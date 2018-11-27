Кондитерская война. Как из-за пирожных Франция напала на Мексику

27 ноября 1838 года, 180 лет назад, началась Кондитерская война. Этот вооруженный конфликт между Францией и Мексикой по праву можно отнести к числу тех войн, причиной которых становились самые нелепые инциденты.Ко времени описываемых событий Мексика была еще молодым государством с множеством внутренних политических противоречий, которые, как правило, были следствием борьбы отдельных политиков и их кланов за власть в стране.С 1837 года пост президента страны повторно занимал Анастасио Бустаманте-и-Осекуэра (1780-1853) – профессиональный военный, участник многочисленных войн, включая и борьбу за независимость Мексики.Как и во многих других странах Нового света, в Мексике активную роль в бизнесе играли эмигранты из Европы. Одним из них был французский кондитер Ремонтель, владевший кондитерским магазином в Мехико. В 1828 году, за десять лет до собственно начала боевых действий, магазин Ремонтеля в Мехико был разграблен мексиканскими военными. По одной версии, во время разграбления магазина солдаты генерала Санта-Анны убили двоих работавших в магазине французских подданных. По другой версии, мексиканские военнослужащие просто унесли из кондитерской все пирожные.В 1838 году Ремонтель обратился за помощью и защитой к королю Франции Луи-Филиппу. При этом он, как и следовало ожидать от предпринимателя, существенно завысил сумму причиненного ущерба. Как свидетельствуют некоторые исторические документы, кондитер завысил ущерб, нанесенный своему заведению, почти в шестьдесят раз. Но французские власти решили продемонстрировать миру заботу об интересах своих подданных. Франция потребовала от Мексики 600 тысяч песо в возмещение морального ущерба, понесенного вследствие разграбления кондитерской. По тем временам это была весьма солидная сумма – мексиканский рабочий получал один песо в день.Однако Мексика объявила дефолт по кредитам, взятым во французских банках. Париж потребовал от Мехико немедленно вернуть и долги по кредитам, и деньги за разграбление магазина. Но мексиканские власти, понимая, что от Франции их отделяют тысячи километров Атлантического океана, вносить платежи и не думали. Как оказалось, они ошибались и недооценивали страну, с которой им предстояло столкнуться.Король Луи-Филипп, узнав об отказе Мексики платить по долгам, отдал приказ о направлении к берегам далекой страны французских военно-морских сил. Французский монарх хотел продемонстрировать властям южноамериканской республики, которую он и за полноценное государство то не считал, что с европейской державой шутки плохи и если не выполнять ее требования, то может последовать применение военной силы.Командовать экспедицией был назначен капитан 1 ранга Шарль Боден (1784-1854). Опытный моряк, на военно-морской службе Боден находился уже почти сорок лет – с 1799 года. В 1800 г. он совершал плавание к берегам Австралии, в 1804 г. получил звание мичмана, служил во французском флоте в Индийском океане. В одном из морских сражений с британским флотом мичман Боден потерял руку, но после лечения он остался в строю, получив в 1809 г. звание лейтенанта. После ссылки Наполеона на Остров Святой Елены Боден ушел в отставку, однако в 1830 году восстановился на военно-морской службе. Он командовал фрегатом «l’Heroine», кораблями «Тритон» и «Сюффрен», а затем был назначен командующим Мексиканской экспедицией французского флота.Перед флотом Шарля Бодена ставились следующие задачи – заблокировать все мексиканские порты от полуострова Юкатан до Рио-Гранде, бомбардировать мексиканскую крепость Сан-Хуан-де-Улуа и захватить порт Веракрус. Помимо морских экипажей, на кораблях находились три артиллерийские батареи и одна инженерная рота. В качестве промежуточных баз французского флота использовались Мартиника и Гваделупа – колонии Франции в Карибском бассейне.