернизации УР-100. Кроме того, планировалось изучать и внедрять новые идеи. Сочетание существующих агрегатов, заимствованных идей и полностью новых решений в итоге обеспечило проекту 15П015 победу в конкурсе.
В соответствии с основными требованиями заказчика, обновленный комплекс МР УР-100 / 15П015 должен был использовать существующие пусковые установки от системы УР-100. Перестройка ШПУ, командных пунктов и т.д. не требовалась. Впрочем, был разработан проект модернизации наземных средств, отличавшийся повышенной боевой устойчивости и улучшенными средствами обеспечения микроклимата. В частности, новая шахта получила теплоизоляцию и уплотнения, а также пассивные средства осушения воздуха – благодаря этому она не нуждалась в климатических системах, потребляющих энергию.
Основные изменения нового проекта затрагивали конструкцию самой МБР. Новое изделие с индексом 15А15 представляло собой двухступенчатую ракету с отделяемой головной частью. На обеих ступенях сохранялись жидкостные ракетные двигатели (ЖРД). Боевая часть могла быть моноблочной или включать несколько боезарядов индивидуального наведения. С точки зрения общей архитектуры ракета комплекса МР УР-100 максимально походила на МБР из состава УР-100, но отличалась набором компонентов и решениями различных конструкторских задач.
Ракета 15А15 отличалась от предшественницы увеличенными габаритами. Ее первая ступень имела цилиндрический корпус диаметром 2,25 м, вторая – 2,1 м. Между собой ступени соединялись коническим переходным отсеком. Боевая ступень получила конический обтекатель. В связи с увеличением габаритов ракета не умещалась в ШПУ ограниченной глубины. Эта проблема была решена при помощи особого головного обтекателя. Его переднюю часть выполнили в виде пары полуоболочек. В транспортном положении они лежали по бокам от обтекателя. После выхода из ШПУ пружинные механизмы складывали их в коническую конструкцию.
Корпуса ступеней выполнялись в виде вафельных обечаек из алюминиевых и магниевых сплавов. Такое решение было взято из проекта Р-36М. Корпуса также выполняли функции баков для горючего: использовалась архитектура с едиными емкостями, разделенными промежуточными днищами. В баках находились элементы топливной системы. В частности, использовались новые заборные устройства с дестратификаторами, обеспечивавшими максимальное извлечение горючего из бака. Топливная система полностью ампулизировалась, что облегчало эксплуатацию.
Схема изделия 15А15. Рисунок Rbase.new-factoria.ru
Первая ступень ракеты оснащалась маршевым однокамерным двигателем 15Д168 и четырехкамерным управляющим 15Д167. Маршевый двигатель был заимствован у второй ступени ракеты Р-36М. Для сокращения длины ракеты первая ступень получила вогнутое днище сложной формы, в нишах которого находились агрегаты двигательной установки. Управляемый двигатель 15Д167 открытой схемы без дожигания отвечал за маневрирование, а также обеспечивал наддув баков восстановительным газом. Тяга маршевого двигателя на земле составляла 117 т, рулевого – 28 т. Двигатели использовали топливную пару гептил-амил (несимметричный диметилгидразин и тетраоксид диазота).
Менее крупная вторая ступень тоже получила вогнутое нижнее днище, на котором устанавливался двигатель 15Д169. Отдельный рулевой двигатель на второй ступени отсутствовал. Для управления по крену применялись газовые двигатели с отбором рабочего тела от турбонасосного агрегата. Также имелись средства изменения вектора тяги в виде системы вдува генераторного газа в закритическую часть сопла. Тяга двигателя второй ступени в пустоте – 14,5 т.
Разделяющаяся головная часть имела собственную силовую установку, построенную на основе твердотопливного двигателя 15Д171. Это изделие тоже создавалось на базе агрегатов ракеты Р-36М, но отличалось иными размерами и, соответственно, сокращенными характеристиками.
