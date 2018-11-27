О сущности брежневского "застоя"

Сегодня многие восторгаются Брежневым и его эпохой. Мол, всем был хорош Брежнев, только до уровня Сталина не дотянул. На самом деле Брежнев был продуктом системы, а послесталинская система исключала фигуру лидера – вождя и мыслителя (священника-царя).Сталин поставил и реализовал поистине титанический, концептуальный проект будущего – сверхцивилизации, общества знания, созидания и служения. Советский Союз совершал рывок в будущее. В СССР созидали справедливое общество, живущее на основе этики совести, создав альтернативу западному проекту, который осуществляется на основе безнравственной, порочной (сатанинской) концепции жизни вопреки Законам Вселенной и Божьему Промыслу, где немногие «избранные» господствуют над народными массами.В результате Иосиф Виссарионович создавал довольно своеобразную модель управления. В ней была сильная вертикаль власти, характерная для русской цивилизации, в неё Сталин и планировал перенести центр управления, отняв его партии власти. Сама, которая давала концептуально-идеологическое содержание всем правительственным и представительским (Советы) структурам. А над этим властями возвышалась фигура «священника-царя», которая воплощала русский автократический (самодержавно-монархический) архетип. Само общество выстраивалось по древней схеме (Гиперборея – держава ариев – Великая Скифия-Сарматия – Древнерусская империя Рюриковичей): 1) мыслители – брахманы – священники (один из них становился вождем); воины – управленцы – кшатрии; трудящиеся – вайшьи. При этом существовала мощная система социальных лифтов, когда любой выходец из крестьянской или рабочей семьи, при наличии соответствующего духовно-волевого, интеллектуального и физического потенциала мог его реализовать и стать генералом, маршалом, министром, профессором, конструктором, летчиком или космонавтом. Вспоминаем былину о Илье Муромце: крестьянский сын стал богатырем-воином, а к старости – священником-брахманом. Это идеал: система открыта, подвижна, постоянно обновляется, лучшие становятся реальной элитой народа, державы.Однако этомуТо есть психологически значительная часть советской верхушки была не готова к новому обществу. Сталин с этим боролся, зачищал «пятую колонну», обновлял партию и госаппарат.После того как Сталина смогли устранить, партократы взяли вверх. Вождизм, «культ личности» решительно отринули, установили характерное для Запада коллективное руководство. На Западе за демократией парламентского типа скрывается иерархическая система тайной власти орденских, масонских и парамасонских структур. В СССР партия подменила собой народную власть Советов. Формальный лидер партии существовал, как символ власти и арбитр-«адвокат» среди различных группировок, кланов и ведомств. Первый таким лидером стал Хрущев, но он оказался плохо управляемым, волюнтаристом, который «раскачивал лодку». Он хоть и не любил Сталина, устроил десталинизацию, но попутно чуть не разрушил СССР, к чему партийная верхушка не была готова и устроил свой культ личности (но без личности, так как Хрущев не был «священником-царем»). Это вызвало опасения номенклатуры, что действия «кукурузника» приведут к полной дестабилизации. Поэтому верхушка СССР дружно сместила Хрущева.После отстранения Никиты Сергеевича от власти бывшие его соратники сделали первым секретарем ЦК своего ставленника Брежнева. И в дальнейшем все попытки выдвижения сильного лидера жестко пресекались. Брежнев же не пытался стать настоящим вождем. Даже хотел сбежать с поста генсека. Но, его, уже больного и пожилого человека, заставили имитировать вождя страны до самой смерти. Даже создали карикатурный культ вождя, который только поспособствовал будущему развалу советской цивилизации. Сделали это потому, что сам Брежнев не представлял угрозы для партийной верхушки, а народ желал видеть на троне настоящего царя-вождя. Сейчас принято восторгаться Брежневым, особенно на фоне последующего развала и деградации, разворовывания и вымирания Великой России (СССР). Но, по сути, позитивные процессы при Брежневе (развитие хозяйства, рост благосостояния народа, мощи вооруженных сил, успехи в космосе, передовых технологиях и пр.), шли уже по инерции, а не благодаря его управленческим качествам. Советский проект уже был болен и советская верхушка разлагалась и отравляла своими ядами великую державу, убивая СССР. При Брежневе и бледных последователях шла подготовка к «перестройке» и «реформам». А когда страна и народ были подготовлены социализм свернули, народную собственность, богатства «приватизировали» — разворовали и разграбили. Россию сделали «трубой», культурной и экономической периферией, сырьевым придатком и полуколонией Запада и Востока.