Крепость Сан-Хуан-де-Улуа располагалась на небольшом островке к северо-востоку от Веракруса и была отделена от него проливом шириной около 900 метров. В 1838 году форт представлял собой солидное укрепление, имевшее на вооружении 186 артиллерийских орудий различных калибров, установленных в казематах крепости, и семь 9-и дюймовых мортир. Амбразуры крепости находились на высоте около 8 метров над уровнем моря. Крепость была окружена широким рвом, однако ров был занесен песком, вода в нем появлялась только во время приливов.Необходимо вкратце рассказать и о подготовке мексиканской армии. В то время, несмотря на постоянные войны, боевая подготовка мексиканских вооруженных сил находилась на весьма низком уровне. Командование практически не занималось организацией качественного обучения личного состава, наблюдалась большая нехватка квалифицированных военных специалистов, многие офицеры не имели никакого военного образования, а были просто солдатами, выслужившимися во время войны за независимость, а то и во время многочисленных политических распрей. Естественно, что мексиканская армия существенно уступала по качеству подготовки французской, особенно французскому флоту.В 12:00 дня 27 ноября 1838 года истекал месячный срок, который командир французской экспедиции капитан Боден дал мексиканскому правительству на выполнение требований Франции. Незадолго до истечения этого срока группа французских офицеров под руководством принца Франсуа Жуанвильского – командира корвета «Créole», провела рекогносцировку крепости. Было установлено, что если высадиться под покровом ночи на банке Галлега, то можно внезапно напасть на один из фасов, нейтрализовать его 36 орудий и проникнуть в крепость. Однако Боден в конечном итоге все же решил начать атаку на крепость с ее артиллерийского обстрела. Для выполнения этой задачи командование выделило фрегат «Néréide», оснащенный 52 пушками, фрегат «Gloire» - также с 52 орудиями, 60-пушечный фрегат «Iphigénie», 24-пушечный корвет «Créole», а также бомбарды «Cyclope» и «Vulcan».27 ноября французские корабли выдвинулись на назначенные места. Они расположились на расстоянии от крепости в 1200 метров и всего в 100 метрах от мели. Как только тронулся с места флагманский фрегат «Néréide», из крепости отправилась шлюпка с белым флагом, которая доставила капитану Бодену письма от министра иностранных дел Мексики и от командующего войсками в Веракрусе генерала Мануэля Ринкона. Но капитан Боден, изучив письма, понял, что мексиканцы лишь пытаются выиграть время, затянув переговорный процесс. Поэтому было принято решение все же атаковать крепость.В 14:30 французские корабли открыли артиллерийский огонь по мексиканскому форту. Крепостная артиллерия ответила, после чего началась артиллерийская дуэль. Однако французские командиры блестяще выбрали позиции кораблей. По линии из трех фронтов с крепости могли стрелять только одна 24-х фунтовая пушка, пять 16-и фунтовых пушек, семь 12-и фунтовых пушек, одна 8-и фунтовая и пять 18-и фунтовых каронад. То есть, мексиканцы из 186 орудий крепости могли задействовать лишь 19 орудий. Тем более, периодически приходилось прекращать огонь, чтобы посмотреть на результаты стрельбы. Уже к 16:30 в результате артиллерийского огня с французских кораблей три пороховых погреба были взорваны, а на четвертый погреб рухнула крепостная башня.Сначала капитан Боден боялся оставлять корабли на ночную стоянку около банки и приказал в 17 часов отвести корвет «Gloire» к месту якорной стоянки эскадры. Но затем все же решил остаться на позиции на ночь. Примерно в 21:00 из крепости опять прибыл парламентер. Он предложил французам прекратить огонь для уборки убитых и раненых. Однако капитан Боден потребовал от коменданта крепости немедленно капитулировать. Мексиканский офицер с требованием французского капитана согласился, однако попросил сначала разрешить ему соединиться с командующим мексиканскими войсками в Веракрусе генералом Ринконом.