Ракета 15А15 получила автономную систему управления на базе центральной вычислительной машины, сопряженной с прочими компонентами. Все приборы, отвечающие за управление и наведение ракеты, были установлены в общем контейнере в отсеке головной части. Это позволило избавиться от дополнительных отсеков, а кроме того, снизить массу аппаратуры, сократить длину кабелей и т.д. Наконец, единая система управления отвечала и за полет ракеты, и за разведение боевых блоков. Аппаратура ракеты позволяла осуществлять перенацеливание на другой объект в ходе предстартовой подготовки. Также был реализован принцип автоматического измерения погрешностей приборов с последующим вводом поправок в полетное задание.
Размещение ракеты в ШПУ. Рисунок Rbase.new-factoria.ru
Боевая ступень ракеты 15А15 могла нести разное оснащение. Предлагался вариант с моноблочной боевой частью. В этом случае использовался специальный боезаряд мощностью 3,4 Мт. Также была разработана разделяющаяся боевая часть с четырьмя блоками индивидуального наведения, несущими заряд по 400 кт. Во всех случаях боевые блоки имели защиту от поражающих факторов ядерного взрыва.
Ракета нового типа на заводе должна была помещаться в транспортно-пусковой контейнер диаметром около 2,5 м и длиной 20 м. Это изделие выполнялось из сплава АМг6 и имело цилиндрический корпус с внешними ребрами. На наружной поверхности ТПК помещались различные устройства и приборы. В пространстве между хвостовой частью ракеты и днищем располагался пороховой аккумулятор давления для минометного старта – это был один из первых случаев применения такого оснащения на отечественных ракетах. ТПК ракеты комплекса 15П015 был максимально унифицирован с существующими изделиями, что облегчало работу с ним.
Транспортировка ракеты на всех этапах, от завода и до загрузки в ШПУ, не требовала никаких новых устройств или образцов техники. То же касалось заправки ракет и установки боевого оснащения. Все подобные работы можно было осуществлять с использованием штатной техники и оснащения РВСН без применения каких-либо новых образцов.
В полетной конфигурации ракета 15А15 имела длину 22,5 м при максимальном диаметре 2,25 м. Стартовая масса – 71,2 т, из которых 63,2 т приходилось на компоненты топлива. Полезная нагрузка – 2100 кг. Минимальная дальность стрельбы определялась на уровне 1000 км. Максимальная дальность с применением моноблочной боевой части – 10320 км; при использовании разделяющейся части – 10250 км. Боевые блоки разводились в пределах района размером 200х100 км. Круговое вероятное отклонение не превышало 500 м.
***
Широкое использование отработанных решений и элементов позволило начать летно-конструкторские испытания раньше намеченного срока. Первые бросковые запуски ракеты 15А15 состоялись уже в мае 1971 года на 5-м Научно-исследовательском испытательном полигоне (Байконур). 26 декабря 1972-го провели первый испытательный запуск в рамках ЛКИ. Последний из испытательных стартов состоялся 14 декабря 1974 года.
В ходе ЛКИ выполнили 40 тестовых запусков. Более чем в 30 случаях условная мишень располагалась на полигоне Кура, что позволяло испытать ракету на максимальных дальностях. Также имел место один пуск на минимальную дальность. Во время испытаний было всего 3 аварийных пуска, еще 2 признали частично успешными. Таким образом, полным успехом завершились 35 запусков.
30 декабря 1975 года вышло постановление Совмина о принятии на вооружение нового ракетного комплекса МР УР-100 / 15П015 с межконтинентальной баллистической ракетой 15А15. К этому времени завод «Южмаш» приступил к подготовке серийного производства новых компонентов комплекса. К выпуску ракет привлекли некоторые другие предприятия. В частности, ТПК новой конструкции заказали предприятию «Тяжмаш» (г. Жданов).
К моменту официального принятия на вооружение первый полк, вооруженный ракетами 15А15, уже успел заступить на боевое дежурство. Первые комплексы МР УР-100 служили вблизи г. Бологое. До конца десятилетия ряд других соединений РВСН, ранее использовавших комплексы УР-100, перешел на новое оружие. По известным данным, в рамках замены устаревшего вооружения в общей сложности было поставлено на дежурство 130 ракет 15А15. Общий выпуск серийных изделий, по всей видимости, был больше.
