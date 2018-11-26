Опубликован полный список моряков ВМСУ с "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу"

Против утверждения повестки проголосовали семь членов (СБ ООН), за — четверо, воздержались — четверо, повестка не принята.

Совет безопасности ООН заблокировал российское предложение по обсуждению ситуации в Чёрном море, где украинские бронекатера и рейдовый буксир по приказу командования устроили провокацию с нарушением государственной границы РФ. Результаты голосования публикует РИА Новости Сама повестка заседания Россией озвучивалась как «Поддержание международного мира и безопасности» и была связана с нарушением Украиной международных норм судоходства и нарушением же морских границ РФ.Нужно отметить, что наибольшую активность перед голосованием проявляла и.о. американского постпреда в ООН Никки Хейли, убеждавшая коллег отказаться от поддержки самой идеи обсуждать этот вопрос. По словам Хейли, США в этом вопросе поддерживают Британия, Швеция, Польша и Нидерланды.На этом фоне украинские СМИ опубликовали полный список моряков с катеров "Бердянск" и "Никополь", а также с буксира "Яны Капу".Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986), ст.матрос Юрий Безъязычный (1990), ст. матрос Андрей Артеменко (1994), матрос Андрей Эйдер (1999), ст.матрос Богдан Головаш (1996), капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984)При этом не сообщается должность капитана 2-го ранга Д.Гриценко.Командир – ст.лейтенант Богдан Небылица (1994), ст.матрос Вячеслав Зинченко (1998), матрос Сергей Цибизов (1997) капитан-лейтенант Сергей Попов (1991), старшина 1 статьи Владислав Костышин (1994), ст.матрос Андрей Оприско (1971).Командир – старшина 1-й статьи Олег Мельничук (1995), ст.матрос Михаил Власюк (1984), ст.матрос Виктор Безпальченко (1987), ст.матрос Владимир Терещенко (1994), матрос Евгений Семидоцкий (1998), капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984)Также возникают вопросы по должности капитана 3-го ранга на борту рейдового буксира.Украинские СМИ сообщают, что "некоторые лица на борту не входили в состав экипажей".По некоторым данным, лейтенант Р.Мокряк является тем самым украинским военнослужащим, который в своё время угрожал уничтожать корабли ЧФ РФ украинским москитным флотом - атаками "волчья стая".