Поскольку к раннему утру Ринкон еще не дал ответ коменданту крепости, французские корабли снова вышли на позиции и приготовились к обстрелу форта. Лишь в 8:30 утра прибыл начальник штаба войск в Веракрусе и передал сообщение о том, что генерал Ринкон согласен на капитуляцию.По условиям сдачи, французы занимали крепость, а мексиканское командование оставляло в городе не более тысячи солдат. Порт открывался для торговых кораблей под всеми флагами мира, а французский гарнизон, который теперь находился в крепости, получал право на снабжение продовольствием. Пролив между крепостью и городом был взят под контроль корветом «Créole» и 18-и пушечным бригом «Cuirassier». В руки французов попал также практически весь мексиканский флот – 18-и пушечный корвет «Iguala», 16-и пушечный бриг «Sturbide» и три небольших судна.В историю войн того времени бой у крепости Сан-Хуан-де-Улуа вошел как удивительное сражение, поскольку французам удалось взять практически неприступный форт. Мексиканский гарнизон, насчитывавший 1100 солдат и офицеров, потерял ранеными и убитыми не менее 250-300 человек. Что касается французской эскадры, то в ее составе было лишь 4 убитых и 29 раненых. Французские корабли практически не были повреждены.Поскольку практически весь мексиканский флот оказался в руках французов, а Мексика была отрезана от важнейших торговых путей, у мексиканцев не оставалось иного выхода, кроме как доставлять импорт в страну через Техас. Для дальнейшей блокады Мексики Франция заблокировала также и порты Техаса. На стороне французов выступили и Соединенные Штаты, направившие шхуну «Вудбери» для патрулирования прибрежной акватории и борьбы с мексиканскими контрабандистами. В заливе Корпус-Кристи, где мексиканские контрабандисты доставляли основную часть товаров, было усилено патрулирование армейскими частями Техаса – тогда еще независимого государства.Оказавшись в весьма сложном положении, президент Бустаманте доверил командование мексиканской армией генералу Антонио Лопесу де Санта-Анна, который прежде несколько раз занимал пост главы государства. От Санта-Анны мексиканское правительство ожидало «защиты нации любыми способами».Во время столкновения с французскими войсками в районе Веракруса генерал Санта-Анна получил ранение картечью в руку и ногу. Лодыжка была перебита и генерал лишился части ноги. Санта-Анна распорядился похоронить свою ампутированную конечность с военными почестями. С этого времени генерал стал ходить на деревянном протезе, не уставая подчеркивать, сколь большой вклад он внес в дело защиты Мексики от французских оккупантов.В конечном итоге, при посредничестве Великобритании, мексиканскому правительству удалось добиться заключения мира с Францией. Мексика согласилась с французскими требованиями и выплатила Парижу 600 тысяч песо компенсации. Кондитерская война окончилась для Мексики полным поражением. 9 марта 1839 года Франция отозвала свой флот из Мексики, а уже 20 марта 1839 года пост президента страны временно занял генерал Санта-Анна, поскольку Бустаманте оставил должность для непосредственного руководства военной операцией против мятежного генерала Хосе де Урреа в штате Тамаулипас.Капитан 1 ранга Шарль Боден за блестяще проведенную Мексиканскую экспедицию был произведен в контр-адмиралы, став командующим французской эскадрой у берегов Южной Америки. Затем он получил звание вице-адмирала, а спустя десять лет стал командующим всеми французскими военно-морскими силами в Средиземном море, получив звание полного адмирала флота.Кондитерская война стала одним из наиболее ярких примеров агрессивной политики Франции во второй четверти XIX века. Примерно в это же время Франция начала свою военную операцию в Алжире. Спустя 23 года после описываемых событий Франция вновь предприняла интервенцию в Мексику. Новая франко-мексиканская война продолжалась, в этот раз, шесть лет и закончилась неблагоприятно как раз для французов, но это уже совсем другая история.