В 1976 году, вскоре после официального принятия МР УР-100 на вооружение, Совмин распорядился провести новую модернизацию этого комплекса. По результатам новых работ, в 1979 году стартовало развертывание комплекса МР УР-100 УТТХ / 15П016 с ракетами 15А16. В связи с запуском производства новых ракет выпуск предыдущих был остановлен. Ракеты 15А16 становились на дежурство вместо имеющихся 15А15 и постепенно заменяли их. Процесс замены завершился в 1983 году, когда из шахты убрали последнюю МБР комплекса МР УР-100.
За время эксплуатации комплекса 15П015 было проведено 27 учебно-боевых запусков ракет по целям на отечественных сухопутных полигонах. Лишь два таких старта завершились аварией и не привели к поражению назначенной цели. С учетом запусков на стадии испытаний, всего было использовано 67 ракет, и 60 справились с поставленными задачами. В целом, ракеты показали высокую надежность и хорошо зарекомендовали себя.
Согласно разным источникам, ракеты 15А15, по мере их замены новыми 15А16, уходили на склады либо отправлялись на разборку. Некоторое количество таких изделий оставалось в наличии в период подготовки договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-I). В рамках этого соглашения советская МБР получила обозначение РС-16А. Ее улучшенная версия 15А16 именовалась РС-16Б.
К моменту подписания СНВ-I ракеты РС-16А / 15А15 на дежурстве отсутствовали. В ШПУ ракетных частей находилось менее полусотни более новых 15А16 / РС-16Б. Незадолго до того было принято решение о снятии с вооружения устаревших образцов семейства УР-100, и комплексы 15П015 и подлежали списанию. К середине девяностых годов все остававшиеся в наличии ракеты РС-16 были утилизированы или уничтожены.
***
Ракеты 8К84 комплекса УР-100 в свое время хорошо показали себя и обеспечили быстрое перевооружение ракетных войск стратегического назначения: на дежурстве одновременно находилась почти тысяча таких изделий. Однако со временем это оружие стало нуждаться в замене, в результате чего появился интереснейший проект глубокой модернизации. На базе 8К84 и с применением совершенно новых решений была создана ракета 15А15, имевшая улучшенные характеристики.
Однако МБР 15А15 комплекса 15П015 не стала массовой и не смогла полностью заменить существующие УР-100. Кроме того, она служила не слишком долго. Уже в конце семидесятых годов на дежурство поступили первые 15А16, и через несколько лет 15А15 были сняты с дежурства. Впрочем, это не помешало некоторым образцам этого типа пролежать на складах до появления договора о сокращении вооружений.
Полноценная эксплуатация комплекса 15П015 с ракетой 15А15 продолжалась всего несколько лет, после чего его стали заменять более новым вооружением. Тем не менее, он оказался знаковой разработкой отечественной оборонной промышленности и оказал серьезное влияние на дальнейшее развитие ракетно-ядерного щита. В конструкции ракет 15А15 и Р-36М использовался ряд принципиально новых решений, полностью оправдавших себя и нашедших применение в дальнейших проектах. Таким образом, несмотря на недолгую службу и не самую большую численность, комплекс 15П015 / МР УР-100 оставил свой след в истории наших РВСН.
По материалам:
http://rbase.new-factoria.ru/
https://fas.org/
http://encyclopedia.mil.ru/
http://epizodsspace.no-ip.org/
http://oruzhie.info/
http://arms-expo.ru/
http://army.lv/
В августе 1970 года вышло постановление Совмина СССР, определявшее дальнейшее развитие вооружений РВСН. В связи с постепенным моральным устареванием комплекса УР-100 требовалось провести его модернизацию, направленную на повышение основных тактико-технических характеристик. К разработке проекта модернизации решили привлечь сразу две организации – Конструкторское бюро «Южное» (г. Днепропетровск) и ЦКБ Машиностроения (г. Реутов). Считалось, что конкуренция между двумя бюро обеспечит создание оптимального во всех отношениях проекта.