В 1950-х годах наступил момент, когда народ поверил в правильность избранного пути. Страх, как инструмент убеждения уходил на второй-третий план. Социалистическая система набирала ход (все свершения эпохи Брежнева – инерция этого хода), советское общество, цивилизация состоялись. Прошли испытания страшной войной, закалились. Люди искренне поверили, что живут, в самой справедливой, могущественной, доброй стране мира. Подросла молодежь, новые поколения, которые уже были воспитаны и получили образование в СССР. Она была готова к небывалым свершениям. «Молодая гвардия» в годы Великой войны показала великолепные образцы стойкости и героизма, веры в светлое будущее. Никогда в истории ни в одной стране мира не наблюдалось такого массового, народного творчества, как в СССР образца 1930—1960-х годов. Творчество, изобретательство и новаторство охватили сотни тысяч людей, детей и молодежь. Именно тогда СССР совершил прорывы, которые до сих пор потрясают воображение. Общество было переполнено надеждами и ожиданиями. Люди впервые поверили в близость полной победы вселенского Добра, Созидания и Справедливости. Победа в страшной Великой Отечественной войне была мощным аргументом того, что тысячелетняя мечта лучших людей о «Царстве Правды», «Богодержавии» на Земле вот-вот осуществится.Неудивительно, что в Союзе разворачивались комсомольские ударные стройки в Сибири и на Дальнем Востоке. Поднимались голубые города – города молодых и энергичных (а не нынешних извращенцев). В те годы голубой цвет означал счастье и надежду, его извратили позже. Сотни тысяч молодых людей ехали на другой конец света «за туманом и запахом тайги». Ныне это и представить невозможно. В современной России всем правит «золотой телец», а не хватает русских строителей, приходится пригонять корейцев, китайцев, таджиков и т. д. Тогда людей вела вера, что пройдут считанные годы, и «на дальних тропинках далеких планет появятся наши следы». Советский человек осваивал Сибирь, Среднюю Азию, Дальний Восток и Север, на очереди были Мировой океан и космос.Всенародный энтузиазм, энергетику нельзя было сыграть, организовать «сверху». Он был проявлением духовности, господства нравственной концепции развития в СССР, общества знания, служения и созидания, общества будущего. В России-СССР восстановилась связь народа с Небом, Вседержителем. Развитие Великой России (СССР) было в русле Божьего Промысла. Отсюда удивительный рывок России вперёд, её Великая священная победа, превращение в сверхдержаву, цивилизацию будущего. Казалось, что ещё немного и Россия-СССР выиграет тысячелетнее противостояние с Западом, мировоззренческий спор о превосходстве светлой стороны человека (силы) над его темной стороной. Добра над злом. Духа над материей. Это было соревнование не между социализмом и капитализмом, а между Добром и злом, между справедливой нравственной концепцией и злонравием-сатанизмом, между соборностью и индивидуализмом, взаимопомощью и хищной конкуренцией, между коллективизмом и безудержным, звериным эгоизмом. И советской цивилизации были все основания и возможности для ещё одной великой победы. Не случайно лучшие умы Запада спорили тогда не о том, превзойдёт ли СССР США по военной, политической и экономической мощи, а о том, когда это произойдёт. Историческую победу безоговорочно отдавали советскому проекту.Сегодня, во времена господства мира «золотого тельца», материализма, общества вырождения и истребления, в такое трудно поверить. Но это правда.Партия, советская верхушка испугалась этого будущего, своего народа, его потенциала творчества, созидания, устремленности в будущее и страсти к переменам! Вместо развития послесталинская партия выбрала стабильность, «застой». Пусть завтра будет таким же, как сегодня. Сразу же началось вырождение, перерождение верхушки СССР в новых собственников, капиталистов и феодалов. Что закономерно завершилось катастрофой 1985 – 1993 годов. Образно этот процесс вырождения можно увидеть в самом Брежневе: от молодца-фронтовика в больного старика. Наследие и могилу Сталина залили бетоном, завалили информационным мусором, убив благородный порыв народа к звездам.