Ракета-памятник 15А15. Фото Arms-expo.ru
В соответствии с требованиями заказчика, следовало разработать вариант глубокой модернизации легкой ракеты 8К84, отличающейся повышенными характеристиками при сохранении приемлемой стоимости и сложности производства. Новое изделие должно было использовать существующие шахтные пусковые установки (ШПУ) от комплекса УР-100. Летно-конструкторские испытания готовой ракеты требовалось начать в 1973 году.
Обе организации запустили разработку новых проектов. При этом КБ «Южное» во главе с М.К. Янгелем имело некоторые преимущества. Незадолго до начала разработки нового проекта 15П015 оно занялось созданием перспективного комплекса с тяжелой ракетой – Р-36М. Ряд решений по этой ракете мог найти применение в ходе модернизации УР-100. Кроме того, планировалось изучать и внедрять новые идеи. Сочетание существующих агрегатов, заимствованных идей и полностью новых решений в итоге обеспечило проекту 15П015 победу в конкурсе.
В соответствии с основными требованиями заказчика, обновленный комплекс МР УР-100 / 15П015 должен был использовать существующие пусковые установки от системы УР-100. Перестройка ШПУ, командных пунктов и т.д. не требовалась. Впрочем, был разработан проект модернизации наземных средств, отличавшийся повышенной боевой устойчивости и улучшенными средствами обеспечения микроклимата. В частности, новая шахта получила теплоизоляцию и уплотнения, а также пассивные средства осушения воздуха – благодаря этому она не нуждалась в климатических системах, потребляющих энергию.
Основные изменения нового проекта затрагивали конструкцию самой МБР. Новое изделие с индексом 15А15 представляло собой двухступенчатую ракету с отделяемой головной частью. На обеих ступенях сохранялись жидкостные ракетные двигатели (ЖРД). Боевая часть могла быть моноблочной или включать несколько боезарядов индивидуального наведения. С точки зрения общей архитектуры ракета комплекса МР УР-100 максимально походила на МБР из состава УР-100, но отличалась набором компонентов и решениями различных конструкторских задач.
Ракета 15А15 отличалась от предшественницы увеличенными габаритами. Ее первая ступень имела цилиндрический корпус диаметром 2,25 м, вторая – 2,1 м. Между собой ступени соединялись коническим переходным отсеком. Боевая ступень получила конический обтекатель. В связи с увеличением габаритов ракета не умещалась в ШПУ ограниченной глубины. Эта проблема была решена при помощи особого головного обтекателя. Его переднюю часть выполнили в виде пары полуоболочек. В транспортном положении они лежали по бокам от обтекателя. После выхода из ШПУ пружинные механизмы складывали их в коническую конструкцию.
Корпуса ступеней выполнялись в виде вафельных обечаек из алюминиевых и магниевых сплавов. Такое решение было взято из проекта Р-36М. Корпуса также выполняли функции баков для горючего: использовалась архитектура с едиными емкостями, разделенными промежуточными днищами. В баках находились элементы топливной системы. В частности, использовались новые заборные устройства с дестратификаторами, обеспечивавшими максимальное извлечение горючего из бака. Топливная система полностью ампулизировалась, что облегчало эксплуатацию.
Схема изделия 15А15. Рисунок Rbase.new-factoria.ru
Первая ступень ракеты оснащалась маршевым однокамерным двигателем 15Д168 и четырехкамерным управляющим 15Д167. Маршевый двигатель был заимствован у второй ступени ракеты Р-36М. Для сокращения длины ракеты первая ступень получила вогнутое днище сложной формы, в нишах которого находились агрегаты двигательной установки. Управляемый двигатель 15Д167 открытой схемы без дожигания отвечал за маневрирование, а также обеспечивал наддув баков восстановительным газом. Тяга маршевого двигателя на земле составляла 117 т, рулевого – 28 т. Двигатели использовали топливную пару гептил-амил (несимметричный диметилгидразин и тетраоксид диазота).
Менее крупная вторая ступень тоже получила вогнутое нижнее днище, на котором устанавливался двигатель 15Д169. Отдельный рулевой двигатель на второй ступени отсутствовал. Для управления по крену применялись газовые двигатели с отбором рабочего тела от турбонасосного агрегата. Также имелись средства изменения вектора тяги в виде системы вдува генераторного газа в закритическую часть сопла. Тяга двигателя второй ступени в пустоте – 14,5 т.
Разделяющаяся головная часть имела собственную силовую установку, построенную на основе твердотопливного двигателя 15Д171. Это изделие тоже создавалось на базе агрегатов ракеты Р-36М, но отличалось иными размерами и, соответственно, сокращенными характеристиками.
Ракета 15А15 получила автономную систему управления на базе центральной вычислительной машины, сопряженной с прочими компонентами. Все приборы, отвечающие за управление и наведение ракеты, были установлены в общем контейнере в отсеке головной части. Это позволило избавиться от дополнительных отсеков, а кроме того, снизить массу аппаратуры, сократить длину кабелей и т.д. Наконец, единая система управления отвечала и за полет ракеты, и за разведение боевых блоков. Аппаратура ракеты позволяла осуществлять перенацеливание на другой объект в ходе предстартовой подготовки. Также был реализован принцип автоматического измерения погрешностей приборов с последующим вводом поправок в полетное задание.
Размещение ракеты в ШПУ. Рисунок Rbase.new-factoria.ru
Боевая ступень ракеты 15А15 могла нести разное оснащение. Предлагался вариант с моноблочной боевой частью. В этом случае использовался специальный боезаряд мощностью 3,4 Мт. Также была разработана разделяющаяся боевая часть с четырьмя блоками индивидуального наведения, несущими заряд по 400 кт. Во всех случаях боевые блоки имели защиту от поражающих факторов ядерного взрыва.
Ракета нового типа на заводе должна была помещаться в транспортно-пусковой контейнер диаметром около 2,5 м и длиной 20 м. Это изделие выполнялось из сплава АМг6 и имело цилиндрический корпус с внешними ребрами. На наружной поверхности ТПК помещались различные устройства и приборы. В пространстве между хвостовой частью ракеты и днищем располагался пороховой аккумулятор давления для минометного старта – это был один из первых случаев применения такого оснащения на отечественных ракетах. ТПК ракеты комплекса 15П015 был максимально унифицирован с существующими изделиями, что облегчало работу с ним.
Транспортировка ракеты на всех этапах, от завода и до загрузки в ШПУ, не требовала никаких новых устройств или образцов техники. То же касалось заправки ракет и установки боевого оснащения. Все подобные работы можно было осуществлять с использованием штатной техники и оснащения РВСН без применения каких-либо новых образцов.
В полетной конфигурации ракета 15А15 имела длину 22,5 м при максимальном диаметре 2,25 м. Стартовая масса – 71,2 т, из которых 63,2 т приходилось на компоненты топлива. Полезная нагрузка – 2100 кг. Минимальная дальность стрельбы определялась на уровне 1000 км. Максимальная дальность с применением моноблочной боевой части – 10320 км; при использовании разделяющейся части – 10250 км. Боевые блоки разводились в пределах района размером 200х100 км. Круговое вероятное отклонение не превышало 500 м.
***
Широкое использование отработанных решений и элементов позволило начать летно-конструкторские испытания раньше намеченного срока. Первые бросковые запуски ракеты 15А15 состоялись уже в мае 1971 года на 5-м Научно-исследовательском испытательном полигоне (Байконур). 26 декабря 1972-го провели первый испытательный запуск в рамках ЛКИ. Последний из испытательных стартов состоялся 14 декабря 1974 года.
В ходе ЛКИ выполнили 40 тестовых запусков. Более чем в 30 случаях условная мишень располагалась на полигоне Кура, что позволяло испытать ракету на максимальных дальностях. Также имел место один пуск на минимальную дальность. Во время испытаний было всего 3 аварийных пуска, еще 2 признали частично успешными. Таким образом, полным успехом завершились 35 запусков.
30 декабря 1975 года вышло постановление Совмина о принятии на вооружение нового ракетного комплекса МР УР-100 / 15П015 с межконтинентальной баллистической ракетой 15А15. К этому времени завод «Южмаш» приступил к подготовке серийного производства новых компонентов комплекса. К выпуску ракет привлекли некоторые другие предприятия. В частности, ТПК новой конструкции заказали предприятию «Тяжмаш» (г. Жданов).
К моменту официального принятия на вооружение первый полк, вооруженный ракетами 15А15, уже успел заступить на боевое дежурство. Первые комплексы МР УР-100 служили вблизи г. Бологое. До конца десятилетия ряд других соединений РВСН, ранее использовавших комплексы УР-100, перешел на новое оружие. По известным данным, в рамках замены устаревшего вооружения в общей сложности было поставлено на дежурство 130 ракет 15А15. Общий выпуск серийных изделий, по всей видимости, был больше.
В 1976 году, вскоре после официального принятия МР УР-100 на вооружение, Совмин распорядился провести новую модернизацию этого комплекса. По результатам новых работ, в 1979 году стартовало развертывание комплекса МР УР-100 УТТХ / 15П016 с ракетами 15А16. В связи с запуском производства новых ракет выпуск предыдущих был остановлен. Ракеты 15А16 становились на дежурство вместо имеющихся 15А15 и постепенно заменяли их. Процесс замены завершился в 1983 году, когда из шахты убрали последнюю МБР комплекса МР УР-100.
За время эксплуатации комплекса 15П015 было проведено 27 учебно-боевых запусков ракет по целям на отечественных сухопутных полигонах. Лишь два таких старта завершились аварией и не привели к поражению назначенной цели. С учетом запусков на стадии испытаний, всего было использовано 67 ракет, и 60 справились с поставленными задачами. В целом, ракеты показали высокую надежность и хорошо зарекомендовали себя.
Согласно разным источникам, ракеты 15А15, по мере их замены новыми 15А16, уходили на склады либо отправлялись на разборку. Некоторое количество таких изделий оставалось в наличии в период подготовки договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-I). В рамках этого соглашения советская МБР получила обозначение РС-16А. Ее улучшенная версия 15А16 именовалась РС-16Б.
К моменту подписания СНВ-I ракеты РС-16А / 15А15 на дежурстве отсутствовали. В ШПУ ракетных частей находилось менее полусотни более новых 15А16 / РС-16Б. Незадолго до того было принято решение о снятии с вооружения устаревших образцов семейства УР-100, и комплексы 15П015 и подлежали списанию. К середине девяностых годов все остававшиеся в наличии ракеты РС-16 были утилизированы или уничтожены.
***
Ракеты 8К84 комплекса УР-100 в свое время хорошо показали себя и обеспечили быстрое перевооружение ракетных войск стратегического назначения: на дежурстве одновременно находилась почти тысяча таких изделий. Однако со временем это оружие стало нуждаться в замене, в результате чего появился интереснейший проект глубокой модернизации. На базе 8К84 и с применением совершенно новых решений была создана ракета 15А15, имевшая улучшенные характеристики.
Однако МБР 15А15 комплекса 15П015 не стала массовой и не смогла полностью заменить существующие УР-100. Кроме того, она служила не слишком долго. Уже в конце семидесятых годов на дежурство поступили первые 15А16, и через несколько лет 15А15 были сняты с дежурства. Впрочем, это не помешало некоторым образцам этого типа пролежать на складах до появления договора о сокращении вооружений.
Полноценная эксплуатация комплекса 15П015 с ракетой 15А15 продолжалась всего несколько лет, после чего его стали заменять более новым вооружением. Тем не менее, он оказался знаковой разработкой отечественной оборонной промышленности и оказал серьезное влияние на дальнейшее развитие ракетно-ядерного щита. В конструкции ракет 15А15 и Р-36М использовался ряд принципиально новых решений, полностью оправдавших себя и нашедших применение в дальнейших проектах. Таким образом, несмотря на недолгую службу и не самую большую численность, комплекс 15П015 / МР УР-100 оставил свой след в истории наших РВСН.
По материалам:
http://rbase.new-factoria.ru/
https://fas.org/
http://encyclopedia.mil.ru/
http://epizodsspace.no-ip.org/
http://oruzhie.info/
http://arms-expo.ru/
http://army.lv/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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